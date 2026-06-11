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AIとIPをつなぐ世界標準インフラ 「KAGAMI Gate（カガミゲート）」 67兆円超の日本IPを解放するライセンス管理・収益配分システムを開発
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表：近藤太香巳）のグループ子会社で株式会社KAGAMIAI Holdings（読み：カガミエーアイホールディングス、以下 当社）は、生成AIにより加速する、マンガ、アニメやゲームキャラクター、タレント等コンテンツIPの権利リスクの解決策として、ライセンス管理・収益配分システム「KAGAMI Gate（カガミゲート）」を開発しました。
これまでの、AI創作や二次利用を取り締まる法的措置ではなく、AIによるIPの学習・利用状況をリアルタイムで検知し、独自の生成コントロール（制御）によってブランドを保護する全く新しいアプローチです。
特に、海賊版や無秩序なショート動画の氾濫などに悩まされてきた日本のコンテンツ業界において、「正しく起用され正しく収益化される」ものに押し上げることは、世界中で親しまれる日本IPの市場価値をさらに高めることに繋がります。
なお、今月から開始するPoC（テスト運用）に先立つ「IP/AI共創宣言」には、複数のAI企業、IPホルダーの賛同が決定しており、世界中のAI企業および、日本を中心とした原作者、出版社、放送局、芸能事務所等のIPホルダーが加わってまいります。
■ライセンス管理システム「KAGAMI Gate（※特許出願中）」とは
KAGAMI Gateは、AI時代に知的財産利用の“改札ゲート”として機能します。その役割は、高速道路におけるETC、あるいは金融市場における証券取引所のように、「誰が、どのIPを、どの範囲で、どんな条件で利用したか」をリアルタイムで数値化し、ライセンス管理と収益分配を実現します。
■ KAGAMI Gateで導く未来「IP/AI共創宣言」
当社が目指すのは、単なる著作権管理ではありません。権利の保護と透明な収益分配により、IPとAIが対立する世界ではなく、相互に価値を創出し合う共創社会です。IPホルダー、AI企業、クリエイター等すべての関係者が安心して参加できる新たな経済圏（エコシステム）は、⽇本IPのグローバル価値を最⼤化します。日本で生まれた、マンガ、アニメ、ゲーム、キャラクター、アイドル等のコンテンツIPは、世界中の人々の記憶に残り、世代を超えて愛され続ける文化資産です。
当社は、「IP/AI共創宣言」と題し、ライセンス管理と収益分配が標準化されるエコシステムの構築を、「IPとAIをつなぐ世界標準インフラにする」という使命をもって推進してまいります。
■（背景）67兆円超の日本IPの価値と可能性｜資産価値は数十倍に
出所：Visual Capitalist『The World's Top Media Franchises by All-Time Revenue』 作成：KAGAMIAI Holdings
※ Marvel関連IPは『Spider-Man』『Marvel Cinematic Universe』等の個別フランチャイズとして集計されるため、本図ではSpider-Manをディズニー側に計上しています
日本のアニメ・漫画・キャラクターIPは世界市場で67兆円超の売上規模を誇り、ディズニー連合IP（55兆6,000億円）を上回るスケールですが、その価値はさらに拡大余地があります。
当社は、日本IPホルダーとAI企業の間に「安全で透明性の高い」ライセンス管理インフラを提供します。KAGAMI Gateによって期待される効果は、IP活用シーンの拡大、収益経路の多層化、寿命の長期化など、日本IPの資産価値を数十倍に高める可能性があります。
【株式会社NEXYZ.Group】
1987年創業。東京証券取引所への上場2社を含むグループ28社。
創業者の近藤太香巳は、7,000社超の経営者交流団体の主催や、政財界・芸能・金融との横断的ネットワークを活かした、最先端IT企業のIPO支援、IPビジネスでの成功実績を持つ。
https://www.nexyzgroup.jp/
【株式会社KAGAMIAI Holdings】
「IP×AIインフラ」を開発・運営するNEXYZ.Groupのグループ子会社。生成AIによるIP権利侵害問題の解決と、AI時代における日本IPの資産価値最大化を実現するプラットフォームを構築。
KAGAMIAI Holdingsは、単なるAI企業ではなく、金融市場の証券取引所のように、世界中のIPホルダーとAI企業が安全かつ透明性高く取引できるエコシステムの構築を通じて、IPの資産価値を最大化し、AI時代における世界標準インフラを確立することを使命としています。
https://www.kagami-ai.com/
【Board メンバー・コメント】
Representative Director and Chairman
株式会社NEXYZ.Group /代表取締役社長 兼 グループ代表
SBI ネオメディアホールディングス株式会社 / 代表取締役副会長
一般社団法人パッションリーダーズ / 代表理事
「AIの進化を止めることはできません。だからこそ、ルールを作る必要があります。日本のIPは、世界最高峰の価値を持っています。その価値を守るだけでなく、正しく世界へ広げ、クリエイターに正当な利益を還元する。それがKAGAMIAIの使命です。“Fair Use”から“Fair Pay”へ。AI時代の新しい知的財産インフラを、日本から世界へ発信していきます。」
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group グループ広報・IR
TEL：03-6415-1178 FAX：03-5459-4435
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.Group」 コーポレートサイト
https://www.nexyzgroup.jp/
「KAGAMIAI Holdings」 コーポレートサイト
https://www.kagami-ai.com/
これまでの、AI創作や二次利用を取り締まる法的措置ではなく、AIによるIPの学習・利用状況をリアルタイムで検知し、独自の生成コントロール（制御）によってブランドを保護する全く新しいアプローチです。
特に、海賊版や無秩序なショート動画の氾濫などに悩まされてきた日本のコンテンツ業界において、「正しく起用され正しく収益化される」ものに押し上げることは、世界中で親しまれる日本IPの市場価値をさらに高めることに繋がります。
なお、今月から開始するPoC（テスト運用）に先立つ「IP/AI共創宣言」には、複数のAI企業、IPホルダーの賛同が決定しており、世界中のAI企業および、日本を中心とした原作者、出版社、放送局、芸能事務所等のIPホルダーが加わってまいります。
■ライセンス管理システム「KAGAMI Gate（※特許出願中）」とは
KAGAMI Gateは、AI時代に知的財産利用の“改札ゲート”として機能します。その役割は、高速道路におけるETC、あるいは金融市場における証券取引所のように、「誰が、どのIPを、どの範囲で、どんな条件で利用したか」をリアルタイムで数値化し、ライセンス管理と収益分配を実現します。
■ KAGAMI Gateで導く未来「IP/AI共創宣言」
当社が目指すのは、単なる著作権管理ではありません。権利の保護と透明な収益分配により、IPとAIが対立する世界ではなく、相互に価値を創出し合う共創社会です。IPホルダー、AI企業、クリエイター等すべての関係者が安心して参加できる新たな経済圏（エコシステム）は、⽇本IPのグローバル価値を最⼤化します。日本で生まれた、マンガ、アニメ、ゲーム、キャラクター、アイドル等のコンテンツIPは、世界中の人々の記憶に残り、世代を超えて愛され続ける文化資産です。
当社は、「IP/AI共創宣言」と題し、ライセンス管理と収益分配が標準化されるエコシステムの構築を、「IPとAIをつなぐ世界標準インフラにする」という使命をもって推進してまいります。
■（背景）67兆円超の日本IPの価値と可能性｜資産価値は数十倍に
出所：Visual Capitalist『The World's Top Media Franchises by All-Time Revenue』 作成：KAGAMIAI Holdings
※ Marvel関連IPは『Spider-Man』『Marvel Cinematic Universe』等の個別フランチャイズとして集計されるため、本図ではSpider-Manをディズニー側に計上しています
日本のアニメ・漫画・キャラクターIPは世界市場で67兆円超の売上規模を誇り、ディズニー連合IP（55兆6,000億円）を上回るスケールですが、その価値はさらに拡大余地があります。
当社は、日本IPホルダーとAI企業の間に「安全で透明性の高い」ライセンス管理インフラを提供します。KAGAMI Gateによって期待される効果は、IP活用シーンの拡大、収益経路の多層化、寿命の長期化など、日本IPの資産価値を数十倍に高める可能性があります。
【株式会社NEXYZ.Group】
1987年創業。東京証券取引所への上場2社を含むグループ28社。
創業者の近藤太香巳は、7,000社超の経営者交流団体の主催や、政財界・芸能・金融との横断的ネットワークを活かした、最先端IT企業のIPO支援、IPビジネスでの成功実績を持つ。
https://www.nexyzgroup.jp/
【株式会社KAGAMIAI Holdings】
「IP×AIインフラ」を開発・運営するNEXYZ.Groupのグループ子会社。生成AIによるIP権利侵害問題の解決と、AI時代における日本IPの資産価値最大化を実現するプラットフォームを構築。
KAGAMIAI Holdingsは、単なるAI企業ではなく、金融市場の証券取引所のように、世界中のIPホルダーとAI企業が安全かつ透明性高く取引できるエコシステムの構築を通じて、IPの資産価値を最大化し、AI時代における世界標準インフラを確立することを使命としています。
https://www.kagami-ai.com/
【Board メンバー・コメント】
近藤 太香巳
Representative Director and Chairman
株式会社NEXYZ.Group /代表取締役社長 兼 グループ代表
SBI ネオメディアホールディングス株式会社 / 代表取締役副会長
一般社団法人パッションリーダーズ / 代表理事
「AIの進化を止めることはできません。だからこそ、ルールを作る必要があります。日本のIPは、世界最高峰の価値を持っています。その価値を守るだけでなく、正しく世界へ広げ、クリエイターに正当な利益を還元する。それがKAGAMIAIの使命です。“Fair Use”から“Fair Pay”へ。AI時代の新しい知的財産インフラを、日本から世界へ発信していきます。」
木村 泰宗
President and CEO
株式会社ブランジスタソリューション/代表取締役社長
株式会社ブランジスタ 取締役
ブランジスタグループにて複数の事業を立ち上げ、EC/IP業界にて20年以上の実績。直近ではデジタルリスクマネジメント社 代表を務め、Web領域での権利保護にも知見を発揮。EC領域ではByteDanceをはじめ海外進出支援を中心にプラットフォーマーとの人脈も厚い。
President and CEO
株式会社ブランジスタソリューション/代表取締役社長
株式会社ブランジスタ 取締役
ブランジスタグループにて複数の事業を立ち上げ、EC/IP業界にて20年以上の実績。直近ではデジタルリスクマネジメント社 代表を務め、Web領域での権利保護にも知見を発揮。EC領域ではByteDanceをはじめ海外進出支援を中心にプラットフォーマーとの人脈も厚い。
秋元 康
Executive Advisor
作詞家・プロデューサー
日本を代表する作詞家でありシングル売上総数は累計1億枚超。日本のポップカルチャーIPを最もよく知るクリエイター。社会現象となったAKB48をはじめ、数々のトップアイドルグループの仕掛け人。映画、CM、ゲームなど多岐にわたる分野で日本のポピュラーカルチャーの最前線に立ち続けている。
Executive Advisor
作詞家・プロデューサー
日本を代表する作詞家でありシングル売上総数は累計1億枚超。日本のポップカルチャーIPを最もよく知るクリエイター。社会現象となったAKB48をはじめ、数々のトップアイドルグループの仕掛け人。映画、CM、ゲームなど多岐にわたる分野で日本のポピュラーカルチャーの最前線に立ち続けている。
スコット・コールマン
Executive Advisor
Wayfinder Global Advisors社長
米国カリフォルニア州在住。Googleにてプロダクトパートナーシップ領域の最高責任者（プリンシパル）を務め、検索およびGoogle Mapsにおけるグローバル事業開発を推進。その後、Pinterestではグロース・国際プロダクト担当副社長としてサービスの国際展開を統括し、ユーザー数を8,000万人から4億5,000万人以上へ成長させた。
Executive Advisor
Wayfinder Global Advisors社長
米国カリフォルニア州在住。Googleにてプロダクトパートナーシップ領域の最高責任者（プリンシパル）を務め、検索およびGoogle Mapsにおけるグローバル事業開発を推進。その後、Pinterestではグロース・国際プロダクト担当副社長としてサービスの国際展開を統括し、ユーザー数を8,000万人から4億5,000万人以上へ成長させた。
シルヴィア・オヴィエド・ロペス
Executive Advisor
Pinterestで IP領域のグローバル責任者として中核戦略を構築。Canva（時価総額 約6兆5,800億円）上級副社長として北米中心にグローバル事業成長を牽引。現在はシリコンバレーを代表する著名投資家として、AI・クリエイター・プラットフォーム領域に深く関与。IP×テクノロジー×北米市場に精通する。
Executive Advisor
Pinterestで IP領域のグローバル責任者として中核戦略を構築。Canva（時価総額 約6兆5,800億円）上級副社長として北米中心にグローバル事業成長を牽引。現在はシリコンバレーを代表する著名投資家として、AI・クリエイター・プラットフォーム領域に深く関与。IP×テクノロジー×北米市場に精通する。
外山 雅暁
Executive Advisor
外山知的財産事務所 代表弁理士
特許庁・経済産業省・デジタル庁の三省庁において約24年にわたり知的財産およびデザイン政策を牽引。審査官・審判官として制度運用の最前線に立つ傍ら、中韓との国際連携や「デザイン経営」の政策化を主導した経歴を持つ。現在はAI時代の知財戦略と無形資産活用を支援する一方、デジタル庁において行政の内製開発時代に即した知財管理体制の構築と知財部門の立ち上げを推進している。
Executive Advisor
外山知的財産事務所 代表弁理士
特許庁・経済産業省・デジタル庁の三省庁において約24年にわたり知的財産およびデザイン政策を牽引。審査官・審判官として制度運用の最前線に立つ傍ら、中韓との国際連携や「デザイン経営」の政策化を主導した経歴を持つ。現在はAI時代の知財戦略と無形資産活用を支援する一方、デジタル庁において行政の内製開発時代に即した知財管理体制の構築と知財部門の立ち上げを推進している。
遠藤 和宏
Attorney at Law
弁護士法人COACH 弁護士
芸能・エンターテインメント業界を中心に、知的財産、税務、金融・M&A、労務、国際案件まで幅広い分野に対応。複数社で社外取締役・監査役も務め、経営目線を踏まえた実践的なアドバイスを提供している。KAGAMIAIでは、エンターテインメント業界、IPの権利関係の経験を活かしたリーガルサポートを行う。
Attorney at Law
弁護士法人COACH 弁護士
芸能・エンターテインメント業界を中心に、知的財産、税務、金融・M&A、労務、国際案件まで幅広い分野に対応。複数社で社外取締役・監査役も務め、経営目線を踏まえた実践的なアドバイスを提供している。KAGAMIAIでは、エンターテインメント業界、IPの権利関係の経験を活かしたリーガルサポートを行う。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group グループ広報・IR
TEL：03-6415-1178 FAX：03-5459-4435
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.Group」 コーポレートサイト
https://www.nexyzgroup.jp/
「KAGAMIAI Holdings」 コーポレートサイト
https://www.kagami-ai.com/