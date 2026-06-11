東京ほくと医療生活協同組合が介護DXの一環で「ZEST」を導入

株式会社ゼスト

株式会社ゼスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：一色淳之介）は、この度、東京ほくと医療生活協同組合が「利用者へのケアの質向上」と「職員の負担軽減」を実現するため、在宅医療・介護業界導入社数No,1(※)の収益改善プラットフォーム『ZEST』を導入したことをお知らせいたします。

※2024年2月期_指定領域における市場調査【調査機関】日本マーケティングリサーチ機構

■導入の背景

東京ほくと医療生活協同組合は、地域に根ざした医療・介護サービスを提供する中で、現場の多忙な業務を効率化し、より質の高いケアを提供するための介護DXを積極的に推進しています。特に、持続可能な組織体制の構築を目指し、ICTツールの活用による業務負担の軽減や、職員が本来の専門性を最大限に発揮できる環境整備に注力しています。

このような介護DXの取り組みの一環として、訪問スケジュールの最適化と業務効率化を推進する当社の「ZEST」を導入いただきました。東京ほくと医療生活協同組合では、当初、紙でスケジュール作成を行っていましたが、「担当の固定化」によるケアの偏りや、作成業務が特定の管理者に依存している状況に課題を感じていました。また、急な予定変更への対応や記録システムへの転記作業が現場の大きな負担となっていました。

そこで、客観的なルート提案で担当固定を打破し、複数のスタッフが介入できることでよりケアの質を向上させること、スケジュール作成業務の効率化を目的に、業界特化の収益改善プラットフォーム「ZEST」を採用いただきました。現在、東京ほくと医療生活協同組合が運営する「ヘルパーステーションのぞみ」を含めた3拠点にてお使いいただいています。

■今後の展望

東京ほくと医療生活協同組合の今後の展望として、「ZEST」を活用したデータドリブンな運営と、さらなる地域連携の強化を行っていく予定です。「ZEST BOARD」で稼働状況を可視化し、適切な人員配置と事業部としての収益化を図ることで、持続可能なサービス提供体制を目指します。また、効率的なルート作成により空いた時間を活用し、ケアマネジャーからの新規依頼に対するリアルタイムな回答や、訪問エリアの拡大を推進します。ゆくゆくは訪問診療や訪問看護など多事業所間での連携にも「ZEST」を活用し、エリアごとの強みや空白地域を可視化することで、地域医療の質の向上と連携強化に繋げてまいります。

■ご担当者様からのコメント

東京ほくと医療生活協同組合 西村様

「導入の最大の決め手は、私たちが想像もしなかった効率的なルートを提案してくれる点です。これであれば、長年の課題だった担当固定を解消でき、現場の意識を変える大きなきっかけになると思いました。また、記録システム『Care-wing』との連動は非常に画期的で、ZEST上でスケジュールを修正すれば自動的に記録側も書き換わるため、入力漏れやミスの防止に直結しています。今後は事業所間の連携強化にもZESTを活用し、さらなる収益化を目指したいと考えています。」

東京ほくと医療生活協同組合 柴田様

「当初は新しいシステムへの不安もありましたが、実際に使ってみると二重入力の手間がなくなり、現場からは『便利になった』という声が上がっています。以前はスケジュール作成が特定の人に依存していましたが、今では他のスタッフでも作成できるようになり、事業所としてのリスクヘッジが可能になりました。今後は『利用者マップ』などを活用し、より広範囲なエリアへ効率的にケアを届けていきたいです。」

実際の事例はこちらよりご確認ください：https://zest.jp/tokyohokuto

■ ゼストが目指す未来

株式会社ゼストは今後もテクノロジーの力で現場を支えるパートナーであり続けたいと考えています。テクノロジーと人の力を融合させ、介護・医療の常識を変えることで、介護・医療に関わるすべての人が誇りとやりがいを持てる社会インフラを確立し、次世代に希望をつなぎます。



■ 株式会社ゼスト 会社概要

私たちゼストは、「超高齢化社会の、希望となるインフラを創る」をミッションに掲げ、在宅医療・介護の現場が抱える複雑な課題を解き明かし、持続可能な社会のあり方を創造するソーシャルテック・カンパニーです。

独自の特許技術で訪問スケジュールを最適化する「ZEST SCHEDULE」を核に、スタッフの快適な働き方を支える「ZEST HUB」、経営状況を可視化する「ZEST BOARD」、そして業界初の特化型営業DX「ZEST RRM」など、現場の「困った」を「希望」へと転換するプラットフォームを展開しています。

命に寄り添う現場を支える責任として、ISMSや3省2ガイドライン、医療ISAC認証といった最高水準のセキュリティを完備。圧倒的な「安心感」と「革新性」を両立し、関わるすべての人へ、ゆとりと笑顔を届けてまいります。

会社名：株式会社ゼスト

代表取締役社長 CEO：一色淳之介

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目3番11号 VORT新宿御苑4階

業務内容：在宅医療・介護業界の収益改善プラットフォーム「ZEST」の運営、その他関連事業

プロダクトHP：

https://zest.jp/

コーポレートHP：

https://zest.jp/corporate

■訪問スケジュールから収益を最大化する 収益改善プラットフォーム「ZEST」

「ZEST」は在宅医療・介護業界の事業所の収益最大化をサポートするプラットフォームを提供しております。訪問サービスに欠かせない訪問スケジュール作成を通して蓄積された様々なデータを活用し、事業所の収益改善に欠かせない活動をサポートします。訪問スケジュール作成をZEST化するだけで、「稼働率の向上」、「採用できる・定着する職場環境づくり」、「営業効率の最大化」のすべてをサポートし、最終的に安定したケアを提供し続けることのできる事業所経営・運営に貢献します。