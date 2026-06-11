空き家問題の解決を目指して ─ タウンライフ空き家解決月間レポート6月号公開 ─　1000名の利用ユーザーから見えた空き家所有者の傾向

タウンライフ株式会社

タウンライフ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢 竜市）は、空き家の売却・処分、活用、建替・リノベ、解体までワンストップで解決できる総合空き家ポータル「タウンライフ空き家解決（https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/）」の月間レポート6月号を公開いたしました。

空き家サイトの成長について

PV数及びサイト訪問数はそれぞれ10万を超え、順調に右肩上がりに推移しております。

また、利用者数に関しては1000名を超え、北海道での利用者が最も多い結果となりました。

空き家をどうしたいのか

また、空き家をどのように解決したいか（複数回答可）、といったアンケートに対しては、賃貸や民泊などに興味があると回答した方が71％、建替やリノベを行い自分で住みたい方が10％、売却したい方が100％の結果となりました。

これらのことから、多くの方が売却できるなら空き家を売却したいと考えていることがわかりました。

空き家の種別と築年数について

続いて、持っている空き家の種別は何か、といった質問では、98％が戸建、2％がマンションの一室という結果となりました。

また、築年数に関するご質問では、築41年以降のご回答が全体の73％を占め、その中でも築41年～50年という回答が26％と最も割合が高いという結果となりました。

空き家と一口にいっても、マンションの一室、戸建、アパート一棟など様々なケースが考えれますが、多くの方が戸建で、築年数が古い物件にお困りであることがわかります。

土地・建物面積に関して

建物面積に関しては、21～30坪、31～40坪の割合が同率で最も高い結果となりました。

また、不明である割合も21％と高く、所有する空き家の詳細な状況を把握されていない方が多いことが読み取れます。

まとめ

タウンライフ空き家解決を利用した1000人の回答結果からなる本レポートから、

築年数41年以降の戸建て物件を所有する人が多く、所有者の多くが売却を考えていることが分かりました。

タウンライフ空き家解決では、このようなお悩みを持つ方々に向けて、活用、売却、建替・リノベ、解体など、様々な選択肢を提供できるよう尽力してまいります。

タウンライフ空き家解決について

タウンライフ株式会社が運営する空き家の包括的相談が可能なポータルサイト。

売却・処分、活用、建替・リノベ、解体など、様々な空き家解決の選択肢をサイトを通じてご案内し、それぞれの専門企業をご紹介しております。弊社独自の審査を通過した掲載企業は2026年4月段階で650社以上、「空き家という負動産で社会を豊かにする」というミッションを掲げ、累計1万人以上の空き家所有者様のご相談を承っております。

URL：https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/index.php?page=version2(https://www.town-life.jp/land/akiya-solution/index.php?page=version2)

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業