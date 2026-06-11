シェア型ポスティングの「シェアチラシ」を運営する株式会社Design-a、手軽にヘルシーな食事を楽しめる「nosh（ナッシュ）」を展開するナッシュ株式会社と業務提携を開始！

株式会社Design-a



新聞折込広告に代わる新しい広告インフラ「シェアチラシ」を運営する、株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸、以下「Design-a」）は、手軽にヘルシーな食事が楽しめる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を展開するナッシュ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：田中智也、以下「ナッシュ」）と業務提携をいたしましたことをお知らせいたします。

本提携に基づき、WEB広告全盛の現代においてアプローチが難しくなっている顧客層に向けて、Design-aが提供する高効果・低コストのアナログメディア「シェアチラシ」を活用し、ナッシュのサービスを広くご案内してまいります。さらに、シェアチラシを経由してご契約いただいたお客様へ、お得にスタートできる「特別割引特典」をご用意いたしました。

「シェアチラシ」サービスサイト： https://share-chirashi.com/

「nosh」公式WEBサイト： https://www.nosh.jp/

特別割引適用の専用URL： https://share-chirashi.nosh.jp/

■ 業務提携の背景と目的

ナッシュが提供する「nosh（ナッシュ）」は、糖質・塩分に配慮したヘルシーな冷凍宅配食として、忙しい現代人や健康志向の方を中心にWEBマーケティングを通じて急成長を遂げてきました。

一方で、WEB広告の配信だけでは、インターネットでの情報収集が少ないシニア層や主婦層、またデジタル広告を見飽きてしまった層への認知拡大に課題がありました。

Design-aが運営する「シェアチラシ」は、近隣の事業者4社で広告枠・費用をシェアして配布する、今までにない新しいポスティング配布サービスです。2021年のサービス開始以来、右肩上がりに成長し、現在は毎月100万枚を日本全国で配布するインフラへと成長しています。

この度、WEB広告では拾いきれない顧客層の手元にダイレクトに届く「紙媒体（アナログ広告）」の差別化力を活かし、ナッシュのサービスを地域密着でご案内することで、より多くの人々へ健康的な食生活を届けるべく、業務提携に至りました。

■ 今後の取り組みと「シェアチラシ経由」での契約の特別割引特典について

Design-aが日本全国で毎月100万枚配布する「シェアチラシ」のネットワークを活用し、地域の世帯へナッシュの魅力をわかりやすく紹介するチラシをポスティング配布いたします。

【シェアチラシ経由の契約特典】 シェアチラシの紙面に掲載された案内、または本提携の専用WEBサイト（ https://share-chirashi.nosh.jp/ ）を経由してナッシュの定期配送をご契約いただいたお客様を対象に、通常料金よりもお得に始められる「特別割引」が適用されます。 ※具体的な割引内容（例：初回5,000円OFFなど）につきましては、配布されるシェアチラシおよび専用サイトにてご確認いただけます。

WEBと紙媒体を融合させたクロスメディア戦略と魅力的な特別特典により、新規顧客の獲得と地域社会の健康増進に貢献してまいります。

■ 株式会社Design-a 代表取締役 執行孝幸のコメント

「WEB広告全盛の現在、あえて手元に届く紙媒体を活用する『シェアチラシ』は、多くの地域密着型ビジネスを支えてまいりました。今回、素晴らしい冷凍宅配食を展開されているナッシュ様と提携できたことを大変嬉しく思います。デジタルだけでは届かなかったご家庭へ、私たちの配布インフラと、今回ご用意した特別な割引特典を通じて、おトクに『手軽で健康的な食事』という新たなライフスタイルを提案してまいります」

■ 会社概要

【サービス提供元・本プレスリリース発信元】

社名： 株式会社Design-a

代表者： 代表取締役 執行孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前３丁目4番25

設立： 2019年9月

事業内容： シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、広告企画など

URL： https://share-chirashi.com/



【提携先企業】

社名： ナッシュ株式会社

代表者： 代表取締役社長 田中智也

所在地： 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング 16F

設立： 2016年6月

事業内容： nosh（ナッシュ）の製造・販売

URL： https://www.nosh.jp/