サンリオのキャラクターたちといっしょに学習できる「夏休みドリル」が新発売！　夏休みはこの1冊でバッチリ！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』『同 小学2年』を発売いたしました。

夏休みは、サンリオキャラクターズといっしょに、とってもかわいいドリルで勉強しよう！

◆1学期の「算数・国語・英語」を、1冊でまるごと復習！

本書は、算数・国語・英語が1冊にまとまった、サンリオキャラクターズと学べる夏休み用ドリルです。

1回約10分で終わる分量で、無理なく、効率的に1学期の復習ができます。

算数と国語には、最後に「1学期のまとめ」がついていて、力だめしと弱点克服に役立ちます！

◆サンリオキャラクターズといっしょに、楽しく学べる！

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコが登場！ 大好きなサンリオキャラクターズといっしょに、楽しい気分で学習できます。

算数ページ（小1）国語ページ（小1）パズルページ（小2）

また、すべての問題ページに「サンリオキャラクターズのひみつ」を掲載。

大好きなサンリオキャラクターズのひみつを知ることができるため、毎日の学習が楽しみになること間違いなしです！

◆カレンダーやシール、ポスターで学習習慣が身につく！

すべての問題ページで読める「サンリオキャラクターズのひみつ」（小2）

巻頭には、サンリオキャラクターズのかわいいキラキラシールつき。

毎回の学習を終えたら、付属のカレンダーに「できたよシール」を貼ることでやる気が続き、最後までドリルをやり切れます。

また、切り取って使える「漢字ポスター」と「算数ポスター」がついており、好きな場所に貼ることで、学習内容を自然と覚えられます。

◆Gakken「夏休みドリル」複数購入キャンペーンを実施中！

キラキラシール（小1）漢字ポスター（小1）算数ポスター（小2）

キャンペーン期間中に、本ドリルを含む対象商品を2冊以上ご購入いただいた方の中から、抽選で合計100名様に図書カードネットギフトをプレゼント！

対象商品ごとに特色が異なるため、お子さまの「やってみたい」と「伸ばしたい」に合わせて選ぶことができます。

複数冊を組み合わせて取り組むのもおすすめです。

ぜひ、ふるってご応募ください。

詳細は下記をご確認ください。

https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/104324/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671621

【商品概要】

■『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』

■『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学2年』

定価：各1,100円（税込）

発売日：2026年6月11日

判型：A4・56ページ

ISBN：978-4-05-306402-8（小学1年）／978-4-05-306403-5（小学2年）

電子版：未定

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はこちら】

▽『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130640200(https://hon.gakken.jp/book/1130640200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064023(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064023)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590827(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590827)

▽『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学2年』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130640300(https://hon.gakken.jp/book/1130640300)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064031(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064031)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590828(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590828)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開