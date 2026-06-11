AIとIPをつなぐ世界標準インフラ 「KAGAMI Gate（カガミゲート）」　67兆円超の日本IPを解放するライセンス管理・収益配分システムを開発

外山 雅暁Executive Advisor外山知的財産事務所 代表弁理士特許庁・経済産業省・デジタル庁の三省庁において約24年にわたり知的財産およびデザイン政策を牽引。審査官・審判官として制度運用の最前線に立つ傍ら、中韓との国際連携や「デザイン経営」の政策化を主導した経歴を持つ。現在はAI時代の知財戦略と無形資産活用を支援する一方、デジタル庁において行政の内製開発時代に即した知財管理体制の構築と知財部門の立ち上げを推進している。