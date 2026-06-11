-さくらんぼ大玉新品種「やまがた紅王」-コンテストに出品された極上の果実を手に入れるチャンス！第4回「やまがた紅王」大玉コンテスト（6月18日（木））・即売会（6月20日（土））を開催

山形県

やまがた紅王ブランド化プロジェクト会議（事務局：山形県）では、さくらんぼ大玉新品種「やまがた紅王」のブランド化に向けて、生産・流通・販売が一体となった取組みを進めています。

この度、「やまがた紅王」の特徴や魅力をPRするため、果実の大きさ（重さ）を競うコンテストを山形県内で開催します。さらに、コンテストに出品された果実は、東京都内で特別販売しますので、この貴重な機会に、ぜひ極上の「やまがた紅王」をご賞味ください。

■第4回「やまがた紅王」大玉コンテストを開催！

―今年の紅き王者に輝くのはどの果実か！―

日 時 令和８年６月18日（木）10:30～12:00

会 場 霞城セントラル１階アトリウム（山形県山形市城西町１‐１‐１）

JR山形駅から連絡通路で2F直結 徒歩5分

出品規格 階級：4L（横径31mm）以上、等級：特秀

＜サイズ比較＞500円玉硬貨：直径26.5mm

審査方法 出品した10果から、規格外果を除いた果実の重量を測定

そ の 他 入場無料

■コンテスト出品果実の即売会を開催！―首都圏初開催―

―コンテストで選び抜かれた極上の果実をその手に！―

日 時 令和８年６月20日（土）11:00～

会 場 JR上野駅 グランドコンコース （山形産直市内）

内 容 第４回「やまがた紅王」大玉コンテストに出品された果実を、当日限定

で販売

（数量限定、売り切れ次第終了）

即売会チラシ(https://yamagata-beniou.nmai.org/news/news20260602_001/documents/news20260602_001.pdf)

■「やまがた紅王」について

‐山形の大自然で育まれた、まるでお日様のように大きくてまぶしいさくらんぼ‐

さくらんぼ「やまがた紅王」（品種名：山形Ｃ12号）は、主力品種「佐藤錦」や「紅秀峰」と並ぶ、山形県さくらんぼの将来を担う期待の大型新人として、令和５年に本格デビューしました。

【品種の特徴】

・３L～４L（横径28～34mm）中心の大玉生産が可能で「佐藤錦」よりも二回り、「紅秀峰」よりも一回り大きい

・糖度は20度程度で「佐藤錦」並みで、酸味が少なく食味良好

・着色良好でツヤがあり外観品質が優れる

・果肉が硬く、日持ち性が優れる

■山形県のさくらんぼ情報

６月は山形県を代表するさくらんぼが旬を迎える時期です。この機会に山形のさくらんぼをぜひご賞味ください。

山形の今！さくらんぼ情報：https://www.pref.yamagata.jp/140032/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nousambutsu/sakurambo/sakuranbo.html(https://www.pref.yamagata.jp/140032/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nousambutsu/sakurambo/sakuranbo.html)

やまがた紅王（ポータルサイト）：https://yamagata-beniou.nmai.org/(https://yamagata-beniou.nmai.org/)