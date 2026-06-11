【寿司と炉端 すし山 新宿】夏季限定「鱧しゃぶしゃぶ付き 京 風雅コース」が登場

GYRO HOLDINGS 株式会社

株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）は、運営する「寿司と炉端 すし山 新宿」にて、夏季限定「鱧しゃぶしゃぶ付き 京 風雅コース」を提供しております。

「寿司と炉端 すし山 新宿」公式サイト :https://suhiyama-shinjyuku.com/store/

『北海道の海鮮と日本の四季の素材を少しずつふんだんに』をコンセプトに、旬の鮨や炉端焼き、和の逸品をおまかせで提供している「寿司と炉端 すし山 新宿」。

今回の夏季限定コースでは、すし山のコンセプトである「北海道の海鮮」と「日本の四季の素材」を、初夏ならではの味覚とともに少しずつ楽しめる全12品にてご用意いたしました。鱧や九条ネギを使ったしゃぶしゃぶを中心に、鮨・炉端・和の逸品を組み合わせ、季節の移ろいを感じていただける内容に仕上げています。

コースの中心となるのは、香り豊かな出汁に鱧をさっとくぐらせて味わう「鱧と九条ネギのしゃぶしゃぶ」。湯にくぐらせることでふわりと花開くような鱧ならではの食感と、上品な旨味をお楽しみいただけます。たっぷりの九条ネギを添えることで、出汁の香りと鱧の繊細な味わいがより一層引き立ちます。

そのほか、涼感のある「冷し茶わん蒸し」や「珍味三種」、香ばしく焼き上げた「銀鱈西京焼き」、揚げたての「季節の天ぷら」など、鮨・炉端・和の逸品を少しずつふんだんにご堪能いただけます。

旬の鱧と職人の技が織りなす、夏季限定の「京 風雅コース」をこの機会にぜひお楽しみください。

夏季限定 鱧しゃぶしゃぶ付き「京 風雅コース」概要

商品名：鱧しゃぶしゃぶ付き「京 風雅コース」

価 格：お一人様 7,700円（税込）

期 間：2026年5月11日（月）～終了時期未定

内 容： 鱧と九条ネギのしゃぶしゃぶと鱧の握り含む、季節の「京 風雅コース」全12品。

【突き出し】 冷し茶わん蒸し

【鮨 1貫】 中トロ炙り握り

【前菜】 珍味３種

【造り】 刺身２種

【凌ぎ】 出汁巻き玉子

【鮨 3貫】 握り３種(帆立、赤身漬け、白身)

【炉端】 銀鱈西京焼き

【鮨】 いくらと雲丹のおちょこ丼

【小鍋 銘々】 鱧と九条ネギのしゃぶしゃぶ

【天ぷら】 季節の天ぷら２種

【鮨 2貫】 ねぎとろ手巻き、鱧の握り

【甘味】 わらび餅、季節の果物

〈補足事項〉

※二人前からのご注文です。

※当日の21時までにご予約ください。

※別途2,000円（税込）で飲み放題をお付けできます。

※別途700円（税込）で生牡蠣1個をお付けできます。

「寿司と炉端 すし山 新宿」について

"日帰り北海道"体験をテーマに食のエンターテイメントを提案するKIBORI（キボリ）がプロデュース

『北海道の海鮮と日本の四季の素材を少しずつふんだんに』をコンセプトにおまかせをご提供します。

すし山こだわりのコースは、北海道の海鮮を季節の移ろいとともに堪能していただく充実した内容。

旬のネタを使った鮨や炉端焼きなど、食で季節をお楽しみいただけます。

特別な日のお食事やビジネスシーン、贅沢な女子会などに木を基調とした落ち着きのある空間と職人技が光る鮨と炉端焼きで非日常的な北海道体験をお楽しみください。

料理一例

木のぬくもりが感じられる居心地の良い空間はお仕事終わりや、ご友人との語らい、デートにご夫婦でのお祝い事など様々なシチュエーションでご利用いただけます。雲海コース 全12品 イメージ

■雲海コース 全12品

お一人様6,600円（税込）

中とろ炙り握りや蟹の出汁巻き玉子、旬の握り三貫などを含む「雲海コース」全12品！

「北海道の海鮮と日本の四季の素材を少しづつふんだんに」をコンセプトに、旬の味覚を存分にお楽しみいただけます。

山河コース 全13品 イメージ

■山河コース 全13品

お一人様8,800円（税込）

函館白身握りと生雲丹軍艦や本鮪とサーモンの中落ち手巻き、和牛ステーキなどを含む「山河コース」。こだわりの旬ネタ鮨と季節のお料理をお楽しみいただけます。

店舗概要

店 名：寿司と炉端 すし山 新宿

住 所：東京都新宿区歌舞伎町1-16-3 セレサ陽栄新宿ビル6F

電 話：03-5292-5516

時 間：ランチ11:30～15:00／ディナー17:00～23:00

定休日：なし ※年末年始・お盆期間は営業時間が異なる場合がございます｡

席数 ：80席

店舗情報：https://suhiyama-shinjyuku.com/store/

会社概要

Brand Bank Company

お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。

商 号 ： 株式会社Brand Bank Company

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2010年7月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 飲食店の経営

公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社T.O LAB、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストラン、ベーカリーなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/