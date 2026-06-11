爆撃竜馬が6月10日、国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2026(SSFF ＆ ASIA 2026)」のAward Ceremonyに登場し、LINE CUBE SHIBUYA(旧渋谷公会堂)のレッドカーペットを歩きました。

世界中から短編映画が集結する同映画祭の華やかなセレモニーの中で、爆撃竜馬はその独自の雰囲気とオーラで観客の視線を一身に集めていました。





爆撃竜馬1





■―国際映画祭の“熱”の中で―

「Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2026」は、世界各国から選りすぐられたショートフィルムを上映する国際短編映画祭で、リアル会場とオンラインの両方で作品を楽しめる一大フェスティバルです。

渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで行われたAward Ceremonyでは、受賞作品の発表や豪華ゲストの登壇が続き、会場は終始熱気と拍手に包まれていました。

その中でレッドカーペットに姿を現した爆撃竜馬は、ステージ上とはまた違う表情を見せました。

既存のジャンルに縛られない音楽性と圧倒的なステージパフォーマンスで知られる彼ですが、この日は映画祭の雰囲気に溶け込みながらも、“爆撃竜馬らしさ”をしっかりと刻み込みました。

3人の衣装を手がけた「wonder of you」は、東京都世田谷区・下北沢に店舗を構えるセレクトショップで、国内外のブランドやオリジナルアイテムを独自のセンスでセレクトし、個性を引き立てるスタイリング提案に定評があります。代表の一鶴氏はパリコレモデルとしても活動しており、その感性を背景にしたルックは、今回のレッドカーペットでも映画祭ならではの華やかさと3人それぞれのキャラクターを両立させ、写真映えする一体感を生み出していました。





衣装提供はwonder of you





■―「お見知りおきを」から、世界へ―

爆撃竜馬は、ABEMA TV『愛のハイエナ』への出演で一躍注目を集め、2024年には「エロがんな」がモデルプレス流行語大賞にノミネートされるなど、強烈なインパクトを残したアーティストです。

SNSを中心にデジタルネイティブ世代から支持される彼にとって、映像表現の最前線ともいえる国際短編映画祭のレッドカーペットに立つことは、新たなステージへの一歩ともいえます。

オフィシャルサイトでは、「既存のジャンルに縛られない音楽性」「一度見たら忘れられないステージパフォーマンス」「デジタルネイティブ世代からの圧倒的支持」がポイントとして掲げられています。音楽というフィールドから飛び出し、国際映画祭の場に身を置いた今回の登場は、そのキャリアの中でも象徴的な出来事になりそうです。









■―宮藤あどね、D japaneseという心強い“同伴者”―

今回、爆撃竜馬とともにレッドカーペットを歩いた宮藤あどねは、映画・ドラマ・バラエティと幅広く活動する女優・タレントであり、アジアの映画祭で最優秀俳優賞を受賞するなど、国際的にも評価を受けている存在です。

また、D japaneseは、ファッションやビューティの領域を中心に発信を続け、SNSを通じて国内外に影響力を持つクリエイターとして知られています。





本人(左)、女優・宮藤あどね(中)、300万人インフルエンサーD japanese(右)





■―渋谷の中心で放った“爆撃”的インパクト―

会場となったLINE CUBE SHIBUYA(旧渋谷公会堂)は、東京都渋谷区宇田川町1-1に位置する、数々の音楽・エンターテインメントイベントの舞台となってきたホールです。

映画と音楽、そして多様なカルチャーが交差する渋谷の中心地で、爆撃竜馬は来場者や関係者と交流しながら、国際映画祭ならではの空気を全身で味わっていました。

Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2026では、オンライン上映も行われており、世界中のショートフィルムに触れられる機会が用意されています。

そんな場に立った爆撃竜馬の姿は、国内にとどまらない表現活動の広がりを予感させるものです。









■―爆撃竜馬 コメント―

ここで、本人の言葉を紹介したい。今回の出演について、爆撃竜馬は次のように語ります。

「28周年の国際短編映画祭に参加できて嬉しインフィニティ！

僕自身も歌手活動1周年を迎えたばかりなので28周年という偉大さに感激してMAX！

映画も音楽も“表現”で人の心を動かすエンターテイメントだと思ってます。

国際短編映画祭では最高のエンターテイナーを間近で拝見できること、そしてこの映画祭から生まれる新しい出会いや才能との巡り合わせを楽しみにしてマングース！

世界に更に翔け！国際短編映画祭ンザスカイ！」

爆撃竜馬









■―爆撃竜馬のこれからに注目―

「唯一無二の音楽で新たな衝撃を。」という言葉どおり、爆撃竜馬は音楽シーンで異彩を放ち続けてきました。

活動1周年を迎え、所属事務所を株式会社SGRITへ移籍するなど、環境面でも新たなスタートを切っています。

今回の「Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2026」Award Ceremonyへの出演は、その勢いが音楽の枠を超えて広がっていることを示す出来事です。

今後、映像とのコラボレーションや新たな表現への挑戦がどのような形で現れてくるのか、目が離せません。

最新情報は、爆撃竜馬オフィシャルサイトおよび各種SNSにて随時更新されています。

音楽シーンから国際映画祭のレッドカーペットへー 爆撃竜馬の“爆撃”は、これからさらに大きな範囲へと広がっていきそうです。









■爆撃竜馬関連サイト

・オフィシャルサイト

https://sgrit.jp/#





・X

https://x.com/ryo_ma_official





・Instagram

https://www.instagram.com/bakugeki_ryoma_official/





・TikTok

https://www.tiktok.com/@ryo.ma.official





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