【早い時間のご予約がとってもお得♪】7/22迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にてWEB予約限定で『早割10%OFF』キャンペーンを開催！早めのご来店でおトクに食べ放題を満喫しよう！

～ お好きなものをお好きなだけ♪ 世代を超えて楽しめる食べ放題!!～

ニラックス株式会社ニラックスブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/

「グランブッフェ」や「ブッフェ エクスブルー」などの和洋中のバラエティー豊かなお料理が楽しめるブッフェをはじめ、「THE BUFFET 包包點心」「THE BUFFET 點心甜心」などの点心と本格中華の専門ブッフェ、さらには和のごちそうや串揚げの食べ放題など、多彩なジャンルの『食べ放題』をご提供している「ニラックスブッフェ」。

この度、2026年7月22日（水）までの期間限定にて、早めの時間帯のご予約で対象コースが10%OFFになる！WEB予約限定『早割10%OFFキャンペーン』を開催いたします。

＜＜ WEB予約限定：早割キャンペーンのご紹介 ＞＞

▼実施期間▼

・2026年6月11日(木) ～ 2026年7月22日(水)

▼対象時間帯▼

・OPEN～11:30 もしくは 15:00～17:00のご入店でのご予約が対象

※予約状況等により実施時間帯が変更となる場合がございます。最新の対象時間帯は各店舗の予約ページをご確認ください。

▼割引内容▼

・対象時間帯に、スペシャルコース以上をご予約すると10％OFF！

※一部店舗では対象コース名が異なります。下記実施店舗一覧をご確認ください。

=== 注意事項 ===

・その他割引やクーポンとの併用はできません。

・WEBでのご予約のみが対象となります。

・予約枠が満席の場合はコースが表示されませんので、ご了承ください。

・メニュー内容は、各店舗のコースにより異なります。詳細はHPでご確認ください。

・画像はイメージです。

・実施期間は予告なく変更する場合がございます。

・やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

ぜひこの機会に、WEB予約でお得に食べ放題をお楽しみください！

皆さまのご予約を心からお待ちしております。

=== 実施店舗のご紹介===

【東北】

●グランブッフェ イオンモール盛岡南

●グランブッフェ イオンモール名取

●グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

●ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心

●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。

●グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

●ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ

●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

●グランブッフェ ららぽーと 豊洲

●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

●THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク

●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

●グランブッフェ アリオ橋本

●ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

●ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。

●串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ

●ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

●エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

【北陸・甲信越】

●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

●グランブッフェ イオンモール高岡

●THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

●ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

●ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

●エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。

●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

●グランブッフェ イオンモール東浦

●ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。

●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

●一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ

【関西】

●ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

●ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

●ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田

●ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

●グランブッフェ イオンモール伊丹

●ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。

【中国】

●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

●グランブッフェ イオンモール筑紫野

●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

●グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL：https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務