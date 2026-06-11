【4歳からひとり読みOK】子どもの「なんで？」に困る、おうちのかた必見！　考える力を育む『なぜなぜ！？クイズブック150』新発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『なぜなぜ！？クイズブック150 1日3分 ひとりでよめる』を発売いたしました。

■お子さんの「なんで？」に困っていませんか？

お子さんからの「なんで？ どうして？」という質問攻めに、思わず「あとでね」と返してしまうこと、ありますよね。

そんな子どもの純粋な疑問にこたえながら、自分で考える力を育めるのが、『なぜなぜ！？クイズブック150』です。

4歳から始める「ひとり読み」の練習から、小学1・2年生の「読書習慣」のきっかけづくりまで、ながく大活躍！ 解説はシンプルでわかりやすく、子どもが夢中になって読み進められる一冊です。

■ここがすごい！ 3つの特長

１.4歳からひとりで読める！ 写真とイラストも満載！

ひらがなが読めたら、ひとりで楽しめる。おうちのかたが忙しいときでも、子どもが自分でページをめくって、読み進められます。

２.厳選された150問！ 大人も知らない「なぜ？」がいっぱい

子どもたちが日常で感じる素朴な疑問から、大人も「そうなんだ！」と驚く、意外な事実まで、たっぷり150問を収録。お子さんとクイズを出し合うのにもぴったり！

３.お出かけの味方！ 持ち運びに便利なポケットサイズ

手軽なポケットサイズなので、移動中の車内や病院の待ち時間など、お出かけのお供におすすめ。スクリーンタイムを減らしつつ、お子さんの退屈な時間を楽しい学びに変えます！

■好奇心を育む3つのジャンル！

【どうぶつ】

動物・虫・魚・恐竜の「なぜ？」が大集合！

「ゾウの鼻はなんで長いの？」など、体の不思議や生態のヒミツが丸わかり！ 動物たちの行動の理由も見えてきて、もっと動物が大好きになります。

【からだ・せいかつ】

子どもたちが自分自身の体や、日常生活の中で感じる「なぜ？」に迫ります。

「おふろに入ると、指がしわしわになるのはなんで？」など、身近な疑問の理由をわかりやすく解説！さらに、知っておきたい季節の行事に関するクイズも収録しています。

【しぜん・しょくぶつ】

「どんぐりが帽子をかぶっているのはなんで？」など、植物や自然に関する疑問をピックアップ。

お散歩や外遊びがもっと楽しくなる、身近な不思議への気づきを育てます。

■1日3分で、考える力と読書習慣を育む

短い時間で気軽に楽しめる工夫がいっぱい！ ページをめくると、すぐ下に解説が書かれているので、子どもが自分の力で「なるほど！」を見つける喜びを体験できます。

くすっと笑えるクイズで、文字を読む楽しさをぐんぐん引き出し、一生ものの読書習慣の第一歩を応援します！

［商品概要］

■『なぜなぜ！？クイズブック150 1日3分 ひとりでよめる』

監修：尾嶋好美・加藤紫識

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年6月11日

判型：B6／160ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206306-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630600(https://hon.gakken.jp/book/1020630600)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063066(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063066)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591408/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591408/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開