「セルフカフェ」の次は「セルフシャワー」無人のシャワースポット「Nikka Shower」名古屋・栄にオープン！！

ニッカホーム株式会社20分400円（税込）、スマホ完結。タイパ志向・入浴スタイルの多様化・インバウンド急増という生活者の変化を捉え、“街なかで気軽に使えるシャワー”という新しい選択肢を提案します。

株式会社ニッカホームは、受付不要・個室型のシャワースポット「Nikka Shower（ニッカシャワー）」を、2026年6月名古屋・栄エリアにオープンしました。同社が全国60店舗以上を展開する無人カフェ「セルフカフェ」の運営で培った「無人・セルフ」のノウハウを活かし、その構造を応用して開発した新事業です。20分400円（税込）から、【思い立ったその場で】をコンセプトに清潔な個室シャワーを手軽に利用できます。

■ 誕生の背景：好調な「セルフカフェ」から生まれた新業態

株式会社ニッカホームが運営する無人カフェ「セルフカフェ」は、会員登録不要・席時間無制限で、高速Wi-Fiと電源を備え、仕事や勉強に使える“セカンドデスク”として支持を集めてきました。全国60店舗以上を展開し、月間利用者は約8万人。テレビや新聞などメディアでも数多く取り上げられています。スタッフを介さず利用者が自分のペースで過ごせるこの「無人・セルフ」という構造は、運営負荷を抑えながら、利用者には“気軽さ”と“自分のペース”を提供できる点に強みがあります。同社はこの構造を応用できる次の事業を検討するなかで、街なかに確実に存在しながら受け皿の乏しかった「シャワー需要」に着目。こうして生まれたのがNikka Showerです。

Nikka Shower誕生を後押ししたのが、近年の生活者・社会における3つの変化です。

１. タイパ志向の定着と街なかの“ちょい利用”需要

「時間対効果（タイパ）」を重視する価値観は、すでに生活に定着しています。セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」では、生活者の58.0%が「タイパを意識して行動している」と回答し、71.5%が「なるべく無駄な時間は過ごしたくない」と答えています。移動や仕事の合間に“数分で完結するシャワー”は、こうした時間意識と高い親和性を持ちます。

「時間対効果（タイパ）」を重視する価値観「湯船に入らない」入浴スタイル２. 生活習慣の多様化と「湯船に入らない」入浴スタイルの広がり

入浴スタイルも多様化しています。mitorizが2024年に実施した調査では、気温の高い夏場は「シャワーだけで済ませる」人が54.1%と過半数を占め、特に若い年代ほどシャワー中心の傾向が見られました。湯船にこだわらず“シャワーでさっぱりできれば十分”という層の広がりが、街なかシャワーの裾野を広げています。

３. インバウンド（訪日外国人）の急増

訪日外国人の増加も追い風です。日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人旅行者数は4,268万人と初めて4,000万人を突破し、前年比15.8%増で過去最高を更新しました。インバウンド消費額も9兆4,559億円と過去最高に達しています。シャワー中心の入浴文化圏からの来訪者も多く、宿泊施設の外でも身だしなみを整えたいというニーズが見込まれます。栄は中部圏随一の繁華街で、観光・ビジネス双方の人流が厚いエリアです。ニッカホームはこの栄エリアでもすでに複数のセルフカフェを運営しており、土地勘のあるエリアでの新業態スタートとなります。

インバウンド（訪日外国人）の急増

Nikka Showerは、自社で培ったセルフ業態のノウハウと、これらの生活者の変化が交差する地点に生まれたサービスです。「シャワーだけを、数分で、気軽に」という、これまで受け皿の乏しかったニーズに応えます。

■ Nikka Shower の4つの特徴

■ こんなシーンでご利用いただけます

Nikka Shower の4つの特徴- キャッシュレス決済：スマホで簡単にお支払い（順次導入予定）- 受付不要：無人運営だからスムーズ。人を介さず利用できます- 20分から使える：短時間でもOK。忙しい合間にちょうどいい- 清潔な個室：男性専用・女性専用の区画を用意し、快適にリフレッシュご利用シーンはさまざま

営業の合間に／長距離移動中に／運転後に／旅行・出張中に・・・

観光や買い物で街を歩いたあとにも。

「すぐにさっぱりしたい」あらゆる場面でご利用いただけます。

■ 利用は「かんたん4STEP」

かんたん4STEPで手軽にご利用いただけます

１. 決済 → ２. 入室 → ３. シャワー → ４. 退室

会員登録も対面手続きも不要です。

■ 清潔な室内で手軽にさっぱり

■ 料金

ニッカビル栄1F目を惹く暖簾をくぐって懐かしい下駄箱バスマットはこちら更衣室は専用スペース清潔なシャワーブース共有スペースにドライヤーもちろんトイレも完備

20分 400円（税込） ※設置場所により異なる場合があります

■ 店舗概要

■今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74598/table/310_1_39d9414cb0577e006a544b02d75409c3.jpg?v=202606111052 ]

2026年8月にキャッシュレス決済を本格導入予定。今後、栄エリアを起点に展開を計画しています。

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,860名（2026年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

■ 本リリースで引用したデータの出典

・タイパ意識：セイコーホールディングス「セイコー時間白書2024」（調査対象：15～69歳の男女1,200人）

・入浴スタイル：株式会社mitoriz「入浴に関する調査」（2024年11月公表）

・訪日外国人数・消費額：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」／観光庁インバウンド消費動向調査（2026年1月発表）