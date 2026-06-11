こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
本物のキッチンで挑戦する“お仕事体験”を通じて 親子の成長と愛おしさを描く マックアドベンチャー「大人にはつくれないハンバーガー」篇
マクドナルドで“お仕事体験”「マックアドベンチャー(R)」の魅力を伝える新TVCM
イモトアヤコさんが母親役でマクドナルドのCM初出演！
〜6月11日(木)YouTube先行公開、23日(火)より全国で放映開始〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼 CEO：トーマス・コウ）は、新TVCMマックアドベンチャー「大人にはつくれないハンバーガー」篇を、2026年6月11日(木)より公開、6月23日(火)より全国の地上波テレビで放映開始します。
今年で創業55周年となるマクドナルドは、世代を超えて多くのお客様に「家族で笑顔になれる時間」を提供してきました。日常の食事の場面だけでなく、子どもの成長や家族の何気ない会話、ふと心があたたまる瞬間のそばにある存在でありたいと考えています。映像を通じて家族のリアルな日常を描くことで、「特別な日だけでなく、いつもの日にもそっと寄り添うマクドナルド」でありたいというブランドの姿勢をお伝えします。
今回のTVCMの主役は、「マックアドベンチャー」に挑戦する子どもです。マックアドベンチャーは、お子様を対象にマクドナルドの店舗で実施しているお仕事体験プログラムです※。クルーユニフォームに着替え、キッチンの中へ入って、実際にハンバーガーづくりなどに挑戦できるお仕事体験として、多くのご家族にご好評をいただいています。※一部の店舗での実施となります。
TVCMでは、「マックアドベンチャー」を通して、小さな手ではじめてのことに真剣に取り組む姿を描いています。いつものマクドナルドが、お子様にとっては少し緊張する“冒険”の舞台となり、ご家族にとっては特別な思い出になることや、お子様が自分の手で一生懸命作ったハンバーガーが、親には宝物のように見える瞬間を通して、普段のマクドナルドが、これまで以上に特別なマクドナルド体験になる魅力を表現しています。
子どもを見守る母親役には、タレントのイモトアヤコさんがマクドナルドのTVCMに初出演します。子どもの挑戦を少し離れた場所から見守る母親を演じるイモトさんの表情を通じて、子どもの成長を感じられる嬉しさや、少しずつ手が離れていくような寂しさが入り混じる親心を描いています。また、TVCMに関連したインタビューでは、実生活でも子育てをされているイモトさんに、日々の暮らしの中で感じるお子様の成長や、親として「見守る」ことの難しさと喜びについてうかがいました。(詳細は2ページ目をご参照ください。)
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
イモトアヤコさんが母親役でマクドナルドのCM初出演！
〜6月11日(木)YouTube先行公開、23日(火)より全国で放映開始〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼 CEO：トーマス・コウ）は、新TVCMマックアドベンチャー「大人にはつくれないハンバーガー」篇を、2026年6月11日(木)より公開、6月23日(火)より全国の地上波テレビで放映開始します。
今年で創業55周年となるマクドナルドは、世代を超えて多くのお客様に「家族で笑顔になれる時間」を提供してきました。日常の食事の場面だけでなく、子どもの成長や家族の何気ない会話、ふと心があたたまる瞬間のそばにある存在でありたいと考えています。映像を通じて家族のリアルな日常を描くことで、「特別な日だけでなく、いつもの日にもそっと寄り添うマクドナルド」でありたいというブランドの姿勢をお伝えします。
今回のTVCMの主役は、「マックアドベンチャー」に挑戦する子どもです。マックアドベンチャーは、お子様を対象にマクドナルドの店舗で実施しているお仕事体験プログラムです※。クルーユニフォームに着替え、キッチンの中へ入って、実際にハンバーガーづくりなどに挑戦できるお仕事体験として、多くのご家族にご好評をいただいています。※一部の店舗での実施となります。
TVCMでは、「マックアドベンチャー」を通して、小さな手ではじめてのことに真剣に取り組む姿を描いています。いつものマクドナルドが、お子様にとっては少し緊張する“冒険”の舞台となり、ご家族にとっては特別な思い出になることや、お子様が自分の手で一生懸命作ったハンバーガーが、親には宝物のように見える瞬間を通して、普段のマクドナルドが、これまで以上に特別なマクドナルド体験になる魅力を表現しています。
子どもを見守る母親役には、タレントのイモトアヤコさんがマクドナルドのTVCMに初出演します。子どもの挑戦を少し離れた場所から見守る母親を演じるイモトさんの表情を通じて、子どもの成長を感じられる嬉しさや、少しずつ手が離れていくような寂しさが入り混じる親心を描いています。また、TVCMに関連したインタビューでは、実生活でも子育てをされているイモトさんに、日々の暮らしの中で感じるお子様の成長や、親として「見守る」ことの難しさと喜びについてうかがいました。(詳細は2ページ目をご参照ください。)
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。