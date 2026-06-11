【オフィス移転フォーラム2026開催】 ～データで掴む移転の好機と成功に導く実務、人が集まるオフィスの作り方～

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

本フォーラムでは、オフィス移転にまつわる最新トレンド・要点を、3社のプロが徹底解説！多くの企業様が「これからのオフィスのあり方」に直面している今、豊富な経験とデータに基づき、成功への具体的なノウハウを余すところなくお伝えします。ぜひご参加ください

このような方におすすめ

詳細・申込はこちら :https://go.mecyes.co.jp/seminar/20260709-office-relocation-forum?utm_source=prtimes&utm_medium=pr

・自社の最適なオフィスのあり方を、戦略的かつ多角的に検討したい方

・移転・再配置の検討に向けて、押さえるべきポイントを明確にしたい方

・2026年のオフィスマーケット動向を把握し、今後の判断材料を整理したい方

開催概要

会場開催

開催日程：2026年7月9日（木）14：00～16：30（受付開始：13:30）

定 員：90名 ※オフィス見学ツアー定員60名

会 場：サイボウズ株式会社 東京オフィス

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階

参加費 ：無料（事前申込制）

申込締切：2026年7月6日（月）17：00

WEB開催（アーカイブ配信）

開催日程：2026年7月23日（木）10：00～11：45, 13：00～14：45

2026年7月24日（金）10：00～11：45, 13：00～14：45

配信形態：Bizibil（オンライン）

参加費 ：無料（事前申込制）

申込締切：2026年7月21日（火）12：00

プログラム

第1部（35分）

高騰が続く「東京都心オフィスマーケット」の現在地と展望

～今、検討企業が知っておくべき、最適な移転タイミングの捉え方～

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

ビル営業部二課 参事

酒匂 和彦

第2部（35分）

成功するオフィス移転の判断と進め方

～移転判断からビル選定、レイアウト・IT計画、予算策定、プロジェクト推進まで～

株式会社ウチダシステムズ

首都圏法人営業部 専門部長

堀内 秀訓 氏

第3部（35分）

サイボウズのオフィス活用 ～「濃いオフィス」を目指した取り組み～

サイボウズ株式会社

人事本部ワークプレイス部 チームリーダー

岡崎 太 氏

サイボウズ株式会社 東京オフィス見学ツアー開催（20分）

「Big Hub for Teamwork」をコンセプトに掲げるサイボウズの東京オフィス。

固定席にとらわれない自由な働き方と、人が自然と交わる仕掛けが随所に散りばめられた空間を、是非ご覧ください。

※会場参加者限定、事前申込み制、抽選 60名 のご案内となります。

詳細・申込はこちら :https://go.mecyes.co.jp/seminar/20260709-office-relocation-forum?utm_source=prtimes&utm_medium=pr

■注意事項

※三菱地所リアルエステートサービス株式会社・株式会社ウチダシステムズのご同業の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。また、お申し込み多数の 場合は抽選とさせていただく場合がございます。

※本セミナーは法人様限定です。所属企業のメールアドレスでお申し込みください。

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※主催者・登壇者などの都合により、参加をお断りする場合がございます。

■三菱地所リアルエステートサービス株式会社について

総合不動産業を営む三菱地所のグループ会社として、不動産売買の仲介・コンサルティング事業、ビル・住宅の賃貸事業、及びパーキング経営支援等を行っております。長年培ったノウハウと実績、また、三菱地所グループのネットワークをいかし、皆様の多様なご要望にお応えしております。

社 名 ：三菱地所リアルエステートサービス株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ11階

代表取締役社長：清水 秀一

事 業 内 容：不動産の仲介・コンサルティング・賃貸事業・鑑定等

設 立 ：1972年12月20日

コーポレートサイト :https://www.mecyes.co.jp/