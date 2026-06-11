全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、6月1日(月)より夏の会席料理へ変更いたしました。

大江戸温泉物語グループで唯一の会席料理を提供する「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」では、四季折々の海の幸・山の幸を、料理長が技術の粋をつくして丁寧に仕立てます。会席料理は「基本会席」と「特選料理」の2種類をご用意。季節の食材と、加賀野菜などの地元食材“じわもん”を使った、繊細な会席料理をお楽しみください。

■夏の会席料理 料理長こだわりのポイント

味覚から夏を感じていただける食材を取り入れることはもちろん、見た目では「夏らしさ」を演出する料理を心がけました。 地元らしさと季節を感じる料理とは何かを考え、金沢の市場に足を運び、食材を選びました。厳選を重ね、よりご満足いただける、心に残る料理となるよう仕立てた夏の会席を、ぜひご賞味ください。

■夏の会席提供期間

2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

■夏の基本会席

【前 菜】 鶉玉子の紅鮭スモーク焼き もずく酢 クコの実添え 稚アユの麹焼き ブロッコリーのオーブン焼き 田楽みそ 加賀太胡瓜の昆布締め 粉からすみ 海老の旨煮 【造 り】 ～金沢中央市場直送～ 本日の鮮魚四種盛 あしらい一式 【蒸し物】 冷し茶碗蒸し 銀餡かけ 【焼き物】 目鯛の幽庵焼き 【台 物】 国産和牛鉄板ステーキ 旨味噌たれ 野菜盛り合わせ 【御凌ぎ】 手延べうどん黒五麺 順菜添え ※黒五麺：五種類の黒色穀物を練りこんだ麺 【揚げ物】 オクラ饅頭 鼈甲餡 ズッキーニ パプリカ 【酢の物】 生蛸 梅肉添え あしらい 【食 事】 石川県産こしひかり米 【香の物】 三種盛 【留 碗】 赤だし 【納 め】 ブロッコリーのパンナコッタ ※写真はイメージです

■特選料理

【前 菜】 とら河豚の白子和え 鶉玉子の紅鮭スモーク焼き もずく酢 クコの実添え 稚アユの麹焼き ブロッコリーのオーブン焼き 田楽みそ 加賀太胡瓜の昆布締め 粉からすみ 海老の旨煮 【造 り】 ～金沢中央市場直送～ 本日の鮮魚五種盛 あしらい一式 【冷し鉢】 加賀野菜炊き合わせ 加賀太胡瓜翡翠煮 五郎島金時レモン煮 金時草の浸し ズッキーニの浸し 【焼き物】 目鯛の幽庵焼き 【台 物】 国産黒毛和牛鉄板ステーキ 旨味噌たれ 野菜盛り合わせ 【御凌ぎ】 手延べうどん黒五麺 順菜添え ※黒五麺：五種類の黒色穀物を練りこんだ麺 蟹とイクラの茶碗寿司 【揚げ物】 鮎の三州揚げ 茗荷 【酢の物】 鱧の落とし 梅肉添え あしらい 【食 事】 石川県産こしひかり米 【香の物】 三種盛 【留 碗】 赤だし 【納 め】 加賀棒茶プリン ※写真はイメージです

■朝食は和食膳のご用意しております

※写真はイメージです ※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます 宿泊料金や「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」の詳細は、公式サイトをご覧ください。 詳細はこちら https://x.gd/E27eu

【大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園】

「温泉宿でも、ずっと一緒」をコンセプトとした、全室が愛犬と宿泊できる客室となっている「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」。わんちゃんの足に優しく滑りにくい畳や、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」を設置し、快適にご滞在いただけるわんちゃん用アメニティやお散歩グッズ、悪天候でものびのびと遊べる屋内ドッグランなど、充実したサービスと設備を揃えております。

■住所 〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉セ1-1 ■アクセス 北陸自動車道 片山津ICより約10分

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/