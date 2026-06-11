21歳大学生が運営する初年度1,200万円の会員制ヘルスケア「エグゼクティブ芦屋」、第1期会員が満枠に

株式会社Refit株式会社ReFit 代表取締役 福田泰士

株式会社ReFit(本社:大阪市北区、代表取締役:福田泰士、関西学院大学在学中・21歳)は、兵庫県芦屋エリアを中心に展開する会員制ヘルスケアサービス「エグゼクティブ芦屋」の第1期会員10口が満枠となったことを発表します。2026年6月1日のサービス発表から約1週間での満枠となります。第2期の募集枠・開始時期は現時点で未定であり、本日受付を開始するウェイトリストにご登録いただいた方から優先的にご案内します。登録は公式サイト(https://executive-ashiya.com)(https://executive-ashiya.com)にて受け付けています。

■ エグゼクティブ芦屋について

企業の経営層・役員などのエグゼクティブを対象とした完全出張型のヘルスケアサービスです。

自宅・オフィス・国内外の出張先にトレーナー・管理栄養士などの専門家チームが訪問し、運動・食事管理・医療機関との連携までを一括で担います。入会は申込フォーム・対面面談を経る選考制で、会員に関する情報は秘密保持契約に基づき非公開としています。第1期は創業期特別条件での募集であり、第2期より正規プランでのご案内となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180049/table/9_1_f464909d84f71d615fbbc4a7dceb42eb.jpg?v=202606111052 ]

※価格はすべて税別

■ 背景

日本では平均寿命と健康寿命の間に約10年の差があるとされ、その多くは生活習慣に起因します。中でも企業の経営層や役員をはじめとする多忙なエグゼクティブ層は、健康管理が後回しになりやすい一方、その健康状態が組織や事業の継続に直結します。エグゼクティブ芦屋は「通う」のではなく専門家が「訪れる」形をとることで、多忙な層の継続的な健康管理を可能にするサービスとして開発されました。

■ 代表コメント

「大学入学時に自分の身体を大きく変えた経験が、この事業の原点です。健康管理が最も難しいのは、意志の弱い人ではなく時間のない人だと考えています。まず社会の意思決定を担う方々の健康から守り、将来的には誰もが病気になる前に身体と向き合える社会をつくりたい。第1期でお迎えした10名の方々への結果が、その第一歩です。」

■ 代表プロフィール

福田泰士(ふくだ・たいし)

2004年生まれ、福岡県出身。関西学院大学社会学部4年在学中。これまで事業を通じて延べ6,000名以上の食事・健康指導に携わる。兵庫県内でパーソナルジム「SUN」3拠点、オンライン食事指導「ReFit Online」を運営し、2026年3月に株式会社ReFitを設立。

■ 会社概要

会社名:株式会社ReFit

代表者:代表取締役 福田泰士

所在地:大阪府大阪市北区梅田1-1-3

設立:2026年3月

会社HP:https://refit.co.jp/

事業内容:会員制ヘルスケアサービス「エグゼクティブ芦屋」、オンライン食事指導「ReFit Online」、パーソナルジム「SUN」の運営

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ReFit 広報担当

メール:info@executive-ashiya.com