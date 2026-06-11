Boomiとフォーティエンスコンサルティングがパートナーシップを締結

ブーミー株式会社

2026年6月11日- AI活用のためにデータを価値に変える基盤「Boomi Enterprise Platform」を提供するBoomi株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：河野 英太郎、以下Boomi）

およびフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下 フォーティエンス）がパートナーシップを締結したことを発表しました。

Boomiが提供する「Boomi Enterprise Platform」は、企業内に点在するシステムやアプリケーション・データをつなぎ、業務効率化を支援するAI駆動型統合プラットフォームです。API・MCP管理、データ連携と自動化、データ管理、AIエージェントの設計とガバナンスを単一プラットフォームに統合し、 複雑化したハイブリッドIT環境におけるシステム間連携をローコード・ノーコードで自動化・効率化します。これにより、システムやアプリケーションの連携作業の工数短縮とコスト削減を実現するとともに、AIエージェントを業務に組み込み、自律的な変革を進めるエージェント主導型企業の実現に不可欠な、安全かつスケーラブルなデータ活用基盤を提供します。

本協業によりBoomiのAIネイティブなエンタープライズ統合プラットフォームと、フォーティエンスがグローバルプロジェクトで培ってきたデジタルバリューチェーン改革の実行力・システム実装知見を融合し、 企業全体のシステム統合と業務高度化を一気通貫で支援します。

【協業の背景】

日本企業においてさまざまなクラウドサービスの利用が進む一方、システムやデータの断片化が企業の意思決定を妨げる最大の課題となっています。そのような中、システム連携をクラウド上で構築するiPaaS（Integration Platform as a Service）に注目が集まっています。

Boomiは、エージェントの設計とガバナンス、API管理※1、MCP管理※2、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することで、企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できるプラットフォームを提供しています。そしてフォーティエンスコンサルティングは、グローバルプロジェクトにおいて国別に存在する複数のサービスやシステムを統合する案件に数多く携わり、フルデジタルイノベーションを軸に、クラウド型ビジネスアプリケーション等の導入・定着化を支援してきました。

このたび両社は複雑化するIT環境の統合と業務高度化を一体的に実現するべく、パートナーシップを締結しました。

【概要】

本提携では、BoomiのAIネイティブなエンタープライズ統合プラットフォームと、フォーティエンスコンサルティングが持つデジタルバリューチェーン改革の知見を融合し、企業全体のシステム統合とAIエージェントを活用した自律型のビジネスプロセス構築による業務高度化を支援します。

【各社の役割】

Boomi：AIネイティブな「Boomi Enterprise Platform」の提供

フォーティエンス：コンサルティング知見およびBoomiを活用した統合基盤構築の支援

【コメント】

フォーティエンスコンサルティング マネージングディレクター 室井修一

弊社は、Boomiとのパートナーシップを通じて、既存のお客様のデータ基盤を迅速かつ効率的にDX基盤へ移行できると期待しております。グローバルなプロジェクトを行うことが多い弊社にとって、海外でも導入実績が多いBoomiとパートナーを組むことで、よりスムーズにプロジェクトが進行できると思っております。

Boomi株式会社 代表取締役社長 CEO 河野英太郎

日本企業がグローバル展開とAI活用を同時に加速するなか、システムやデータの分断は、依然として大きな経営課題となっています。フォーティエンスコンサルティング様は、SAPをはじめとするグローバル規模のデジタルバリューチェーン改革で豊富な実績をお持ちです。その知見と、AIネイティブな統合プラットフォーム『Boomi Enterprise Platform』を組み合わせたサービスを展開することで、複雑化したハイブリッドIT環境の統合から、AIエージェントの設計、さらにはガバナンスを効かせた業務プロセスの自動化・高度化まで、一気通貫でご支援できる体制が整います。両社の強みを融合し、お客さまが安全かつスケーラブルな基盤のもとで信頼できるAIを活用しながら、エージェント主導型企業へと変革していくための土台づくりを力強く後押ししてまいります。

【会社概要】

■フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

社名：フォーティエンスコンサルティング株式会社（旧：株式会社クニエ）

所在地：東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー11F

代表：代表取締役社長 山口 重樹

URL： https://www.fortience.com

■Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AIを活用し自律型業務への変革を推進する企業支援で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.と

SunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果創出を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

【関連情報】

・AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

・フォーティエンスコンサルティングが提供するエンタープライズソリューション(https://www.fortience.com/solutions/enterprise/)

※1. API管理：（Application Programming Interface）APIとは、あるソフトウェアやアプリの機能を、外部の別のソフトウェアから呼び出して利用できるようにする仕組み、API管理とは、APIの公開・認証・流量制御・監視などを一元的に行う機能。

※2. MCP管理：（Model Context Protocol）、MCPとは、AIエージェントが外部ツールやデータに接続するための標準仕様の「つなぎ役」、MCP管理とは、MCPに基づく接続を、発見・統制・管理する機能。

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。＊その他、本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。