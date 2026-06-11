THE SUNTORY UN!ONがコンプルを導入し、非専従メンバーへの“心苦しい催促”から解放。本業の事業会社へも利用が拡大

株式会社Speee

株式会社ThinQ Healthcare（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉 昌司）は、サントリーホールディングスおよびサントリービバレッジ＆フードに所属する組合員が組織する労働組合、THE SUNTORY UN!ON（本社：東京都中央区、中央執行委員長：弘世 裕一朗）に、組織タスク実行支援SaaSコンプルが導入されたことをお知らせします。

導入の背景

THE SUNTORY UN!ONは、サントリーホールディングスならびにサントリービバレッジ＆フードに所属する約5,400名の組合員と全国33の支部で構成されています。専従として活動する本部に対し、各支部の委員長や書記長は自身の通常業務を持つ「非専従」として活動しており、本部と支部間の情報伝達やタスク管理において大きな課題を抱えていました。これらを解消するためにコンプルが導入されました。

【導入前の課題】

・メールでの依頼やExcelでの属人的な進捗管理により、通常業務で多忙な非専従の支部責任者からの納期遅れや対応漏れが頻発していた。

・対応漏れを防ぎつつ支部の負担を減らすため、「現在対応すべき依頼を手作業でまとめ直して再送する」という配慮を行っていたが、それが本部側の深刻な業務過多を招いていた。

・本業を抱えて忙しく働く支部責任者の事情を理解しているからこそ、本部から未完了タスクの「催促（リマインド）」を何度も行うことに、強い心苦しさや心理的負担を感じていた。

導入の決め手

・大切な組合費を原資とするため費用対効果をシビアに検討し、抱える課題の解消効果と費用のバランスがしっかりと合致したこと。

・システムが極めてシンプルで、本部も非専従の支部責任者も直感的に操作でき、組織へスムーズに浸透すると確信できたこと。

・トライアルで「通知だけで動くか」の不安を払拭。支部のタスク把握や、本部の管理・心理的負担の軽減が実証されたこと。

導入後の効果

・春闘など大量の依頼時も業務が滞らず進行。一部ルーティン業務の完了率が約7倍に向上し、組織の実行力が飛躍的に高まった。

・支部のタスク可視化と自動通知により「全依頼をコンプルで」と絶賛。本部も手作業による進捗管理や催促の心理的負担から解放された。

・システムの利便性を実感した支部責任者が「本業の業務でも使いたい」と動き、サントリーグループ内の複数事業会社へ利用が拡大した。

コンプルに対して一言

コンプルを導入したことで仕事の進め方がスムーズになったことに加えて、リマインドに伴う心理的な負担も大きく軽減され「本当に導入してよかった」と感じています。

労働組合という組織は、おそらくどこも私たちと似たような「専従の本部」と「非専従の支部」という関係性で成り立っているかと思います。だからこそ、私たちと同じような構造の中でお悩みの労働組合の方々には、コンプルを心の底からおすすめしたいですね。

インタビュー協力：

中央副執行委員長 西岡 康 様

■事例インタビュー全文

https://cmpl.jp/cases/suntory

■コンプルの解消する課題

『コンプル』は、社内でのタスク依頼やその催促に関わる業務を自動化するSaaSです。

社員全員が以下のような依頼の「未対応をなくす」ために高いコストを支払っています。

・eラーニング受講

・評価目標提出

・組織サーベイの回答

・OSアップデート

・2段階認証の対応

・表彰式のノミネート

依頼をする社員は、毎日Slackやメールでの催促業務に大幅な時間を浪費し、かつ「対応してくれないストレス」に頭を悩ませています。

対応する社員は「様々な方法や場所で行われる依頼」を探すことや「長々として読みにくい依頼」を読み解くことに多くの時間を割かざるを得ません。

それを管理する上司は、上司からの連絡を受けないと動けない一部の社員のために、「催促業務や対象者の洗い出し」などの、非生産的業務に時間を奪われています。

コンプルを利用することで、それらの課題を解消し、関わる全従業員の対応工数を大幅に削減可能です。コスト削減しながらも、より生産的な業務に社員が集中出来る環境をつくります。

■コンプルの特徴

１.依頼からリマインドまで全自動

ワンクリックで依頼を完了。あとは締切に合わせて全自動でリマインドします。

リマインドは未対応の社員にのみ「多すぎず少なすぎず、やる気が起きて、忘れない」最適なタイミングでリマインドするから、タスクを漏らさず対応可能です。

２.自動リマインドで動かなければ、組織力学を駆使してリマインド

締切を超えても未対応の従業員に、「上司と同僚に共有しながらリマインドを自動送信」します。

組織力学による圧力で、自動リマインドで対応しない従業員も即座にタスクを完了していきます。その間、上司や同僚に手間は一切かかりません。

３.依頼が自動的にタスク化され、一覧で表示

従業員への依頼が自動でタスク化され、一覧化。メールやチャットツールで探す手間がなくなります。

また、コンプルでの依頼は、シンプルで簡潔な依頼文となるため、スムーズなタスク着手が可能です。

■コンプルの実績

サービスのベータ版開始からの6ヶ月間で、国内を代表するグローバルメーカー様をはじめ累計400件以上のお引き合いを頂いています。

また、ThinQ Healthcareは上場企業「株式会社Speee」の100%子会社で、ISMSも取得しており、高い安全性のサービスが提供可能です。

特に従業員数が多い大規模組織にて自動化の効果を体感いただいており、以下のような数百万円のコスト削減や対応率100％の達成を実現しております。

【コンプルの導入事例】

■ 阪急阪神不動産株式会社

掲示板とグループウェア催促からの解放。5－6割程度のタスク完了率が9割を超えに。

https://cmpl.jp/cases/hhp

■ パーソルクロステクノロジー株式会社

iPhoneのような使い勝手と、厳格なセキュリティ

https://cmpl.jp/cases/persol-xtech

■ 株式会社タイミー

Slackの「脱出チャンネル方式」の課題を解消。上場準備中の全従業員の工数削減を実現。

https://cmpl.jp/cases/timee

■ レイス株式会社

管理職の8割が工数削減を実感。全従業員の94%が継続利用を希望。

https://cmpl.jp/cases/race

■ 株式会社アシスト

30%だった完了率が、ほぼ100%に。セキュリティ環境も向上

https://cmpl.jp/cases/ashisuto

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【コンプルを便利にご利用いただけるお役割、ご部署】

業種問わず、以下のようなチームやご担当者様にご好評頂いております。

・経営企画系：特に全社のDXや業務効率化を推進する

・事業推進：営業推進系：主に事業のKPI改善を推進する

・管理部門系：情シス・労務・総務など多数の従業員にタスクを依頼する

■THE SUNTORY UN!ON 会社概要

社名 : THE SUNTORY UN!ON

所在地 : 東京都港区台場２丁目３番３号 サントリーワールドヘッドクオーターズ

代表者 : 中央執行委員長 弘世 裕一朗

■株式会社ThinQ Healthcare 会社概要

社名 : 株式会社ThinQ Healthcare

設立 : 2019年8月

所在地 : 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー35階

代表者 : 渡邉 昌司

URL : https://cmpl.jp/

株式会社ThinQ Healthcareは、株式会社Speee(本社:東京都港区、代表取締役:大塚 英樹、東証スタンダード市場:4499)の子会社です。