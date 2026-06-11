事業開発・検証サポート事業【MIX PoC】で合同会社Yukarimiを採択

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム

MATSUE起業エコシステムコンソーシアムは、MIX PoC（事業開発・検証サポート事業）第７号として、合同会社Yukarimi（代表社員 山根大輝氏）を採択したことをお知らせします。

合同会社Yukarimiは、非エンジニアによるAI自走活用モデルの構築・実証プロジェクトに取り組まれます。

本プロジェクトは、松江市内の中小企業を対象に、「実業務直結型」AI研修の実施と研修後の伴走支援を行います。研修で知識を習得するだけでなく、受講者が自身の担当業務の整理を行い、AIを具体的な解決手段として実業務に組み込むサポートを行います。これにより、プログラミング経験がない非エンジニアでも自力で業務ツールを作成し、現場主導で生産性向上に取り組むことができる人材の育成を目指すとともに、その有効性の検証を行います。

「MATSUE起業エコシステム」では引き続き、松江市内で起業・創業や新規事業開発に挑戦される方を後押しするために、オール松江でサポート環境の充実に取り組んでまいります。

MIX PoC採択者のご紹介

コメントと会社概要

代表社員 山根 大輝 氏

コメント

私は東京工業大学でAI（機械学習、数理最適化）を専門に研究し、現在も最前線で研究開発に従事しています。AIの普及が進む中、企業においては「自社の業務に直結した仕組みづくり」という次のステップが求められています。しかし、地方の中小企業ではIT人材の不足により、AI活用がなかなか進まないという問題があります。

本プロジェクトでは専門的な知見を活かし、プログラミング知識のない「非エンジニア」の方々が自らAIを活用して業務フローを構築・自走できる実践的な支援を行います。

私たちが起業した原点である「松江を盛り上げたい」という思いを胸に、MIXPoCを通じて本質的な生産性向上を実現し、松江における「AIを用いた開発の民主化」に向けた第一歩を踏み出します。

会社概要

会社名：合同会社Yukarimi

代表者：代表社員 山根 大輝

所在地：東京都渋谷区神南町1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

設立：2025年4月

MATSUE起業エコシステムについて

MATSUE起業エコシステムは、松江を舞台に新たな挑戦をする人々を「オール松江」で応援する仕組みです。具体的には、起業支援、新規事業開発支援、経営支援、および起業家教育に関わる様々な主体が連携してサポートを提供します。

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム概要

設立: 2023年1月31日

会長: 松江市長 上定昭仁

副会長: 松江商工会議所

顧問: インキュベイトファンド代表パートナー 赤浦徹 氏

正会員: 松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、松江工業高等専門学校、日本政策投資銀行松江事務所、日本政策金融公庫松江支店、山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル株式会社、島根銀行、しまね信用金庫、島根県信用保証協会、島根県、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市（事務局）