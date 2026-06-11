オーダーメイドジュエリー事業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）が全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」は、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクター「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ハム」をモチーフにしたK18イエローゴールド製ミニスタチューを発売します。 2026年6月26日（金）～7月24日（金）の期間、公式オンラインショップにて予約を受け付けます。『トイ・ストーリー』の仲間たちを、ジュエリーブランドならではのクラフトマンシップで表現したK18イエローゴールド製ミニスタチュー。小さなサイズ（約7mm～1.8cm）に、表情や特徴をぎゅっと凝縮し、愛らしい造形に仕上げました。 「あの日のおもちゃを、いまの宝物に」-- 物語と共に歩んできたファンの皆様へ贈る、特別なコレクションです。各キャラクター世界限定100点で販売します。 https://www.k-uno.co.jp/news/toystory2606

商品詳細

Mini Statue -Woody-（ウッディ）ミニスタチュー： 112,200円（K18イエローゴールド） Mini Statue -Buzz Lightyear-（バズ・ライトイヤー）ミニスタチュー： 179,300円（K18イエローゴールド） Mini Statue -Aliens-（エイリアン）ミニスタチュー： 101,200円（K18イエローゴールド） Mini Statue -Hamm-（ハム）ミニスタチュー： 187,000円（K18イエローゴールド）

おもちゃたちのリーダー「ウッディ」。約1.8cmの小さな姿に、カウボーイハットやスカーフ、ブーツの造形、凛とした佇まいまで、その魅力を細やかに表現しました。そのあたたかな存在感が、物語の記憶や仲間を思う気持ちを呼び起こしてくれます。

正義感あふれるスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」。約1.4cmの小さな姿に、宇宙服のフォルムや胸元のコントロールパネル、力強く構えたポーズまで、バズらしい凛々しさを凝縮しました。誇りを胸に前を見据えるその姿が、見るたびに一歩踏み出す勇気を思い出させてくれます。

ユーモラスで健気な姿が印象的な「エイリアン」。約1cmの小さな姿に、特徴的な三つ目の表情やちょこんとした手足、背中まわりのシルエットまで、エイリアンらしい愛らしさをぎゅっと込めました。ふと目に入るたび、その愛嬌ある表情が日々の中に小さな笑顔を運んでくれます。

愛嬌たっぷりの貯金箱のおもちゃ「ハム」。約7mmの小さな姿に、ころんとしたフォルムや短い足、爪の角度まで、ハムならではの愛らしさと遊び心を込めました。毒舌だけど憎めないその佇まいが、目に入るたびに心を和ませてくれます。

【パッケージについて】 本製品は、そのまま飾ってお楽しみいただける専用ディスプレイケースに収めてお届けいたします。 外装は、「アンディ」の部屋の壁紙をおもわせる、雲の模様のデザイン。パッケージの窓から中のスタチューが見える仕様で、『トイ・ストーリー』らしい世界観とともに飾っていただけます。ディスプレイケースを取り出せば、書斎やデスクなど、お好みの空間でオブジェとしてお楽しみいただけます。

【予約受付サイト】 ケイウノ公式オンラインショップ 【店頭展示について】 予約受付期間中、新宿店にて本商品のサンプルをご覧いただけます。 ※本商品は公式オンラインショップ限定での予約販売となります。店頭でのご予約は承っておりません。

■『トイ・ストーリー』 新作ジュエリー3種類も同時発売

「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス1種類、「バターカップ」「ダッキー＆バニー」をモチーフにしたピアスの2種類を6月26日（金）に発売します。 https://www.k-uno.co.jp/news/toystory2605

■ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年よりディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。 ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度を設けています。有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

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