父の日ギフトに新提案　おそうじ革命「おそうじギフト」で家事から解放される時間を贈る

株式会社KIREI produce

父の日のプレゼントといえば、お酒やグルメ、ファッションアイテムなどが定番です。

一方で近年は、モノだけでなく「体験」や「時間」を贈るギフトへの関心も高まっています。

総合清掃ブランド「おそうじ革命」（株式会社KIREI produce／代表：福井智明）では、これまで母の日や敬老の日等の記念日にギフトのお問い合わせを頂くケースが多々ありました。



共働き世帯の増加やライフスタイルの変化もあり、家庭での家事の分担にも大きな流れができてきています。

そこで、父の日の新たな選択肢として、プロの清掃サービスを贈ることができる「おそうじギフト」の受付を正式に開始いたしました。

父の日に「掃除を贈る」という新しい選択肢

家族のために日々働き、家庭を支えるお父さんに感謝を伝える父の日。

しかし、「毎年プレゼント選びに悩む」「何を贈れば喜ばれるかわからない」と感じる方も少なくありません。

そこでおそうじ革命が提案するのが、「掃除をプレゼントする」という新しいギフトの形です。

「入社前は『おそうじギフト』自体を知りませんでしたが、サービス内容を知り、その価値に魅力を感じました。毎年父の日の贈り物選びに悩んでいましたが、今年は感謝の気持ちを込めて『おそうじギフト』を贈ってみようと思っています。」

（おそうじ革命 2026年度入社社員）

プロによるハウスクリーニングなら、自分ではなかなか手を付けられないエアコンや浴室、レンジフードなどをきれいにすることができます。

「掃除をしなくて済む時間」と「快適な暮らし」を同時に贈れることも、おそうじギフトの魅力のひとつです。

夏本番前のエアコンクリーニングにも

父の日がある6月は、エアコンの使用が本格化する直前のタイミングでもあります。

「エアコンの汚れが気になるけれど掃除する時間がない」

「高い場所の作業は負担が大きい」

そんな悩みを持つお父さんにとって、プロによるエアコンクリーニングは実用的なプレゼントになります。

夏を快適に過ごしてほしいという想いを込めて贈ることができるのも、この時期ならではの魅力です。

離れて暮らすお父さんにも贈れる「おそうじギフト」

「おそうじギフト」は、受け取った方が都合の良い日時にサービスを利用できるため、離れて暮らす家族へのプレゼントとしても利用可能です。

離れて暮らしていると、なかなか感謝の気持ちを伝える機会が限られるもの。

おそうじギフトは、モノを増やすことなく、暮らしを快適にする時間を贈れるサービスです。

父の日の新たなギフトの選択肢として、今年は「ありがとう」の気持ちとともに、快適な暮らしと自由な時間を贈ってみてはいかがでしょうか。

おそうじギフトについて

「おそうじギフト」は、おそうじ革命のハウスクリーニングサービスをギフトとして贈ることができるサービスです。

エアコンクリーニングや浴室クリーニングなど、さまざまな清掃サービスに利用でき、全国（一部地域を除く）で利用可能です。

【おそうじギフト】

https://www.osoujikakumei.jp/house-cleaning/gift

おそうじ革命は今後も、清掃サービスを通じて暮らしの快適性向上と家事負担軽減に貢献してまいります。