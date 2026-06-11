女優・タレントの宮藤あどねが、国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival & Asia 2026(SSFF & ASIA 2026)」のSNSナビゲーターに就任し、6月10日、LINE CUBE SHIBUYA(旧渋谷公会堂)で開催されたAward Ceremonyのレッドカーペットを歩きました。





宮藤あどね





―SNS ナビゲーター就任の背景―

宮藤あどねは、SSFF & ASIA 2026のSNSナビゲーターとして、映画祭の魅力をSNSで発信する役割を担っており、映画祭公式サイトでも、「SSFF & ASIA Navigators」として、宮藤あどねがナビゲーターの一人として紹介されています。

SNSを通じて作品の紹介や映画祭の情報を届け、国内外のファンに短編映画の魅力を伝えています。









―国際的に評価を受けた実力派女優、今後のハリウッド展開へ―

宮藤あどねは、アジアの映画祭で最優秀俳優賞を受賞するなど、国際的にも評価を受けている女優・タレントです。

「アジアの映画祭で最優秀俳優賞を受賞した国際女優」という肩書きを背に、映画・ドラマと幅広く活動し続けています。海外での映画・ドラマ出演経験は34ヶ国に及びます。

InstagramやX(旧 Twitter)でも発信を続け、ファンから親しまれています。

今後の展開としては、ハリウッドでの女優活動や、欧米圏の映画・ドラマへの出演も視野に、国際的な活躍をさらに拡大していくことが見込まれています。34ヶ国に及ぶ海外経験は、そのようなグローバル展開の強固な土台となりました。

今回のSNSナビゲーター就任とレッドカーペット登壇は、映画女優としてのキャリアの中でも象徴的な瞬間であり、国際映画祭を通じて海外のクリエイターや関係者とのつながりを深める機会となりました。





歌手・爆撃竜馬(左)、本人(中)、300万人インフルエンサーD japanese(右)





―衣装提供として参加した「KEISUKEYOSHIDA」―

宮藤あどねの衣装提供として参加したのは、吉田圭佑が手がけるブランド「KEISUKEYOSHIDA」。

映画祭の華やかさとあどねの個性を両立させるルックで、写真映えする仕上がりとなった。

ブランドコンセプトは「時流に呼応し揺れ動く時代精神との対峙を通じて現実と情感との境界に浮かび上がる余白を捉え、デザインの基軸とする。デザイナーが若き日に恩恵に浴したという、ファッションの「ふくよかさ」と現代社会との接続を試みる。」





衣装提供はKEISUKEYOSHIDA





―宮藤あどね コメント―

ここで、本人の言葉を紹介したい。今回の出演について、宮藤あどねは次のように語ります。

「今回は歴史ある国際短編映画祭のSNSナビゲーターに選んでいただき本当に感謝の限りです！ありがとうございます

少しでも多くの方に様々な映画に触れていただけるように、素敵な時間を過ごしていただきたいです。

6月30日までオンライン映画祭も開催されますので、ぜひよろしくお願いします。」









―宮藤あどねのこれからに注目―

今回の「SSFF & ASIA 2026」のSNSナビゲーター就任とレッドカーペット出演は、宮藤あどねの活動が映画の枠を超えて広がっていることを示しています。

今後、映像とのコラボレーションや新たな表現への挑戦がどのような形で現れてくるのか、目が離せません。

最新情報は、宮藤あどねオフィシャルブログおよび各種SNSで随時更新されています。

映画から国際映画祭のSNSナビゲーターへ、SNSで映画祭の魅力を発信する宮藤あどねの活動は、これからさらに広がっていくことが想定されます。





宮藤あどね