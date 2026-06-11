和の香水ブランド『J-Scent』（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）は、公式オンラインストア「LUZ-Store」の売れ行きに基づき、2026年5月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは30種の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

いちごのカワイイ香り「J-Scent 夢綿（ゆめわた）/ Yumewata」が人気1位

オードパルファン部門では、公式オンラインストア「LUZ-Store」にて数量限定で再販売を開始した「夢綿 / Yumewata」の香りが、毎月のツートップである「和肌 / Yawahada」「恋雨 / Koiame」を抑えて堂々の1位に輝きました。SNSやオンラインストアのレビューでは「わたあめのような甘さ」「いちごミルクわたあめ」「とっても可愛い香り」といった熱量のある口コミが多数寄せられ、再販を待ち望んでいたファンの枠を超え、ヒットへと繋がっています。 「夢綿」の香りはお砂糖やバニラのおいしいグルマン系の香りですが、トップノートにイチゴやラズベリーのフレッシュな甘酸っぱさを合わせることで、重すぎず軽やかな使用感に仕上げているのが特徴。季節を問わず通年で纏っていただける心地よさも、多くの方に選ばれている理由です。再販売の度に話題となる人気の香りを、ぜひこの機会にお試しください。

J-Scent 夢綿 / Yumewata

ときめきがふわり花開き、心惹きつける夢の余韻 フレッシュなベリーに胸弾み、バニラとコットンキャンディーの優しさが柔らかく広がります。ホワイトムスクとシュガーが穏やかに香り、心惹きつける夢の余韻を残す、無邪気で自由な自信きらめく香りです

『J-Scent』2026年5月人気ランキング

オードパルファン 1位 夢綿 / Yumewata （限定商品） 2位 和肌 / Yawahada 3位 恋雨 / Koiame 4位 ラムネ / Ramune 5位 あんみつ / Anmitsu（限定商品） パフュームオイル 1位 和肌 / Yawahada 2位 恋雨 / Koiame 3位 ラムネ / Ramune 4位 沈香 / Agarwood 5位 花見酒 / Hanamizake ミニフレグランス 1位 森息 / Verdant Whisper 2位 和肌 / Yawahada 3位 恋雨 / Koiame 4位 入道雲 / On a Cloud 5位 紙せっけん / Paper Soap

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

公式オンラインストア「LUZ-Store」限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド『J-Scent』について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、 そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを 「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。 私たちの記憶に残る情景を呼び起こす いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを中心とした海外市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

香りのラインアップ（30種）2026年6月現在

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、あんみつ※1、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、入道雲、夢綿※2、ツタジュウ、森息、陽茉莉※3、ごちそう※4 ※1 ～※4 限定商品

J-Scent official site

和の香水ブランド『J-Scent』取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

SNS投稿

https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Store https://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storerist

J-Scent Instagramアカウント：https://www.instagram.com/jscent_japan/

会社概要

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/DZbV9lwmZao/

商号 ：有限会社ルズ 代表者 ：代表取締役 島崎健志 本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階 支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY 設立 ：2001年6月 事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営