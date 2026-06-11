【土曜日限定!!お得に食べ放題!!】6/13・20・27の3日間限定！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』3店舗にて土曜日も『平日料金』でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！
https://nilax.jp/
～世代を超えて楽しめる食べ放題！～
色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『から揚げ』や『ピザ』『パスタ』などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『ソフトクリーム』や『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。
土曜の食べ放題が”よりお得”に楽しめる期間限定企画！
「ニラックスブッフェ」3店舗にて、2026年6月13日（土）・20日（土）・27日（土）限定で、土曜日も『平日料金』にてご利用いただける特別キャンペーンを開催いたします！
おすすめメニューのご紹介
「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！
「飲茶コース」からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる『自家製小籠包』などの『飲茶』や、「寿司コース / スペシャルコース」からは、サーモンやまぐろなど、人気ネタを取り揃えた『にぎり寿司』が食べ放題！
そして、肉メニューも充実！
「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁とともに12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などもご堪能いただけます！
是非この機会に、食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
３日間限定：土曜も平日料金キャンペーンについて
=== 概要 ===
●2026年6月13日（土）・20日（土）・27日（土）：終日「平日料金」でご提供
=== 実施店舗のご紹介 ===
●店舗名：ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・住所：〒456-8763 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2-11イオンモール熱田4階
・電話番号：052-883-6713
・予約サイト：https://x.gd/dEpaj
●店舗名：ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・住所：〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17-1イオンモール鶴見緑地4階
・電話番号：06-6914-2140
・予約サイト：https://x.gd/SCN59
●店舗名：グランブッフェ イオンモール KAGOSHIMA BAY
・住所：〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7イオンモール KAGOSHIMA BAY 1階
・電話番号：099-263-1361
・予約サイト：https://x.gd/vnuw7
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※キャンペーン実施日は、休日限定のコース / メニューは販売中止とさせていただきます。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。
ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務