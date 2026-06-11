『HPCサーバーの納期遅延で、R&Dが止まる』というテーマのウェビナーを開催

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■ HPCサーバーの納期遅延が、R&Dを止め始めている

世界的なITインフラ需要の急拡大などにより、サーバー市場ではいま、

価格高騰・納期長期化・受注後キャンセルといった異常事態が発生しています。

特に大容量メモリや高性能CPUを必要とするHPC領域は、一般的なサーバー以上にその影響を大きく受けています。

・予算を確保しても想定した機器が買えない

・納期が見えず、更改計画の目途が立たない

・必要なタイミングで解析環境を用意できない





製造業やR&D領域において、このような問題は単なるインフラ更改の遅れでは済みません。

解析待ちやシミュレーションの停止は、新製品の市場投入時期の遅れや企業競争力の低下に直結する深刻な経営課題となり始めています。



■ 新品もクラウドも決め手にならない、HPC調達のジレンマ

こうした状況下でも、多くの企業は「HPCは最新機器を購入するもの」という前提で

調達計画を進めていますが、現状では納期も価格も読めません。

一方で、「とりあえずクラウドへ移行する」という判断も、HPC領域では必ずしも容易ではありません。



データ転送、既存環境との連携、解析アプリケーションライセンスなど、

HPC特有の要件を考慮する必要があるためです。



その結果、「最新機器は届かない」「クラウドも簡単には決められない」

「しかし研究開発は止められない」という板挟みになり、

“ただ待つしかない”状態に陥っている企業が増加しています。



今求められているのは、理想の環境を待ち続けることではなく、

“今すぐ必要な計算リソースをどう確保するか”という現実的な視点です。



■ “待たない”HPCリソース確保という新たな選択肢

本セミナーでは、HPC調達難の背景と従来のアプローチ（新品購入・クラウド活用）が抱える課題を整理したうえで、

R&Dを止めないための現実的な考え方をお伝えします。



また、この考え方を活用し、短期間の調達とコスト低減を実現しつつ、

安心してHPC環境をご利用いただける「マネージドHPCサービス Lite」をご紹介します。



・こんな立場の方／こんな課題を感じている方におすすめ

・製造業・研究開発部門で、CAE解析やシミュレーション環境を運用している方

・R&D向けHPC環境の増設・更改計画が止まっている方

・HPCサーバーの納期長期化や価格高騰に課題を感じている方

・クラウド活用も検討しているが、自社に適した選択肢を整理したい方

・機器購入以外の、現実的なHPCリソース確保方法を知りたい方



・本セミナーで持ち帰れること

HPC調達難は、単なるインフラ問題ではなく、事業競争力そのものに影響を及ぼす課題です。

本セミナーでは、「最新機器を調達する」以外の選択肢も含め、短期間でHPCリソースを確保するための考え方や判断軸を整理します。

八方塞がりの状態から抜け出すためのヒントを得たい方は、ぜひご参加ください。





■主催・共催

ネットワンネクスト株式会社

SCSK株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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