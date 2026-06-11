株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、2026年父の日に向けた特別セールを開催いたします。 開催期間は、2026年6月11日（木）から6月17日（水）まで。 名前やメッセージを入れられる名入れTシャツをはじめ、おもしろTシャツ、写真入りTシャツ、オリジナルタオル、マグカップなど、世界にひとつだけの父の日ギフトを多数ご用意しました。 日頃の感謝の気持ちを伝える特別な贈り物として人気の商品を、期間中は対象商品を一律20％OFFで販売いたします。

商品説明

特集ページ

https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/21.html

父の日ギフト特集では、名前や写真、オリジナルメッセージを入れられるTシャツ、マグカップ、湯呑み、タオルなど、感謝の気持ちを形にできるオリジナルギフトを取り揃えました。 人気の名入れTシャツは、お父さんの名前や好きな言葉を入れて世界にひとつだけの一枚を作成可能。写真入りマグカップや湯呑みは、家族の思い出を日常の中で楽しめるギフトとして人気を集めています。また、実用性の高いタオルは年代を問わず贈りやすく、毎年父の日の定番商品として好評です。 既製品にはない特別感と、オリジナルギフトならではの思い出を届けられる商品として、父の日の贈り物におすすめです。

サービス概要

対象商品：父の日ギフト特集ページ掲載商品 セール期間：2026年6月11日（木）から6月17日（水） 割引価格：対象商品20％OFF

特集ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/21.html

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。 今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/