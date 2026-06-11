関東5号店【2026年6月25日OPEN】新宿駅近にヘアメイク＆シャンプー・ヘッドスパ専門店『uruu新宿店』誕生｜日常使いできる“30分美容”を提案

株式会社Lecture

2026年6月25日、ヘアメイク/シャンプー＆ヘッドスパ専門店「uruu」は、新たに新宿エリアへ出店いたします。

新宿駅近というアクセス性に優れた立地で、出勤前や仕事帰り、お出かけ前など、日常のさまざまなタイミングで気軽に利用できる“新しい美容習慣”を提案します。

待望の関東5店舗目がビジネス・観光・ショッピング・エンターテインメントが集まる東京を代表するターミナルエリア「新宿」に。

新宿エリアは国内最大級のターミナルエリアとして、ビジネス・ショッピング・観光・エンターテインメントなど多様な目的を持つ人々が日々行き交う街です。オフィスワーカーやトレンド感度の高い女性たち、国内外からの旅行者、ライブや舞台を楽しむ方々まで幅広い層が集まるこの街では「短時間で綺麗になりたい」「予定の合間に身だしなみを整えたい」「移動や仕事の疲れをリフレッシュしたい」といったニーズが高まっています。



実際に既存店舗をご利用いただいているお客様からも、

「新宿にも店舗があったら利用したい」

「ライブやイベント前に立ち寄りたい」

「仕事前後にシャンプーやスパを利用したい」

「バスタ新宿近くにあったら便利」

といった多くのお客様からのご要望を受け、今回待望の新宿出店が実現しました。

美容室を、“たまに行く場所”から“日常使いする場所”へ

uruuが提案するのは、「美容室へ行く」という特別なイベントではなくカフェやジムのように日常的に立ち寄れる美容体験です。

必要な時に必要な分だけ利用できる気軽さと専門店ならではの技術力を両立し、「美容を日常化する」という新しい価値観を発信しています。

また、「ハサミを持たない（カットしない）美容室」という独自の業態を活かし、シャンプー・ヘッドスパ・ヘアセット・メイク・着付けといった“身だしなみ”や“気分転換”に特化したサービスを展開。

短時間で利用できる「30分美容」というスタイルは、多忙なビジネスパーソンや働く女性たちから支持を集めています。

さらに、定額制で気軽に利用できる「サブスクシャンプー」など継続的に美容を楽しめるサービスも展開。美容室を“たまに行く場所”ではなく、“生活導線の中に自然と存在する場所”へと再定義し女性たちの日常を支える新たな美容インフラを目指しています。

忙しい毎日に寄り添う、新しい美容インフラへ

特に新宿は、通勤・通学・ショッピング・エンターテインメントなど、さまざまな目的を持つ人々が交差する街。uruu新宿店はその立地特性を活かし、忙しい毎日を送る女性たちに向けて短時間でも気分を整え自分らしくいられる時間を提供してまいります。

今後もuruuは、「女性の生活導線に寄り添う美容サービス」をコンセプトに日常に溶け込む新しい美容文化の創造を目指してまいります。

新宿店OPEN記念｜期間限定キャンペーン開催

2026年6月25日の「uruu新宿店」オープンを記念し、期間限定の特別キャンペーンメニューをご用意いたしました。

新宿駅近で気軽に利用できるヘアメイク・シャンプー・ヘッドスパ専門店として出勤前やお出かけ前、ライブ・推し活前、仕事帰りのリフレッシュなど、さまざまなシーンでご利用いただけるお得な内容となっています。



今回のオープンキャンペーンでは、uruu人気メニューを特別価格でご体験いただけます。

■ヘアアレンジ \2,750

ライブ・推し活・結婚式参列・お出かけ前にもおすすめの人気ヘアセットメニュー。

■シャンプーブロー \2,750～

お仕事前後や予定前に短時間で髪を整えたい方に人気の定番メニュー。

■シャンプー＆おめかし（巻きおろしorストレート仕上げ） \4,400～

シャンプー後にナチュラルなスタイリングまで行う時短メニュー。

■シャンプー＆ヘアアレンジ \5,500～

シャンプーとヘアセットを同時に利用できる、お出かけ前に人気のおすすめメニュー。

■美髪トリートメントメニュー \2,000引きキャンペーン

紫外線や乾燥、湿気によるダメージが気になる季節におすすめのヘアケアメニュー。

■ヘッド＆ボディスパメニュー \2,000引きキャンペーン

頭皮・首肩・身体までケアし、仕事や移動の疲れをリフレッシュできる人気スパメニュー。

どのメニューも新宿店オープンを記念した期間限定の特別価格となっております。

「新宿で気軽にシャンプーしたい」

「ライブ前にヘアセットしたい」

「仕事帰りにヘッドスパでリフレッシュしたい」



そんな方にも気軽にご利用いただける内容となっています。

【uruu新宿店舗情報】

東京都渋谷区代々木2丁目11-20 新宿成和ビル6F

※店舗への営業電話はご遠慮ください。

営業時間10：00～20：00(LAST)19：30

土日早朝可能

■都営新宿線 新宿駅6番出口 徒歩1分

■都営大江戸線 新宿駅 徒歩2分

■JR山手線 新宿駅 徒歩5分

【ホットペッパービューティー掲載中】

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000812075/

ご来店ご予約受付中！

弊社代表プロフィールと事業沿革

株式会社Lecture（リクレ）

代表取締役 狩生志保（かりうしほ）

小学生の頃から社長になると志し、起業をめざす。

美容に興味をもち、美容を主体とする事業を展開するため美容学校へ。卒業後は美容サロンに勤務し、美容業のノウハウを学ぶ。 美容師免許、管理美容師免許取得。

現場主義そして美容経営両面から考える成長を目指す。

事業沿革

2015年1月 株式会社Lecture(リクレ)設立

同年4月には大分県内初のヘアセット専門店とシャンプーブロー専門店をオープン。

2017年8月にuruu天神店、2020年5 月にuruu博多店をオープン。

2021年4月に関東初出店となるuruu恵比寿店をオープン。

2023年2月に関東2号店となるuruu自由が丘店をオープン。

2023年8月に関東3号店となるuruu銀座店をオープン。

2024年6月に関東4号店となるuruu六本木店をオープン。

2025年3月にuruuの姉妹ブランドを新たに展開し、tytto by uruu表参道店をオープン。

2026年3月にtytto by uruu池袋店をオープン。

2026年6月に関東5号店となるuruu新宿店をオープン予定。

創業以来、夫を専業主夫として大分、福岡、東京と移住しながら店舗を展開という面⽩い経歴。

また代表自身が3人の子供を育てる母親として、日々仕事と子育ての両立の大変さを知っています。

1人何役も抱える現代女性と共にシャンプーブローサロンが側にある世界を実現します。

代表者自身の取材も大歓迎です！

お気軽にお問い合わせください。