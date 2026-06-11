【 ゆったり120分で3,500円～ お得で充実な食べ飲み放題!!】65品以上のお料理と飲茶などが食べ放題で楽しめる「ニラックスブッフェ」にてお得な3つのプランがWEB予約限定にて新登場！

ニラックス株式会社

バラエティー豊かな食べ放題！

ニラックスブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』やみんな大好き『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クロッフル』など、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。

この度、2026年6月11日（木）より、豊富なメニューとともに、生ビールやハイボール、ワインなど20種以上のアルコールが楽しめるお得な3つの食べ飲み放題プランが登場いたします！！

おすすめメニューのご紹介

「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。

もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。

まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。

小籠包以外にも、飲茶食べ飲み放題コース＜120分制＞では、焼売や赤餃子など、充実のラインナップをご用意しております。

そして、寿司＆飲茶食べ飲み放題コース＜120分制＞からお楽しみいただける『にぎり寿司』では、まぐろやサーモンなど、定番人気のネタが勢ぞろい！

肉メニューも充実なプレミアム食べ飲みコースなら、なんと「180分制」！

ステーキ付き プレミアム食べ飲み放題コースでは『ビーフステーキ』や、肉汁とともに12種類をブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』なども全て食べ放題！

食べて！飲んで！充実の180分をお過ごしいただけます！

❖一部店舗では、カットステーキのご提供とさせていただいております。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

ご家族やご友人はもちろん、会社での飲み会などにも最適！

仲間や同僚との飲み会は、ニラックスブッフェで充実の食べ飲み放題をお楽しみください！

【WEB予約限定：食べ飲み放題コースについて】

=== コース内容 ===

※料金については各店異なります。詳しくは予約サイトにてご確認をよろしくお願いいたします。

●【120分制】飲茶 食べ飲み放題コース 税込3,500円～

→65品以上のお料理 ＋ 飲茶各種 ＋ ソフトドリンク付きアルコール飲み放題

●【120分制】寿司＆飲茶 食べ飲み放題コース 税込3,700円～

→65品以上のお料理 ＋ 飲茶やにぎり寿司などのオーダーメニュー ＋ ソフトドリンク付きアルコール飲み放題

●【180分制】ステーキ付き プレミアム食べ飲み放題コース 税込4,600円～

→65品以上のお料理 ＋ 飲茶・にぎり寿司・ステーキ・チーズインハンバーグなどのオーダーメニュー ＋ ソフトドリンク付きアルコール飲み放題

=== 実施店舗 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本プランはWEB予約限定となります。

※60日以上先のご予約はできません。

※料金は各店異なります。詳しくは予約サイトにてご確認をお願いいたします。

※1グループ、すべての方に同じコースのご利用をお願いしております。

※アルコール・ソフトドリンクは、セルフタイプのドリンクバーでの提供となります。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございます。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※その他割引クーポン・サービスとの併用はできません。

※お車を運転されるお客様、20歳未満のお客様の飲酒はお断りいたします。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務