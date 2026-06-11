全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第67回目は6月15日（月）よる9時00分～歌手・舟木一夫さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。 ■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#67 について

鶴瓶さん一家も大ファンだという、歌手・舟木一夫さんが第67回のゲストとして出演。 昭和19年(1944年)に愛知県一宮市で生まれた舟木さん。「母親と呼ぶ人が9人」「兄弟は全員異母」など、遊び人だったという父親の元で育った幼少時代についてお話しいただきます。 昭和38年(1963年)には、代表曲「高校三年生」でレコードデビュー。レコーディング当時は高校生だった舟木さんを、一躍スターに導いたデビューシングルの裏側についても披露いただきます。50年以上連れ添う奥様との出会いと馴れ初めについても！ そして、人気が低迷し「寒い時期」と悩んでいた頃、引退を思いとどまるきっかけとなった、ヒット曲「夕笛」の作曲家・船村徹さんからの一本の電話についてのエピソードでは、舟木さんの目にはこみ上げてくる涙が…。 芸歴60年以上！81歳の舟木一夫さんが過ごしてきたこれまでの人生をたっぷりお届けします。 【ゲスト】舟木一夫 ■番宣映像：https://youtu.be/O88pW1MRL70 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-067/

3．放送スケジュール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=O88pW1MRL70

#67 6月15日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】舟木一夫 #68 6月22日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】毒蝮三太夫 #69 7月20日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】江本孟紀 #70 7月27日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】田中眞紀子

8月に放送される#71以降のゲストもお楽しみに！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/