『VM基盤のコスト課題とコンテナ運用の複雑化をどう解決する？』というテーマのウェビナーを開催

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■仮想化ライセンス高騰でAI基盤コストが増大

仮想化ソフトウェアのライセンス体系変更や価格上昇を背景に、多くの企業でVM基盤の見直しや代替ソリューションの検討が進んでいます。あわせて、コンテナ活用の拡大やGPUリソース利用の増加により、VMとコンテナを統合的に管理できる柔軟な基盤運用へのニーズも高まっています。一方で、移行時の運用負荷や既存環境との整合性、コスト最適化などに課題を感じている企業も少なくありません。



■コンテナ移行にはコマンドベース管理の壁がある

AI基盤のコスト最適化に向けて、VM中心の運用からコンテナ活用へ移行する選択肢が注目されています。一方で、Kubernetesをはじめとするコンテナ基盤はコマンドベースのUI管理が中心となる場面も多く、運用ノウハウが特定担当者に偏りやすい傾向があります。結果として、コンテナを活用したくても、管理の難しさや属人化への不安から、移行に踏み切りづらいケースがあります。



■コンテナ・VM・GPUをWeb GUIで一元管理、運用負荷を軽減

本セミナーでは、 OKESTRO を搭載した Qeek Orchestrator シリーズ を活用し、コンテナ・VM・GPUをWeb GUIで一元管理することで、AI基盤の運用負荷を軽減する方法を解説します。VM中心の運用を見直し、コンテナによる柔軟なGPU活用へ移行することで、仮想化ライセンス費用やGPUリソースの無駄を抑える考え方をご紹介します。また、アプライアンス製品として短期間で導入できるため、複雑な個別構築や初期設定の負担を抑え、AI基盤の運用を始めやすくします。



■こんな方におすすめ

- 仮想化基盤のライセンス高騰により、AI基盤のコスト増に課題を感じている方

- コンテナを活用したいが、CUI中心の管理や運用負荷に悩んでいる方

- エンドユーザー企業の情シス／基盤運用・AI推進担当で、AI基盤を効率的に運用したい方





■主催・共催

株式会社トゥモロー・ネット

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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