【4歳からひとり読みOK】子どもの「なんで？」に困る、おうちのかた必見！ 考える力を育む『なぜなぜ！？クイズブック150』新発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『なぜなぜ！？クイズブック150 1日3分 ひとりでよめる』を発売いたしました。
■お子さんの「なんで？」に困っていませんか？
お子さんからの「なんで？ どうして？」という質問攻めに、思わず「あとでね」と返してしまうこと、ありますよね。
そんな子どもの純粋な疑問にこたえながら、自分で考える力を育めるのが、『なぜなぜ！？クイズブック150』です。
4歳から始める「ひとり読み」の練習から、小学1・2年生の「読書習慣」のきっかけづくりまで、ながく大活躍！ 解説はシンプルでわかりやすく、子どもが夢中になって読み進められる一冊です。
■ここがすごい！ 3つの特長
１.4歳からひとりで読める！ 写真とイラストも満載！
ひらがなが読めたら、ひとりで楽しめる。おうちのかたが忙しいときでも、子どもが自分でページをめくって、読み進められます。
２.厳選された150問！ 大人も知らない「なぜ？」がいっぱい
子どもたちが日常で感じる素朴な疑問から、大人も「そうなんだ！」と驚く、意外な事実まで、たっぷり150問を収録。お子さんとクイズを出し合うのにもぴったり！
３.お出かけの味方！ 持ち運びに便利なポケットサイズ
手軽なポケットサイズなので、移動中の車内や病院の待ち時間など、お出かけのお供におすすめ。スクリーンタイムを減らしつつ、お子さんの退屈な時間を楽しい学びに変えます！
■好奇心を育む3つのジャンル！【どうぶつ】
動物・虫・魚・恐竜の「なぜ？」が大集合！
「ゾウの鼻はなんで長いの？」など、体の不思議や生態のヒミツが丸わかり！ 動物たちの行動の理由も見えてきて、もっと動物が大好きになります。
【からだ・せいかつ】
子どもたちが自分自身の体や、日常生活の中で感じる「なぜ？」に迫ります。
「おふろに入ると、指がしわしわになるのはなんで？」など、身近な疑問の理由をわかりやすく解説！さらに、知っておきたい季節の行事に関するクイズも収録しています。
【しぜん・しょくぶつ】
「どんぐりが帽子をかぶっているのはなんで？」など、植物や自然に関する疑問をピックアップ。
お散歩や外遊びがもっと楽しくなる、身近な不思議への気づきを育てます。
■1日3分で、考える力と読書習慣を育む
短い時間で気軽に楽しめる工夫がいっぱい！ ページをめくると、すぐ下に解説が書かれているので、子どもが自分の力で「なるほど！」を見つける喜びを体験できます。
くすっと笑えるクイズで、文字を読む楽しさをぐんぐん引き出し、一生ものの読書習慣の第一歩を応援します！
［商品概要］
■『なぜなぜ！？クイズブック150 1日3分 ひとりでよめる』
監修：尾嶋好美・加藤紫識
定価：1,320円（税込）
発売日：2026年6月11日
判型：B6／160ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206306-0
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630600(https://hon.gakken.jp/book/1020630600)
【本書のご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063066(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063066)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591408/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591408/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開