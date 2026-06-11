『相関だけでは見えない“成果につながる真因”を見極められていますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/hootfolio-20260629/M1D



■ デジタル化の加速で、意思決定はますます複雑に

デジタル化の進展により、企業が取得・活用できるデータは年々増え続けています。



顧客接点はオンライン・オフラインを横断し、施策も多様化。マーケティング、営業、プロダクト改善など、あらゆる領域でデータ活用が前提となりました。



さらに生成AIの登場により、分析やレポーティングのスピードは飛躍的に向上しています。「データはある」「分析もできる」――そんな環境は整いつつあります。



■ 複雑に絡み合う要因から、“成果につながる真因”を見極める

しかしながら、多くの企業がデータを活用する一方で、「なぜ成果が出たのか」「何を変えれば成果が伸びるのか」まで説明できているケースは多くありません。



たとえば、リゾートホテルにおいて、顧客満足度やリピート意向を高めるために「接客」や「おもてなし」を強化すべきだと考えていても、実際には、食事、客室、価格、滞在体験など、複数の要因が絡み合う中に成果を動かしている要因が隠れているかもしれません。



表面的なスコアや相関だけを頼りにすると、本当に注力すべきポイントを見誤り、時間やコストをかけた施策が思うような成果につながらない、といったことも起こり得ます。





■ 仮説を「実験」で検証する、再現性のある意思決定プロセス

相関だけでは見えなかった“本当に効いている要因”を見極めても、そこから生まれた打ち手が実際に成果につながるかどうかは、検証しなければ分かりません。



本ウェビナーでは、因果分析と実験を通じて、施策の効果を科学的に確かめ、再現性をもって「勝てる施策」を選び続けるための意思決定プロセスをご紹介します。



実際の分析事例をもとに、成果につながる真因の特定から仮説設計、検証、次のアクションへの落とし込みまでを、どのように進めたのか具体的に解説します。





■ 意思決定を支える仕組みとしての、因果AI「causal analysis」

株式会社hootfolioは、「科学的な意思決定を、あらゆる人に」を掲げ、2025年に日本電気株式会社（NEC）からカーブアウトしました。



NECの研究所で生まれた因果AI「causal analysis(R)︎（コーザル・アナリシス）」により、専門知識がなくてもデータから“成果を動かす要因”を特定。施策立案から実験による検証・改善までのプロセスを一気通貫でご提供します。



生成AI時代に求められる、再現性ある科学的な意思決定の実践をサポートします。





■ こんな方におすすめ

・効果的なメッセージや施策の見極めに課題を感じている方

・データはあるが、意思決定に活かしきれていない方

・経験や勘に依存した判断から脱却したい方

・再現性のあるマーケティング・事業施策を構築したい方





■主催・共催

株式会社hootfolio

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/hootfolio-20260629/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]