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HHKBカラーキートップセット「空」が相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用
株式会社PFU（社長執行役員：平原英治、以下PFU）は、この度、Happy HackingKeyboard（以下HHKB）シリーズの「カラーキートップセット『空』」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注１）されたことをお知らせします。
カラーキートッププロジェクト第五弾として発売した本カラーキートップは、澄みわたる清々しさと開放感が魅力の「空」をイメージしています。
HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。
|追加採用されたラインナップ
■カラーキートップセット（空）
キートップセット：空／英語配列／中央印字 キートップセット：空／英語配列／無刻印
キートップセット：空／日本語配列／中央印字 キートップセット：空／日本語配列／無刻印
|おすすめのカスタマイズ
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単色での付け替えだけでなく、アクセントカラーとして取り入れたり、モチーフを表現したりするなど、さまざまなカスタマイズをお楽しみいただけます。
|ふるさと納税サイト
以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。
注釈
注1 HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。
＜お客様お問い合わせ先＞
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部HHKBビジネス部ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
<報道関係者お問い合わせ先>
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介サイト
https://happyhackingkb.com/jp/
「HHKBカラーキートッププロジェクト」第五弾「空」のキートップセットを販売
https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260203.html
中央印字キートップでオリジナルHHKBに！カスタマイズ例をご紹介
https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life47.html
楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f141500-sagamihara/c/0000000164/
ふるさとパレット
https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=HHKB&limit=&order=1&chk_city%5B%5D=155
JRE MALL
https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?name=HHKB&price_max=&orderby=&price_min=&disp_number=&pageno=1&Maker%5B%5D=17506
ふるなび
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=693&keyword=HHKB
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/search?disabled_category_top=1&target=1&q=HHKB&kw=0&city_code%5B%5D=14150&utm_source=business&utm_medium=affiliate&_xuid=xuid1x9eaa1cb691x8a7&admane_xuid=1041,137,2181,xuid1x9eaa1cb691x8a7
au PAYふるさと納税
https://furusato.wowma.jp/141500/
Amazonふるさと納税
https://www.amazon.co.jp/s?k=HHKB&i=jpdonation&rh=n%3A24820986051&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GG0LIE9I2ZHU&sprefix=hhkb%2Cjpdonation%2C213&ref=nb_sb_noss_1
さとふる
https://www.satofull.jp/products/list.php?q=HHKB&cnt=60&p=1&ref_id=search