データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡毅、以下 当社)は、当社が展開する心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」のブランドミューズとして、女優・モデルの白石麻衣さんを起用したことをお知らせいたします。

あわせて、白石麻衣さんが出演する新ブランドCM「まいにち、マイ Re・De。」を、2026年6月11日(木)よりDAZNにて配信開始、2026年6月21日(日)より地上波にて放映開始いたします。





まいにち、マイ Re・De。





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260611.html









■ブランドミューズ起用の背景

Re・Deが見つめてきたのは、暮らしの中にある「心地」です。

朝の支度、髪を整える時間、キッチンに立つ瞬間。何気ない日常の一つひとつを、少し美しく、少し前向きに変えていくこと。それが、「心地をリデザインするウェルネスブランド」としてのRe・Deの考え方です。





白石麻衣さんは、透明感のある佇まい、凛とした美しさ、そして日々を丁寧に重ねる自然体の魅力を兼ね備えた存在です。その姿勢は、Re・Deが大切にしてきた「暮らしの質を、静かに、確かに高める」という思想と深く響き合います。





Re・Deは、機能を届けるだけのブランドではありません。機能によって心地よさを生み、心地よさによって日常の美しさを引き出していくブランドです。

今回、白石麻衣さんをブランドミューズにお迎えすることで、Re・Deが描く「まいにちを、美しく整える」という世界観を、より多くの方へ届けてまいります。









■CMについて

白石麻衣さんが出演する新ブランドCMでは、ランウェイで見せる凛とした表情と、毎朝のルーティンにある自然体の表情を重ね合わせ、Re・Deが提案する「まいにちを、美しく整える」という新しいブランド体験を描いています。

白石麻衣さんの透明感、上質感、そして日常に寄り添う自然体の美しさは、Re・Deが目指す「心地をリデザインするウェルネスブランド」という世界観と深く重なります。





本CMは、機能に美しさを宿しながら、毎日の自分を整えるブランドへと進化していくRe・Deの姿を、白石麻衣さんとともに表現したものです。





【放映・配信スケジュール】

DAZN CM配信開始 ： 2026年6月11日(木)

地上波 CM放映開始： 2026年6月21日(日) サッカーW杯 日本vsチュニジア戦

中継内より開始

※放映予定枠：サッカーW杯中継、めざましテレビ、

ZIP!、ノンストップ、その他多数。





Re・De Hairdry+

Re・De Hair Straight









■ブランドミューズ 白石麻衣さんのコメント

Re・Deの製品を使ってみて、「暮らしって、こんなに心地よく整うんだ」と感じました。機能的であることはもちろん、手に取ったときのデザインや佇まいが日常にやさしく馴染んでいて、まいにち使い続けたいと自然に思えるブランドです。私自身、日々の暮らしの中で「心地よさ」をとても大切にしているので、Re・Deの世界観に共感しながら、一緒に多くの方へ届けられることをとても楽しみにしています。





Re・De ブランドミューズ 白石麻衣サイン









■代表取締役社長 藤岡毅からのメッセージ

Re・Deは、「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、製品一つひとつに、機能と美しさ、そして日常に溶け込む佇まいを込めてきました。私たちが届けたいのは、単に便利な製品ではありません。

使うたびに心が整い、朝が少し軽くなり、日々の自分を少し好きになれる。そんな、暮らしの中の小さな変化です。





今回、白石麻衣さんをRe・Deのブランドミューズとしてお迎えできることを、大変光栄に思います。

白石さんが持つ透明感、凛とした美しさ、そして日々を丁寧に重ねる姿勢は、Re・Deが目指すブランドのあり方そのものです。

その存在を通じて、「まいにち、マイ Re・De。」というメッセージを、より多くの方の心へ届けていきたいと考えています。

この言葉には、誰かに見せるためだけではなく、自分自身の心地よさを大切にしながら、日々を美しく整えていくという想いを込めています。





Function creates beauty.

機能は、美しさを生む。





Re・Deはこれからも、毎日の暮らしに寄り添いながら、心地よさをリデザインし、日常の中に新しい美しさを生み出すブランドとして進化を続けてまいります。





社長サイン









■ブランドミューズ プロフィール

白石麻衣（しらいしまい）

女優・モデル。乃木坂46メンバーとして絶大な人気を誇り、卒業後は女優・モデルとして映画・ドラマ・ファッションなど幅広いフィールドで活躍。透明感のある佇まいと洗練された美意識、日常の心地よさへのこだわりを自然体で体現するライフスタイルが多くの共感を集めている。









■Re・Deについて

「Re・De」は、心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を展開し、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。現在は、調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで、暮らしの心地を整える幅広い製品を展開しています。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる「心地」にフォーカスした製品開発を行っています。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト

https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram

https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ

https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト

https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」

https://re-design-media.jp/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年3月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





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