【土曜日限定!!お得に食べ放題!!】6/13・20・27の3日間限定！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』3店舗にて土曜日も『平日料金』でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『から揚げ』や『ピザ』『パスタ』などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『ソフトクリーム』や『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。

土曜の食べ放題が”よりお得”に楽しめる期間限定企画！

「ニラックスブッフェ」3店舗にて、2026年6月13日（土）・20日（土）・27日（土）限定で、土曜日も『平日料金』にてご利用いただける特別キャンペーンを開催いたします！

おすすめメニューのご紹介

「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

「飲茶コース」からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる『自家製小籠包』などの『飲茶』や、「寿司コース / スペシャルコース」からは、サーモンやまぐろなど、人気ネタを取り揃えた『にぎり寿司』が食べ放題！

そして、肉メニューも充実！

「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁とともに12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などもご堪能いただけます！

是非この機会に、食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

３日間限定：土曜も平日料金キャンペーンについて

=== 概要 ===

●2026年6月13日（土）・20日（土）・27日（土）：終日「平日料金」でご提供



=== 実施店舗のご紹介 ===

●店舗名：ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・住所：〒456-8763 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2-11イオンモール熱田4階

・電話番号：052-883-6713

・予約サイト：https://x.gd/dEpaj

●店舗名：ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・住所：〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17-1イオンモール鶴見緑地4階

・電話番号：06-6914-2140

・予約サイト：https://x.gd/SCN59

●店舗名：グランブッフェ イオンモール KAGOSHIMA BAY

・住所：〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7イオンモール KAGOSHIMA BAY 1階

・電話番号：099-263-1361

・予約サイト：https://x.gd/vnuw7

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※キャンペーン実施日は、休日限定のコース / メニューは販売中止とさせていただきます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務