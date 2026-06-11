【新刊絵本】イラストレーター・若林夏 初の絵本『きもちいい』発売！ 代官山 蔦屋書店で6月22日（月）より刊行記念原画展開催

株式会社ロクリン社

「こびとづかん」シリーズで知られる出版社、株式会社ロクリン社は多くの雑誌で活躍する人気イラストレーター・若林夏の初の絵本『きもちいい』を2026年６月25日（木）に発売いたします。

また、2026年6月22日（月）より代官山 蔦屋書店にて本作の刊行を記念した原画展が開催されます。

イラストレーター・若林夏について若林夏 プロフィール画像

書籍や雑誌、広告、WEB、TVなど幅広い分野で活躍するイラストレーター・若林夏。多摩美術大学卒業後、テキスタイル会社でのデザイナー勤務を経て、現在はフリーで活動。第８回TIS公募 銅賞、第20回HBファイルコンペ 仲條正義特別賞など、数々の受賞歴を持つ実力派です。

独特の柔らかな線と鮮やかな色彩で、人々の何気ない瞬間を生き生きと描く作風で人気を集めています。過ぎし日の子どものころを思い出させるような、優しさと激しさが同居する世界観も魅力のひとつです。

本作『きもちいい』は、そんな若林夏にとって初の絵本作品となります。

初の絵本『きもちいい』は一度読めば夢中になる“独特すぎる”世界観！

『きもちいい』は、朝陽ののぼる「ぴかぴか さんさん」から、ベッドの上での「ソロソロ オヤスミ」まで、1日の中で巡り会う“きもちいい”瞬間を全身で感じる家族の物語です。

リズミカルに構成された言葉は、思わず口ずさみたくなるような心地よさにあふれています。

また、ページいっぱいに細かく描き込まれた情景の中には、どこの国なのか、いつの時代なのかもわからないのにどこか懐かしい世界が広がります。派手派手しいのに一周回っておしゃれな家族たちや、なんともいえない表情の動物たち、思わず目を留めてしまうアイテムの数々など、隅々まで眺めたくなる楽しさが散りばめられています。

親子で楽しめるのはもちろん、大人が読んでも思わず頬がゆるむような一冊です。

▶︎期間限定 全ページためしよみはこちら

（2026年6月25日まで）

ためしよみページ（ロクリン社サイト） :https://www.rokurin.jp/sp-kimochiii

代官山 蔦屋書店『きもちいい』刊行記念原画展

本作の刊行を記念して、代官山 蔦屋書店にて絵本『きもちいい』原画展が開催されます。

『きもちいい』オリジナルグッズ、サイン本のほか、一点物のオリジナルイラスト作品やかわいいZINEも販売。色鉛筆や水彩で描かれた、鮮やかで温もりのある原画の数々を、ぜひお楽しみください。

場所：代官山 蔦屋書店 1号館2階キッズフロアギャラリー

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山T-SITE

最寄り駅 代官山駅（東急東横線)

期間：2026年06月22日(月) - 07月08日(水)

時間：9:00～22:00（営業時間の通り）※初日は12:00～

主催：代官山 蔦屋書店

詳細：https://store.tsite.jp/daikanyama/event/kids/54775-1425490601.html

※書店のため基本的に作家の在廊予定はありませんが、最新の予定は作家SNSにて公開。

若林夏 X https://x.com/onatsuno

Instagram https://www.instagram.com/onatsudon/

若林夏さんからのメッセージ

夢中になっている時間てきもちいい。

だらーっとしてるのも、きもちいい。

きもちよさそうにしている人を見るのもきもちいい。

きもちいいことを考えることがもうきもちいい。

そうこうしてるうちにこの絵本ができました。

ねむくなるまで続く、きもちいい一日を、

原画と共に どうぞゆっくりご鑑賞ください。

ねむいな～。うと～。……それも、きもちいいね。

【販売予定グッズ】『きもちいい』オリジナルグッズ

※ラインナップは変更する場合がございます。

●『きもちいい』オリジナル

・サイン本 ・トートバッグ ・マグカップ ・シールシート

・缶バッジ ・ポストカード ・キーホルダー

●若林夏オリジナル

・オリジナル原画 ・ZINE ・ステッカーシート

書誌情報絵本『きもちいい』書影きもちいい

著 若林 夏

ISBN 978-4-86761-046-6

定価 本体1,700円＋税

判型 B5変形判

頁数 32

発行日 2026/6/25

書籍案内ページ https://www.rokurin.jp/book/kimochiii

■絵本『きもちいい』レビュアー募集キャンペーン

絵本『きもちいい』の刊行を記念して、抽選で２名の方へ本作をプレゼントいたします。読んでみたい！と思って下さった方、ぜひぜひご応募の上、当選後にはご自身のSNSやブログなどにて、本書をご紹介いただけましたら幸いです。

募集期間：2026年6月11日（水）～6月25日（木）

当選された方へは6月中に絵本『きもちいい』をお送りいたします。

応募と詳細はこちら（ロクリン社公式サイト）

https://www.rokurin.jp/forreviewers

会社情報

株式会社ロクリン社

〒153-0053 東京都目黒区五本木1-30-1 2A

お問い合わせ先：

TEL 03-6303-4153

お問い合わせフォーム https://www.rokurin.jp/contact

担当：出版部