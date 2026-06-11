【早い時間のご予約がとってもお得♪】7/22迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にてWEB予約限定で『早割10%OFF』キャンペーンを開催！早めのご来店でおトクに食べ放題を満喫しよう！

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ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～ お好きなものをお好きなだけ♪ 世代を超えて楽しめる食べ放題!!～

「グランブッフェ」や「ブッフェ エクスブルー」などの和洋中のバラエティー豊かなお料理が楽しめるブッフェをはじめ、「THE BUFFET 包包點心」「THE BUFFET 點心甜心」などの点心と本格中華の専門ブッフェ、さらには和のごちそうや串揚げの食べ放題など、多彩なジャンルの『食べ放題』をご提供している「ニラックスブッフェ」。






この度、2026年7月22日（水）までの期間限定にて、早めの時間帯のご予約で対象コースが10%OFFになる！WEB予約限定『早割10%OFFキャンペーン』を開催いたします。



＜＜ WEB予約限定：早割キャンペーンのご紹介 ＞＞



▼実施期間▼


・2026年6月11日(木) ～ 2026年7月22日(水)　



▼対象時間帯▼


・OPEN～11:30 もしくは 15:00～17:00のご入店でのご予約が対象


※予約状況等により実施時間帯が変更となる場合がございます。最新の対象時間帯は各店舗の予約ページをご確認ください。



▼割引内容▼


・対象時間帯に、スペシャルコース以上をご予約すると10％OFF！


※一部店舗では対象コース名が異なります。下記実施店舗一覧をご確認ください。



=== 注意事項 ===


・その他割引やクーポンとの併用はできません。


・WEBでのご予約のみが対象となります。


・予約枠が満席の場合はコースが表示されませんので、ご了承ください。


・メニュー内容は、各店舗のコースにより異なります。詳細はHPでご確認ください。


・画像はイメージです。


・実施期間は予告なく変更する場合がございます。


・やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。


　ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。




ぜひこの機会に、WEB予約でお得に食べ放題をお楽しみください！


皆さまのご予約を心からお待ちしております。



=== 実施店舗のご紹介===


【東北】


●グランブッフェ イオンモール盛岡南


●グランブッフェ イオンモール名取


●グランブッフェ イオンモール秋田



【関東】


●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間


●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷


●ブッフェレストラン 八献 イオンモール幕張新都心


●ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田


●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY


　⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。


●グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン


●ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉


●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ


●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛


●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山


●グランブッフェ ららぽーと 豊洲


●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


●THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク


●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名


●グランブッフェ アリオ橋本


●ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜


●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜


●ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ


　⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。


●串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ　


●ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡


●エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ



【北陸・甲信越】


●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター


●グランブッフェ イオンモール高岡


●THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和


●ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和



【東海】


●ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター


●エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷


　⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。


●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田


●グランブッフェ イオンモール東浦


●ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ


　⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。


●ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス


●一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ



【関西】


●ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


●ブッフェ フォールームス あべのキューズモール


●ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


●THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田


●ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


●グランブッフェ イオンモール伊丹


●ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ


　⇒飲茶＆寿司コース以上が対象です。



【中国】


●ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中



【九州】


●グランブッフェ イオンモール筑紫野


●ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本


●グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL：https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務