建築AIの現場実演動画9本を公開。契約・積算・設計など工務店業務をノーカットで解説――建築AI経営研究会

株式会社LIFEFUND建築業界ではAIの普及が急速に拡大している。AIをどのように活用したらよいか分からないという方も比例して増えている。

株式会社LIFEFUND（静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、運営する「建築AI経営研究会」または「ホリエモンAI学校建築校」で提供中の「建築業界特化型プラットフォーム」に新規動画コンテンツ9本を追加しました。

建築AI経営研究会が2026年3月・6月に実施した比較調査（3月 n=53、6月 n=31）では、組織的活用ができている会社が43.4%から61.3%へ増加し、会社として業務にAIを活用する動きが加速していることが伺えます。また、同調査では「AIで一番改善したい業務」として業務効率化・自動化（23%）、設計・図面（13%）、見積もり・積算（10%）が上位に挙がっています。また、経営者がAIに求めるものとして「成功事例・ロードマップ（35.5%）」「AIを学べる実践的な場（32.3%）」が上位に並んでいます。未だに「AIを導入したが、現場の具体的な業務でどう使うかわからない」という会社は少なくありません。このような段階から「見たその日から自社でそのまま再現できる」段階へと引き上げることが、今回の動画追加の目的です。

今回追加した9本は、こうした現場ニーズに直結するテーマを、建築・リフォーム・設計の実務現場そのままに収録した実演型コンテンツです。

■ 追加した動画の概要

3ケ月で建築AIの有料導入率は明らかに拡大傾向にある業務効率化を実現したいものの、方法が分からない方も多い直近3ケ月でAIを全社展開している会社が増えている。AIを学べる実践的な場、成功事例の需要は変わらず多い。建築業界特化AI事例プラットフォームはホリエモンAI学校建築校の受講者と建築AI経営研究会のプレミアム会員が視聴可能

今回、建築業の主要業務領域をカバーする実演動画9本を新規に格納しました。契約・現場・設計・経理・販促・積算と、バックオフィスから現場まで幅広い職種で"すぐ効く"使い方を揃えています。

下記、一部をご紹介します。

■ コンテンツの特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160136/table/69_1_bba67cf653be196089e42f24c57801aa.jpg?v=202606111052 ]

各動画は約10分。

「１.どんな成果が出たか → ２.どうやったか → ３.自社にどう応用するか」の構成で収録しています。

入力からAIの処理、実際の成果物が出るまでの一連の流れをノーカットで実演しており、「自社でもこの通りにやれば同じ結果が出る」という再現性を最優先にしています。

■ ３つのポイント

営業提案資料をAIで自動作成する動画のアイキャッチ画像。

（1）「保守的とされる建築業」での実践事例

DX・AIが進みにくいと言われる建築業界において、現場の実務に即した形でAI活用が動き出しています。建築業界特有の業務（契約書レビュー・設計ヒアリング・積算・現場管理）を題材にしている点が、汎用的なAI活用事例とは異なる本コンテンツの強みです。

（2）経営者が細部まで伴走しなくても、現場担当者が自走しやすくなる

契約チェック・経理入力・販促物作成など、これまで外注や残業で対応していた業務を社内で内製化・時短できます。コスト削減と人手不足対策の両面から、建築業経営者に直結するメリットを提供します。

（3）抽象論ではなく「成果物が出るまで」を見せている

各動画は、入力→AIの処理→実際のアウトプットまでを通しで収録。「同じ手順で近い成果にたどり着きやすい」という再現性が、本コンテンツの核です。

■ 社内検証での反応

各事例で実際に使用されたプロンプト例を記載しています。各事例の課題感や効用についても詳しく解説します。

「平面図からその日のうちにプレゼン資料を作れた。お客様の反応が明らかに変わった」

平面図をAIでプレゼン資料に仕上げる動画を見て、その日のうちに試した。今まで設計担当に頼んでいた資料の初稿を、自分で作れるようになった。お客様への説明がスムーズになって、反応が明らかに変わったと感じる。 ──営業担当・30代

「ヒアリング録音をAIに通すだけで要件書の下書きができる」

施主とのヒアリング後、誰が何を言ったか整理するのに毎回時間を取られていた。話者分離から要件整理まで実演している動画を見て、すぐ自社でも取り入れた。ヒアリング録音をAIに通すだけで要件書の下書きができる。 ──設計担当・50代

■ 提供先・ご利用方法

本プラットフォームは、以下2つのサービスの会員・受講者を対象に提供しています。

１. ホリエモンAI学校 建築校ホリエモンAI学校建築校のトップ画面

建築業界特化のAIスクール。堀江貴文氏が監修するホリエモンAI学校の建築校として建築業界の困りごとをAIで解決、ホリエモンAI学校の動画視聴サービスに加え、本プラットフォームを提供しています。

https://kenchiku-ai.com/(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

２. 建築AI経営研究会 プレミアム会員建築AI経営研究会のロゴ

建築会社の経営者・役員を対象とした、AI活用による経営改革を推進する研究会。

プレミアム会員は本プラットフォームを含む各種コンテンツにアクセスできます。

https://kenchiku-ai.com/kenchikuai-club/

会社紹介

会社名：株式会社LIFEFUND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進します」

ホリエモンAI学校建築校および建築AI経営研究会に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

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