[2026年版ゼンリンマップ採用]ワンセグ視聴・録画ができるポータブルナビゲーション「OVER TIME(R) 7inchタッチパネル ワンセグ対応ポータブルナビゲーションシステム」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社

OVER TIME(R) 7inchタッチパネル ワンセグ対応ポータブルナビゲーションシステム OT-ZN715AK

ちょうど良いサイズ♪7インチ液晶パネル採用

設置や操作も行いやすい7インチパネル。地図の確認やタッチ操作もラクラク♪

2026年度版 最新地図データを搭載

【ZENRINマップ＆るるぶDATA】最新データ搭載だから新しい道路や施設にも対応。4種類の目的地検索ができ、全国約39,000件の旅行ガイド情報を収録！

デモ走行モードでドライブシミュレーションも可能

デモ走行モードが付いているので、事前のドライブシミュレーションが可能。

走行時の観光スポットや到着時間などのスケジュールも立てやすくなります。

カーナビ以外にもワンセグやメディア再生機能を搭載

地デジ放送の番組視聴やmicroSDカードに保存した動画や音楽データなど用途に合わせて使える多機能モデルです。

安全運転支援情報を表示

一方通行表示やトンネルアシスト機能、速度注意ゾーンに近づいたら警報が表示される速度制限機能や速度取り締まりエリアのオービス情報等、地点に合わせた支援情報を表示します！

主な仕様

型番：OT-ZN715AK

JAN：4580870110017

解像度：800×480

推奨環境温度：-10℃～50℃

電源電圧：DC5V 2.0A(本体) DC5V出力(車載用DCアダプタ)※マイナスアース車専用

対応車載バッテリー：12V車/24V車対応

内蔵充電池：Li-po(リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5Wh

充電時間：約120分(本体電源OFF状態)

騒動時間：約60分 ※充電/騒動時間は使用方法や設置環境により異なります

GPS受信部：

周波数 1575.42MHz (C/A CODE)

受信感度 -160dB以上、誤差約10m

音声出力：モノラルスピーカー (1W)/ステレオイヤホン端子

FMトランスミッター：送信周波数 76.0～108.MHz 総務省 微弱無線局基準準拠

本体メニュー言語：日本語/英語

カードスロット：microSD/SDHC

※カード容量：～16GB推奨

収録地図データ：8GB (地図データ提供者：(株)ゼンリン)(2026春リリース版)

TV受信チャンネル：UHF13ch～62ch(ワンセグ放送)

本体サイズ：約W181.5×H112×D19mm

液晶サイズ：7インチ

本体：約295g

生産地：中国

ナビアプリ 検索登録数

住所検索：約4,033万件

電話番号検索：約488万件（法人のみ）

施設名称検索：約416万件

施設ジャンル検索：約183万件

周辺施設検索：約183万件より表示

付属品：マウント、台座、台座固定用両面シール、取扱説明書、シガー充電器、1segTV用外付アンテナ、操作説明書、保証書

【ご注意】

※本機収蔵のメディアプレーヤー等をご利用される場合、「外部メディア（microSD）」が別途必要です。

お問い合わせ先：

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

https://roommate.life/