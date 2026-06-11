【早い時間のご予約がとってもお得♪】7/22迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にてWEB予約限定で『早割10%OFF』キャンペーンを開催！早めのご来店でおトクに食べ放題を満喫しよう！
https://nilax.jp/
～ お好きなものをお好きなだけ♪ 世代を超えて楽しめる食べ放題!!～
「グランブッフェ」や「ブッフェ エクスブルー」などの和洋中のバラエティー豊かなお料理が楽しめるブッフェをはじめ、「THE BUFFET 包包點心」「THE BUFFET 點心甜心」などの点心と本格中華の専門ブッフェ、さらには和のごちそうや串揚げの食べ放題など、多彩なジャンルの『食べ放題』をご提供している「ニラックスブッフェ」。
この度、2026年7月22日（水）までの期間限定にて、早めの時間帯のご予約で対象コースが10%OFFになる！WEB予約限定『早割10%OFFキャンペーン』を開催いたします。
＜＜ WEB予約限定：早割キャンペーンのご紹介 ＞＞
▼実施期間▼
・2026年6月11日(木) ～ 2026年7月22日(水)
▼対象時間帯▼
・OPEN～11:30 もしくは 15:00～17:00のご入店でのご予約が対象
※予約状況等により実施時間帯が変更となる場合がございます。最新の対象時間帯は各店舗の予約ページをご確認ください。
▼割引内容▼
・対象時間帯に、スペシャルコース以上をご予約すると10％OFF！
※一部店舗では対象コース名が異なります。下記実施店舗一覧をご確認ください。
=== 注意事項 ===
・その他割引やクーポンとの併用はできません。
・WEBでのご予約のみが対象となります。
・予約枠が満席の場合はコースが表示されませんので、ご了承ください。
・メニュー内容は、各店舗のコースにより異なります。詳細はHPでご確認ください。
・画像はイメージです。
・実施期間は予告なく変更する場合がございます。
・やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。
ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。
ぜひこの機会に、WEB予約でお得に食べ放題をお楽しみください！
皆さまのご予約を心からお待ちしております。
=== 実施店舗のご紹介===
【東北】
●グランブッフェ イオンモール盛岡南
●グランブッフェ イオンモール名取
●グランブッフェ イオンモール秋田
【関東】
●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
●ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心
●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。
●グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
●ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ
●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
●グランブッフェ ららぽーと 豊洲
●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
●THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク
●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
●グランブッフェ アリオ橋本
●ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜
●ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。
●串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ
●ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
●エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
【北陸・甲信越】
●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
●グランブッフェ イオンモール高岡
●THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
●ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
【東海】
●ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
●エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。
●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
●グランブッフェ イオンモール東浦
●ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。
●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
●一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ
【関西】
●ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
●ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
●ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田
●ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
●グランブッフェ イオンモール伊丹
●ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。
【中国】
●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
【九州】
●グランブッフェ イオンモール筑紫野
●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
●グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL：https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務