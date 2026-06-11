「PDFを送って終わり」の営業を卒業。資料送付後の検討状況を可視化する「Libra V」新機能をリリース

ロゴスウェア株式会社

ロゴスウェア株式会社(本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：伊藤 秀明)は「LOGOSWARE Libra V」（以降 Libra V）の新バージョン2.10.0をリリースしました。

本アップデートでは、資料送付後の「ブラックボックス」を解消するトラッキング機能を強化。PDFをURLに置き換えて送るだけで、顧客が「いつ・どのページを・何秒読んだか」をデータで可視化できるようになりました。

■新機能：顧客の「検討のサイン」をリアルタイムに可視化

「誰が・いつ・どのページを・どのくらい読んだか」をリアルタイムに把握することで、勘に頼らない科学的なアプローチが可能になります。「価格表を熟読している」といった事実に基づき、最適なタイミングで最適な情報を届けることができます。

■利用シーン

本機能を活用することで、営業担当者は顧客の検討の熱量をデータで捉え、以下のような戦略的なアクションが可能になります。

１.トーク内容を顧客の関心事に最適化

顧客にメール・電話する前に、閲覧データから顧客の検討ポイントを抑え、顧客に合わせたトークに最適化できます。

（例）事例ページを熟読している → 導入事例集を提供

（例）機能詳細ページを熟読している → 機能についての不明点を確認する

２.長期化案件を再発掘

ナーチャリングフェーズの顧客が資料を閲覧したタイミングを検知し、閲覧データから「今、ちょうど知りたかった情報」を提供することで、再検討の土俵に乗ることができます。

このように、顧客の興味が明確になることで、営業個人のスキルに依存しない組織的なセールスイネーブルメントを実現します。

■解決される課題

BtoBの顧客は、営業担当者にコンタクトを取る前に、すでに購買意思決定プロセスの約6割を終えていると言われています。Libra Vはこの「見えない時間」をデータで攻略し、以下の課題を解消します。

- 検討状況のブラックボックス化資料送付後、顧客が資料を読んでいるのか、どこに関心を持っているのかが分からず、次のアクションが勘に頼ったものになっていた課題を解決します。- 追客タイミングのミスマッチ顧客の検討熱量が高まった瞬間を逃さず、他社への流出や、早すぎるアプローチによる敬遠といった機会損失を防ぎます。- 非効率なアプローチ顧客の興味度が可視化されるため、確度の低い顧客に対する非効率なアプローチを削減できます。

これらの課題を解消し、顧客が情報を必要とする瞬間に、必要な情報を届ける、喜ばれる営業活動を支援します。

■リリース記念セミナー開催

本プレスリリースでご紹介した「閲覧ログ」を活用し、営業活動を科学的に変革する具体的なノウハウを大公開！資料送付後の追客にお悩みの方は必見です。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://libra.logosware.com/seminar-20260722/ (https://libra.logosware.com/seminar-20260722/)

「Libra V」とは

Libra Vは、ドキュメントや動画を効率的に管理・分析できるライブラリシステムです。PDFをアップするだけで、「誰が・いつ・どのくらい読んだか」データが取れるデジタルブックを配信できます。ライブラリ内全ての資料の全文検索と管理機能で、情報共有における「見つからない・分からない」を解決します。

「Libra V」のビジョン

Libra Vは、「コンテンツをセールス組織の武器にする」をプロダクトビジョンに掲げ、単なる情報の「配信・管理ツール」にとどまらず、セールスイネーブルメントを実現するツールへの進化を目指しています。

今後データと生成AIを活用した、営業の現場目線で役に立つ機能開発を予定しています。

今回の「個別閲覧ログ機能」の強化は、このビジョンを実現するための第一歩です。今後はAI活用等も視野に入れ、顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズな体験を提供することで、BtoBセールスにおける「顧客体験（CX）」の向上と、企業のレベニュー（収益）成長に貢献してまいります。

価格

初期費用：0円

月額費用：18,500円～

価格一覧

https://libra.logosware.com/price/

利用条件

本機能の利用には、以下のバージョンが必要です。

動画＆ドキュメント配信システム： Libra V ver2.10.0 以上

デジタルブック作成ソフト： FLIPPER U2 ver5.2.0 以上、または PDF2FLIPPER ver2.2.0 以上

～Libra V ご利用中のお客様へ～

本バージョンはオプション提供となっております。ご利用を希望のお客様は、弊社営業担当（https://libra.logosware.com/inquiry/）までお問い合わせください。

提供開始日

2026年6月11日



参照URL

https://libra.logosware.com

会社情報

ロゴスウェア株式会社

「情報や知識を、より手軽に、確実に、素早く、低コストで伝えるインターネットソリューションを提供する」ことを目標に、2001年7月に設立されたテクノロジー系ベンチャー企業。「eラーニング事業」、「デジタルライブラリ事業」、「オンラインLIVEウェビナー事業」を主力事業としている。各事業により生み出された製品は、社員教育、セールス・トレーニング、製品教育、商品紹介、Webウェビナー、遠隔授業などの幅広い分野で利用されている。

URL: https://www.logosware.com

本社：茨城県つくば市研究学園5丁目20番地2 つくばシティア・モアビル5F

東京オフィス：東京都台東区東上野1-9-6 ウエノU-PALビル4F

本リリースに関する連絡先

ロゴスウェア株式会社

メール：lwform@logosware.com

広報担当 ：金畑

