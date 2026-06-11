「模型の世界首都」静岡市を代表する模型メーカー各社全面協力！プラモデル(R)ができるまでを知る・見る・体験する「模型の裏側展」のオープニングセレモニーを6月20日（土）に開催＠静岡市・匠宿

株式会社創造舎

静岡市駿河区丸子にある「駿府の工房 匠宿」(株式会社創造舎、代表取締役：山梨洋靖、以下「匠宿」)は、2026年6月19日(金)～8月17日(月)まで特別展示「模型の裏側展」を開催いたします。模型メーカー各社の協力の元、「模型の世界首都」静岡市が誇る「模型/プラモデル」の世界をお見せします。

開催にあたり、オープニングセレモニーおよびプレス関係者向けご説明会を2026年6月20日（土）に開催いたします。当日は難波喬司 静岡市長、展示に全面協力いただいた青島文化教材社の代表取締役 青嶋大輔氏によるテープカットを予定。また、この度の展示にあたり制作された匠宿初となる大迫力インスタレーションの映像制作チームも参加し、プレス向けの展示概要説明や匠宿の施設案内を実施する予定です。

ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ぜひこの機会にご取材いただけますと幸いです。

お手数ではございますが、ご出席いただける場合には、6月18日（木） 15時までに、下記申込フォームよりお申込みいただけますようお願い申しあげます。

お申し込みはこちらから :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=azWc4hVMREqwDkSOz2S7V--RE3C5jMZFvnrJw4qJbWNURjQ4UVI2V01NNjhKMDJLMjIwOU5FWDFFRy4u

「模型の裏側展」ポスタービジュアル

＜オープニングセレモニー開催概要＞

■日時：2026年6月20日（土）14:00～15:00(開会挨拶・テープカット14:00～14:12／展示説明など14:12～15:00ごろ)※映像の撮影ならびに担当者取材をご希望の方は14:40～ご取材可能です

■受付および会場：「匠宿伝統工芸館」 (「駿府の工房 匠宿」施設内、静岡市駿河区丸子3240-1)

■スケジュール：※ご関係者様の兼ね合い等により多少変更となる場合がございます。その際には、ご参加希望をされたメディア関係者様宛てにご連絡させていただきます。

時間 内容

（～13:30 ※希望者のみ 動画上映）

13:30～ メディア受付開始（会場設営）※展示会場の方は撮影、鑑賞可能

14:00～ 主催者ご挨拶

14:02～ 市長ご挨拶

14:04～ 来賓紹介

14:07～ 青嶋社長ご挨拶

14:09～ テープカット

14:12～ 匠宿館長より展示概要説明、関係者紹介

14:25～ 質疑応答

14:40～ 映像投影（自由鑑賞）追加取材・撮影へのご対応可能です。

14:50～ ※希望者のみ 匠宿館長より駿府の工房 匠宿およびエリアツアー

※当日は、模型展オリジナルトート（通常、工芸体験で参加者ご自身がつくっていただけるもの）＆オリジナルドリンクの提供を予定しています。上記日程以外に撮影および匠宿関係者への取材をご希望される方は個別にて調整させていただきますので、お問い合わせ先までご連絡ください。

（ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。）

※模型展の企画詳細につきましては、下記のプレスリリースよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000088159.html

◼︎「模型の裏側展」開催概要

【名 称】「模型の裏側展」

【会 期】2026年6月19日(金)～8月17日(月)

【時間】9:30～17:30 ※会場によって異なります

【WEBサイト】https://takumishuku.jp/news/mokei_exhibition_2026/(https://takumishuku.jp/news/mokei_exhibition_2026/)

【会場】「駿府の工房 匠宿」（静岡市駿河区丸子3240-1）、および周辺施設（匠宿エリア）



・映像：「匠宿伝統工芸館」

・展示：常設展示場、模型工房

・体験：工房「竹と染」（染）、工房 「木と漆」（漆）、模型工房

・物販：「コトコトSTORE」「吾作商店」、模型工房

・限定ドリンク提供：カフェ「HACHI & MITSU」

【参加方法】入場無料、予約不要（自由鑑賞）

※工房での工芸体験など一部有料コンテンツあり。体験に関しては受入人数に上限があるため、事前予約をおすすめします。

【運営組織】

主催：「駿府の工房 匠宿」（株式会社創造舎）

監修・協力：株式会社青島文化教材社

協力：株式会社タミヤ ／ 株式会社ハセガワ

後援：静岡特産工業協会 ／ 静岡産業振興協会

協賛：株式会社静岡AVセンター ／ 株式会社近藤リース

◼️「駿府の工房 匠宿」施設概要

「駿府の工房 匠宿」は、1999年4月に開業した静岡市の伝統工芸体験施設です。2021年より建築設計業の株式会社創造舎が指定管理者となり、「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアル。第一線で活躍する職人を工房長として招聘し、駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に加え、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ「蓬きんつば ときや」や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェ「HACHI & MITSU」を敷地内に開店。伝統工芸体験に加えて飲食やショッピングを楽しめる複合型施設にアップデートしました。

また、より多くの市内外・県内外からのお客様に足を運んでいただき伝統工芸に触れるきっかけを提供するため、周辺地域との連携・協力のもとで工房敷地外にも様々な施設をオープン。空き家だった古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊ができる「1HOTEL（ワンホテル）」、立派な梁などの木材を移築して手組みの丸太工法によって組み上げた入浴・サウナ施設「ふきさらし湯」など、いずれも既存の建物を活用しながら建築会社として培ってきた技術と知見を活かしてリノベーションによりつくり上げました。

当エリア（静岡市駿河区丸子泉ケ谷地区）を100年先の未来にも手仕事とその担い手を繋いでいくための一大拠点とすべく、ものづくり体験の提供を通して工芸職人の後継者候補輩出を目指してまいります。

●営業時間

9:30～18:00

●定休日

火曜（火曜祝日は営業、翌平日休業）

●アクセス

421-0103 静岡市駿河区丸子3240-1

〇お車でのご来場方法

静清バイパス利用 丸子IC出口より東へ200m

東名高速道路利用 静岡ICから約7km、約15分/焼津ICから約15km、約30分

東名高速道路利用 新静岡ICから約15km、約20分/静岡スマートICから約9km、約16分

〇バスでのご来場方法

JR静岡駅北口7番線のりば しずてつジャストライン

中部国道線 藤枝駅前行き乗車 吐月峰駿府匠宿入口(とげっぽうすんぷたくみしゅくいりぐち)にて降車、徒歩約5分。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)