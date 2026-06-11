KOSEN FES2026（国公私立高専合同説明会）を東京（6月28日）と大阪（7月12日）で開催します！

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独立行政法人国立高等専門学校機構（東京都八王子市、理事長：中島英治）は、高専（こうせん 高等専門学校）で伸びるさまざまな「力」を見て・聞いて・体験出来る「KOSEN FES2026）」を令和8年6月28日（日）東京、7月12日（日）大阪で開催いたします。

高専は、世界をリードする未来の技術者を育成する、15歳から入学する5年間一貫の高等教育機関です。アイデアをカタチにしたい、新しいことにチャレンジしたい、やりたいことを仕事にしたい、ベンチャー企業をおこしたい、そんな夢を叶えたい皆さんを、高専は全力で応援します。

◆開催イベント

・科学教室

学生の作成したロボット・プログラミング・VR・AIなどの体験・操作、模型や電子回路の展示、脱炭素や情報セキュリティなど、現代的なテーマの学習並びに各高専の特色を活かした科学教室を実施します。

・模擬授業

国立高専の教員による模擬授業を体験できます。

・高専生による入試問題解説

国立高専における入学試験の過去問題を、現役高専生が解説します。

・イベントセッション

現役高専生や高専の卒業生による、高専の魅力や卒業後のキャリアについての発表や座談会を実施します。

・個別相談

出展高専毎にブースを設置し、個別相談を行います。

◆プログラム・参加高専

東京会場

＜開催場所＞

池袋・サンシャインシティ 展示ホールD（東京都豊島区東池袋3-1-4文化会館ビル2F）

＜開催日時＞

令和8年6月28日（日）11時00分～15時00分

＜参加高専＞

・科学教室

【国立】

釧路高専／八戸高専／一関高専／仙台高専／秋田高専／福島高専／小山高専／

群馬高専／長岡高専／富山高専／石川高専／鳥羽商船高専／明石高専／高知高専

【団体】

全国高等専門学校連合会

・個別相談

【国立】

釧路高専／旭川高専／八戸高専／一関高専／仙台高専／秋田高専／

鶴岡高専／福島高専／茨城高専／小山高専／群馬高専／木更津高専／

東京高専／長岡高専／富山高専／石川高専／長野高専／鳥羽商船高専／

明石高専／奈良高専／米子高専／松江高専／広島商船高専／徳山高専／

宇部高専／大島商船高専／弓削商船高専／高知高専／鹿児島高専／沖縄高専

【公立】

東京都立産業技術高専

【私立】

国際高専／サレジオ高専／神山まるごと高専／近畿大学高専

【団体】

全国高等専門学校連合会

大阪会場

＜開催場所＞

梅田サウスホール（大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）

＜開催日時＞

令和8年7月12日（日）11時00分～15時00分

＜参加高専＞

・科学教室

【国立】

釧路高専／秋田高専／福島高専／富山高専／石川高専／

岐阜高専／鳥羽商船高専／舞鶴高専／明石高専／奈良高専／

和歌山高専／阿南高専／新居浜高専／高知高専／佐世保高専

【公立】

大阪公立大学高専／神戸市立高専

・個別相談

【国立】

苫小牧高専／釧路高専／八戸高専／秋田高専／福島高専／長岡高専／

富山高専／石川高専／福井高専／長野高専／岐阜高専／鳥羽商船高専／

舞鶴高専／明石高専／奈良高専／和歌山高専／米子高専／松江高専／

津山高専／広島商船高専／呉高専／徳山高専／宇部高専／大島商船高専／

阿南高専／新居浜高専／弓削商船高専／高知高専／佐世保高専／沖縄高専

【公立】

大阪公立大学高専／神戸市立高専／滋賀県立高専（設置構想中・2028年開校予定）

【私立】

国際高専／サレジオ高専／神山まるごと高専／近畿大学高専

◆会場アクセス

東京会場

・会場名：池袋・サンシャインシティ 展示ホールD

・住所：東京都豊島区東池袋3-1-4 文化会館ビル2F

・アクセス：池袋駅（JR・東京メトロ・西武線・東武線）35番出口より徒歩8分、東池袋駅（東京メトロ有楽町線）直結

・会場HP：https://sunshinecity.jp/facility/exhibition.html

大阪会場

・会場名：梅田サウスホール

・住所：大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F

・アクセス：大阪梅田駅（阪急・阪神）・梅田駅（御堂筋線）・大阪駅（JR）・北新地駅（JR）・西梅田駅（四つ橋線）・東梅田駅（谷町線）直結

・会場HP：https://hankyuhanshin-hall.com/umedasouth-hall/access/ (https://hankyuhanshin-hall.com/umedasouth-hall/access/)

◆参加方法

入場は無料ですが、来場には事前のご予約が必須となっておりますので、入場希望の方は以下のフォームからお申し込みをお願いいたします。

東京会場

お申込フォーム：https://kosen-fes-tokyo-2026.olive.style/

【申込期限】

・科学教室への参加を希望される方：令和8年6月１8日（木）

・科学教室への参加を希望されない方：令和8年6月28日（日）9時30分

大阪会場

お申込フォーム：https://kosen-fes-osaka-2026.olive.style/

【申込期限】

・科学教室への参加を希望される方：令和8年7月2日（木）

・科学教室への参加を希望されない方：令和8年7月12日（日）9時30分

◆KOSEN FES2026 Webサイト・SNS

公式Webサイト

https://www.kosen-k.go.jp/hj_1-22event/kosenfes2026

公式SNS

Instagram KOSEN入試広報公式アカウントhttps://www.instagram.com/kosen_k_navi/

KOSEN入試広報公式アカウント

●高等専門学校について

高専は中学校卒業後、社会へはばたく「技術者（エンジニア）」となるために必要な教養・技術を学ぶ5年制の高等教育機関です。日本特有の教育システムで、国際的にも「KOSEN」として認知されています。

●技術者（エンジニア）とは

エンジニアとは、専門技術を活かした職業に就いている人のことです。エンジニアの種類は多岐に渡り、そのため高専には「機械・材料系」「電気・電子系」「情報系」「建設・建築系」「化学・生物系」「商船系」「経済・ビジネス系」など多彩な分野の学科が揃っています。

●高専での学び

高校と同じような一般科目と合わせて、1年目から専門科目を学びます。そして、学年が上がるにつれてより専門的な内容を学びます。充実した実験・実習を通して理論と実践を修得し、卒業時には技術者として必要な知識・技術を身に付けることができます。

●進路

産業界からの高い評価を得ており、卒業生はさまざまな分野に就職しています。また、専攻科への進学（高専内進学）や大学への編入学など、進学する学生も多くいます。

■独立行政法人国立高等専門学校機構について

独立行政法人国立高等専門学校機構は、国立高等専門学校（高専）を設置・運営するため、独立行政法人通則法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、平成16年に設立されました。

国立高等専門学校機構では、全国に51の国立高専を設置し、積極的なアクティブラーニングの展開、グローバル化を先端的に進める新たな高専づくり、スケールメリットを最大限に活かした研究活動の推進などにより、地域と世界が抱える諸課題に果敢に立ち向かう、深い科学的思考に根差した実践的人材を養成しています。

【機構概要】

組織名：独立行政法人国立高等専門学校機構

所在地：東京都八王子市東浅川町701-2

理事長名：中島英治

設立：平成16年4月1日

URL：https://www.kosen-k.go.jp/

事業内容：国立高等専門学校（高専）の設置・運営

【本リリース・イベント参加に関するお問い合わせ先】

「国公私立高専合同説明会（KOSEN FES2026）運営事務局

E-mail：kosen-fes-2026@olive.style

Tell：050-3122-5059

(受付時間10時～17時 土日祝日を除く)