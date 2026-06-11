「セルフカフェ」の次は「セルフシャワー」無人のシャワースポット「Nikka Shower」名古屋・栄にオープン！！
20分400円（税込）、スマホ完結。タイパ志向・入浴スタイルの多様化・インバウンド急増という生活者の変化を捉え、“街なかで気軽に使えるシャワー”という新しい選択肢を提案します。
株式会社ニッカホームは、受付不要・個室型のシャワースポット「Nikka Shower（ニッカシャワー）」を、2026年6月名古屋・栄エリアにオープンしました。同社が全国60店舗以上を展開する無人カフェ「セルフカフェ」の運営で培った「無人・セルフ」のノウハウを活かし、その構造を応用して開発した新事業です。20分400円（税込）から、【思い立ったその場で】をコンセプトに清潔な個室シャワーを手軽に利用できます。
■ 誕生の背景：好調な「セルフカフェ」から生まれた新業態
株式会社ニッカホームが運営する無人カフェ「セルフカフェ」は、会員登録不要・席時間無制限で、高速Wi-Fiと電源を備え、仕事や勉強に使える“セカンドデスク”として支持を集めてきました。全国60店舗以上を展開し、月間利用者は約8万人。テレビや新聞などメディアでも数多く取り上げられています。スタッフを介さず利用者が自分のペースで過ごせるこの「無人・セルフ」という構造は、運営負荷を抑えながら、利用者には“気軽さ”と“自分のペース”を提供できる点に強みがあります。同社はこの構造を応用できる次の事業を検討するなかで、街なかに確実に存在しながら受け皿の乏しかった「シャワー需要」に着目。こうして生まれたのがNikka Showerです。
Nikka Shower誕生を後押ししたのが、近年の生活者・社会における3つの変化です。
１. タイパ志向の定着と
街なかの“ちょい利用”需要
「時間対効果（タイパ）」を重視する価値観は、すでに生活に定着しています。セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」では、生活者の58.0%が「タイパを意識して行動している」と回答し、71.5%が「なるべく無駄な時間は過ごしたくない」と答えています。移動や仕事の合間に“数分で完結するシャワー”は、こうした時間意識と高い親和性を持ちます。
「時間対効果（タイパ）」を重視する価値観
「湯船に入らない」入浴スタイル
２. 生活習慣の多様化と
「湯船に入らない」入浴スタイルの広がり
入浴スタイルも多様化しています。mitorizが2024年に実施した調査では、気温の高い夏場は「シャワーだけで済ませる」人が54.1%と過半数を占め、特に若い年代ほどシャワー中心の傾向が見られました。湯船にこだわらず“シャワーでさっぱりできれば十分”という層の広がりが、街なかシャワーの裾野を広げています。
３. インバウンド（訪日外国人）の急増
訪日外国人の増加も追い風です。日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人旅行者数は4,268万人と初めて4,000万人を突破し、前年比15.8%増で過去最高を更新しました。インバウンド消費額も9兆4,559億円と過去最高に達しています。シャワー中心の入浴文化圏からの来訪者も多く、宿泊施設の外でも身だしなみを整えたいというニーズが見込まれます。栄は中部圏随一の繁華街で、観光・ビジネス双方の人流が厚いエリアです。ニッカホームはこの栄エリアでもすでに複数のセルフカフェを運営しており、土地勘のあるエリアでの新業態スタートとなります。
インバウンド（訪日外国人）の急増
Nikka Showerは、自社で培ったセルフ業態のノウハウと、これらの生活者の変化が交差する地点に生まれたサービスです。「シャワーだけを、数分で、気軽に」という、これまで受け皿の乏しかったニーズに応えます。
■ Nikka Shower の4つの特徴
Nikka Shower の4つの特徴
- キャッシュレス決済：スマホで簡単にお支払い（順次導入予定）
- 受付不要：無人運営だからスムーズ。人を介さず利用できます
- 20分から使える：短時間でもOK。忙しい合間にちょうどいい
- 清潔な個室：男性専用・女性専用の区画を用意し、快適にリフレッシュ
■ こんなシーンでご利用いただけます
ご利用シーンはさまざま
営業の合間に／長距離移動中に／運転後に／旅行・出張中に・・・
観光や買い物で街を歩いたあとにも。
「すぐにさっぱりしたい」あらゆる場面でご利用いただけます。
■ 利用は「かんたん4STEP」
かんたん4STEPで手軽にご利用いただけます
１. 決済 → ２. 入室 → ３. シャワー → ４. 退室
会員登録も対面手続きも不要です。
■ 清潔な室内で手軽にさっぱり
ニッカビル栄1F
目を惹く暖簾をくぐって
懐かしい下駄箱
バスマットはこちら
更衣室は専用スペース
清潔なシャワーブース
共有スペースにドライヤー
もちろんトイレも完備
■ 料金
20分 400円（税込） ※設置場所により異なる場合があります
■ 店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74598/table/310_1_39d9414cb0577e006a544b02d75409c3.jpg?v=202606111052 ]
■今後の展開
2026年8月にキャッシュレス決済を本格導入予定。今後、栄エリアを起点に展開を計画しています。
ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,860名（2026年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）
累計900,953件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
■ 本リリースで引用したデータの出典
・タイパ意識：セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」（調査対象：15～69歳の男女1,200人）
・入浴スタイル：株式会社mitoriz「入浴に関する調査」（2024年11月公表）
・訪日外国人数・消費額：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」／観光庁インバウンド消費動向調査（2026年1月発表）