【体ケアはこれ1つ】全身をピンポイントで癒やす手のひらサイズの多機能ボール「ブルブルボール（Healthpal）」が6月11日よりMakuakeにて先行販売開始！

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株式会社LeaguE


株式会社LeaguEは、EMS・温熱・振動の3つのリラクゼーション機能を直径9cmの手のひらサイズに凝縮した多機能振動ボール「ブルブルボール（Healthpal）」の先行販売を 、応援購入サービス「Makuake」にて2026年6月11日より開始いたします。



販売ページ：https://www.makuake.com/project/healthpal/(https://www.makuake.com/project/healthpal/)


※プロジェクトは「2026年7月30日」までの限定販売となります。


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日々のデスクワークやスマートフォンの使用、運動不足、トレーニング後の疲れなどにより、身体のこわばりや不快感を感じる方は少なくありません。



ブルブルボールは体に関する不満を1台でまとめて解決するために生まれた、セルフケアボールです。




6段階のEMSと4パターンの振動により、その日の体調や気分に合わせて刺激を調整可能。さらに42℃の温熱機能を組み合わせることで、じんわりとした心地よさを感じながら、自分に合ったリラックスタイムを楽しめます。




プロジェクト実行者の藤田翔平氏は、愛媛県在住のダイエット整体師です。




理学療法士の国家資格を持ち、脳神経外科で約6年間勤務した経験をもとに、YouTubeで「無理なく続けられるセルフケア」を発信しています。



商品の特徴


Point1：手やマッサージガンでは届きにくい、深層の筋肉までケア


Point2：どこを触っても心地よい、ボール全体の温熱効果


Point3：全然痛くない、EMSケアを実現


Point4：自分に合う心地よい刺激が見つかる、多段階の振動モード


Point5：煩わしい事前準備は一切不要、簡単操作で即リラックス


Point6：これ1台でどこでも全身ケア、 自宅でもジムでもオフィスでも



Point1：手やマッサージガンでは届きにくい、深層の筋肉までケア


ブルブルボールは独自のボール形状により、手やマッサージガンでは届きにくいポイントにも当てやすい設計です。



床に置いて身体を預けるように使うことで、背中や腰まわりなど、自分の手ではケアしづらい部位にもアプローチできます。面で押すだけではなく、狙ったポイントに刺激を届けやすいのが特徴です。


Point2：どこを触っても心地よい、ボール全体の温熱効果


ブルブルボールはボール全体から360度均一に熱が伝わる設計です。どの向きで身体に当てても、じんわりとした温かさを感じられるため、細かく向きを調整する必要がありません。



冷えを感じやすい季節や、リラックスしたい夜の時間にもおすすめします。


Point3：全然痛くない、EMSケアを実現


EMS機能は6段階で強さを調整できます。強い刺激が苦手な方でも、低いレベルから始めることで、自分にとって心地よい強さを選べます。



その日の体調や気分に合わせて細かく調整できるため、家族で共有する場合にも使いやすい仕様です。


Point4：自分に合う心地よい刺激が見つかる、多段階の振動モード


ブルブルボールはやさしい振動から力強い振動まで、4パターンの振動モードを搭載しています。



振動数は2600RPM、2900RPM、3100RPM、3300RPMに対応。レベル3では2600RPMと3100RPMが交互に切り替わるリズム振動を採用しており、単調になりにくい刺激を楽しめます。


Point5：煩わしい事前準備は一切不要、簡単操作で即リラックス


ブルブルボールはマットを敷いたり、大がかりな器具を準備したりする必要がありません。事前に充電しておけば、使いたいときに電源を入れて、気になる部位に当てるだけ。



EMS・振動・温熱の設定は本体前面のボタンで調整できるため、スマートフォンアプリや別途コントローラーも不要です。


Point6：これ1台でどこでも全身ケア、 自宅でもジムでもオフィスでも


ブルブルボールは直径約9cm・重さ約345gの手のひらサイズ。350ml缶ジュースと同程度の軽さで、片手でも扱いやすいコンパクト設計です。本体にはシリコンカバーが付属しており、握ったときに滑りにくく、身体にもやさしく当てられます。



カバンに入れて持ち運びやすいため、自宅だけでなく、ジムでのトレーニング後やオフィスでのすき間時間にも活用できます。


リターン

最大割引40%の超超早割2個セットなど、Makuake限定のリターンが用意されています。





製品概要




プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【極上の自宅ケア】EMS×温熱×振動が1つに！手のひらサイズの専用アシスタント
【期間】：2026年6月11日～7月30日
【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/healthpal/


【早期予約特典】：最大40%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。


LeaguEについて




LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。


会社名：株式会社LeaguE


代表者：代表取締役　武智 翔太郎


本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号


設立：2020年4月


事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業


URL：https://league-jp.com/