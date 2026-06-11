【ITmedia(アイティメディア) × メディックス共催セミナー7/7(火)開催】価格競争から脱却する「ソートリーダーシップ」戦略

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援する株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役：田中正則、以下：メディックス)は、製造業企業のマーケティング担当者様、営業担当者様向けに、アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林教至、以下：アイティメディア）と共催で、オンラインセミナー「価格競争から脱却する「ソートリーダーシップ」戦略 ～製造業の新しいデジタルマーケティングと動画活用～」を開催いたします。

■セミナーについて

セミナー申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260707_BM_ITmedia.html

【開催概要】

【セミナー概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/122_1_0898fdb17e0eae282ca11cd69d543445.jpg?v=202606111052 ]

原材料費やエネルギー費の高騰が続く中、多くの製造業が、コストの増分を適切に製品価格へ反映させる「価格転嫁」の難しさに直面しています。価格競争という消耗戦から脱却し、自社ならではの価値で「指名買い」される状態を作るには、顧客が会社を選ぶ際の評価基準そのものを、自社に有利なものへ変えていく「ソートリーダーシップ」戦略が不可欠です。

本セミナーでは、製造業のマーケティング支援に特化したメディックスと、テクノロジー専門メディアを運営するアイティメディアが登壇します。第一部では、顧客からの単なるサプライヤーではなく、「自社の未来を、ともに実現するパートナー」として選ばれるための、独自の評価軸の設定方法と戦略的な情報発信について解説します。第二部では、専門記者による動画取材によって、カタログやWebのテキストだけでは伝わりにくい高度な技術をわかりやすく映像で表現する「取材型動画マーケティング」の最新手法を、動画プラットフォーム「TechLIVE by ITmedia」の活用事例を交えて紹介します。

「自社の技術力の凄さが正しく伝わっていない」「価格ではなく、価値で正当に評価されたい」と感じているマーケティング担当者様へ、営業が顧客と対面する前に差別化を完了させ、選ばれる理由を自ら作り出すための実践的なヒントをお届けします。

▼セミナー参加で得られるナレッジ

- 価格競争に巻き込まれる構造的な理由と「価格転嫁」推進への課題- 自社の価値を正しく伝え、「独自の評価基準」を作るマーケットイン訴求- 業界の先駆者として、信頼と影響力を築く「ソートリーダーシップ」戦略- 顧客の購買プロセスの変化にともなう、オンライン接点・専門メディアの重要性- 高度な技術や現場の熱量を直感的に伝える取材型動画マーケティングの活用法- 「TechLIVE by ITmedia」を用いた、説得力のある専門的コンテンツの作り方

▼このような課題やお悩みをもつBtoB企業の方におすすめ

- 競合との激しい価格競争から脱却し、自社ならではの価値で「指名買い」される状態を作りたい方- スペックや技術力は高いものの、その凄さが顧客に正しく伝わっていないと感じているマーケティング担当者の方- 業界の先駆者（ソートリーダー、ニッチトップ）として信頼を築き、顧客の選定基準そのものを変えたいと考えている方- 原材料・エネルギー費の高騰に対し、思うように「価格転嫁」が進まず苦慮している経営層・管理職の方- 製品の導入プロセスにおいて、営業が会う前のオンライン接点（Web・動画・メディア）を強化したい方- カタログやWebサイトだけでは伝えきれない、現場の熱量や高度な技術を直感的に伝える手法を探している方- 展示会への出展の成果を、その場限りで終わらせず、動画資産として中長期的なマーケティングに活用したい方

▼セミナー登壇者

アイティメディア株式会社

BtoBメディア事業本部 プロダクト本部

DE事業統括部 DEプロダクト部 TechLIVEチーム

マーケティングセールス

半田 翔希 氏

株式会社メディックス

ビジネスマーケティングユニット 3グループ

マネジャー

大内田 将輝

■メディックス 会社概要

セミナー申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260707_BM_ITmedia.html

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務、インターネット広告の企画・制作、Webサイトの構、Web解析の運用コンサルティング、CRMコンサルティング、データ活用基盤の構築、メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/medix_culture/

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■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp