【TAC宅建士講座】6/18(木)19:00より、無料オンラインセミナー「夏から始めて一発合格！～勉強法と対策スケジュールを解説～」開催決定！

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＜実施概要＞

登壇講師

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/2483_1_16acfd08bce2806ea0a6b96af48df2b7.jpg?v=202606111052 ]TAC宅建士講座で津田沼校の講義を担当

宮川 香寿美（みやがわ かすみ）講師

TAC宅建士講座専任講師。「成功するまで続ければ、それまでの躓きは失敗ではなく、成功のためのプロセスに過ぎない」

途中、答練等の成績が伸び悩んだとしても、最終合格という成功に至るまで、伴走する存在でありたいです。

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TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



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《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》

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