リサーチ・アンド・イノベーションがマーケティングWeek夏2026に出展～メーカー・小売の「売るための課題」を実データで解決。BIツール・データ解析デモも実施！～

株式会社リサーチ・アンド・イノベーション

「レシートがお金にかわるアプリCODE（コード）」を運営する株式会社リサーチ・アンド・イノベーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：中岡 邦伸、以下「RnI」）は、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティングWeek 夏 2026」に出展いたします。

弊社ブースでは、MAU30万人から収集した国内最大級のリアルな買い物登録データを活用した、ビジネス支援サービス「CODE」の全容をご紹介します。ヒット商品の背景にある消費者インサイトを解き明かすBIツール「買いログView」のデモをはじめ、購買データを活用した「リサーチ（仮説検証）」や購買行動に直接アプローチできる「広告・販促」まで、一気通貫でメーカー・小売業の課題を解決するソリューションをご提案します。当日は、ご指定いただいた商品の購買データをその場でお見せする特別デモも実施いたします。皆さまお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

出展概要

展示会名： マーケティングWeek 夏 2026（通称：MaS）

会期： 2026年6月24日（水）～26日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）

出展ブース番号： 西２ホール M13-76

入場料： 無料（事前登録制）

展示会公式サイト： https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html

ご招待リンク： https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703896719688542-VYT

担当者の実務に徹底的に寄り添う、４つの見どころ

１． MAU30万人のリアルな買い物から抽出した「実データ」によるBIツール体験

日常の買い物から集めた膨大な「レシート＋バーコード」の購買データを可視化したBIツールを体験いただけます。ブランド起点の分析や自社・他社チェーンの使い分け、SKU単位の価格分析など、メーカーの対小売における棚割り・販促施策に役立つ分析デモをご用意。さらに当日は、ご希望の商品に関する購買データもその場で公開します。

２． 分析・リサーチ・広告販促を一気通貫でつなぐ「課題解決ソリューション」

「購買データをどう実務に活かせばいいか分からない」「分析だけで終わってしまう」という課題に対し、CODEならではの解決策を提示します。購買データから見えた仮説をリサーチで検証し、その結果をもとに、さらに購買意欲の高い層へ広告・販促を打つ。分析から仮説検証、販促までを一気通貫でご支援する仕組みと、その活用事例をご覧いただけます。

３． 話題の時事ネタを購買データで読み解くブース内ミニセミナーを開催

会期中は、弊社ブース内特設スペースにてミニセミナーを開催いたします。

物価上昇や値上げの影響が続く中、弊社購買データ「買いログ」を用いた最新トレンドを開設。SNSやメディアで話題となった時事ネタや、超有名YouTuberによって取り上げられた事例もご紹介しながら、消費者の購買行動をデータで読み解きます。

４．気になる「あの商品同士の対決」がデータで決着！遊び心から学ぶデータ活用

世間で「あなたはどっち派？」と話題になるような、競合商品同士の対決結果をCODEの購買データで徹底可視化。難しく捉えられがちな購買データを、身近で面白いコンテンツとして体感いただけます。購買データの持つ「客観的な説得力」の凄さを、楽しみながら実感していただける特別企画です。

CODE（コード）とは

買い物のレシートと購入商品のバーコードをスキャンすることで、各種提携ポイントに交換可能なポイントがもらえるスマートフォンアプリです。（ポイントは提携サービス経由で現金にかえることも可能）

登録された消費者の買い物に関するビッグデータやアンケートなどは、企業がマーケティングに活用し、その一部を報酬として消費者に還元しております。なおCODEは特許(*)も取得しています。ダウンロードユーザー数は360万人を超え、月間商品登録数も4,000万点、口コミなど購入者の商品評価数も累計1.6億件を超え、20～40代の女性に多く利用されています。

*：複数の特許を取得しています。（特許第5980448号、特許第6425297号）

＜CODE紹介サイト＞ https://code.r-n-i.jp/

＜CODE iOS版＞ https://apps.apple.com/jp/app/id879385562

＜CODE Android版> https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.r_n_i.code.point.app

＜リサーチ・アンド・イノベーションについて＞

商号 ： 株式会社リサーチ・アンド・イノベーション

代表者 ： 代表取締役社長 中岡 邦伸

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビル5階

設立 ： 2011年4月15日

事業内容： 買い物データ収集事業、調査事業、広告事業、販促事業、及び各種情報提供サービス

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://r-n-i.jp/