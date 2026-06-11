【TAC宅建士講座】6/18(木)19:00より、無料オンラインセミナー「夏から始めて一発合格！～勉強法と対策スケジュールを解説～」開催決定！

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＜実施概要＞
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登壇講師
TAC宅建士講座で津田沼校の講義を担当
宮川 香寿美（みやがわ かすみ）講師
TAC宅建士講座専任講師。「成功するまで続ければ、それまでの躓きは失敗ではなく、成功のためのプロセスに過ぎない」
途中、答練等の成績が伸び悩んだとしても、最終合格という成功に至るまで、伴走する存在でありたいです。
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TAC宅建士講座の合格実績
全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。
試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。
そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。
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《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/
《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》
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