アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、クラウド自動点呼システム「e点呼セルフ Typeロボケビー」を導入された株式会社倉成観光バス様に取材を行い、その内容を導入事例レポートとして公開しました。

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260610/6a28c694102bd.pdf

■株式会社倉成観光バス様 導入事例全文はこちらから https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260610/6a28c694102bd.pdf ■その他の導入事例はこちらから https://www.tokai-denshi.co.jp/customers ■クラウド自動点呼システム『e点呼セルフ Typeロボケビー』特設サイト https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

■クラウド自動点呼システム『e点呼セルフ Typeロボケビー』無償貸出しはこちらから https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi

■全国で開催中【業務前自動点呼 実機体験会】開催情報はこちらから https://transport-safety.jp/search/%E5%AE%9F%E6%A9%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E4%BC%9A ■本件に関するお問合せ先 東海電子株式会社 営業企画部：info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/