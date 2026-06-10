【動画公開】ホリエモンが『買取大吉フランチャイズ』の急成長の秘密に迫る

株式会社エンパワー

買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：増井 俊介、以下当社）は、実業家・堀江貴文氏のYouTubeチャンネルにて、『買取大吉フランチャイズ』のビジネスモデルに迫る対談動画が公開されたことをお知らせいたします。

本動画では、株式会社エンパワー執行役員の森山真有が出演。

全国2,000店舗越まで成長させた『買取大吉』の拡大戦略や、今後さらなる成長が期待されるリユース市場の展望、未経験からでも参入しやすいフランチャイズモデルの特徴について、堀江氏との対談形式で語っています。

動画内では、

・なぜリユース市場が成長を続けているのか

・日本の家庭に眠る「91兆円の隠れ資産」とはなにか

・『買取大吉』が急成長を続ける理由

・全国2,000店舗超でも出店余地があるのか

など、フランチャイズ加盟を検討されている方にとって参考となる内容が紹介されています。

■動画概要

タイトル：実はめちゃくちゃ儲かる!? 黒字店舗続出のビジネスモデル！

今急成長中のフランチャイズの裏側に迫る

公開日：2026年6月10日(水)19:00

視聴URL：https://youtu.be/xZxUaxYCML0

出演者：

・堀江貴文

・森山真有（株式会社エンパワー 執行役員）

■『買取大吉』について

『買取大吉』はリユース品の買取専門店です。貴金属やブランド品、時計を中心に切手、古銭、骨董品、商品券、カメラなど、生き物、生もの以外は ほぼ何でも買い取るという取扱品目の幅広さが特徴です。小売は行わず、文字通り一般ユーザーからの買取りに特化しています。全国2,000店舗以上を展開し、リユース業界1位※の店舗数に急成長いたしました。 これからも地域のコミュニティーセンターのように安心してご利用いただける買取専門店を目指しています。

※2026年6月現在

※国内店舗に限る(直営店/FCの合計)

※ブランド品・貴金属・お酒などの買取を行う業態(個人向け店舗)において

※リユース業界における個人向け買取店舗数(直営店 /FC)に関する市場調査

※未来トレンド研究機構調べ

※調査期間:2026年2月1日～2026年3月31日

■『買取大吉フランチャイズ』について

『買取大吉』のフランチャイズは、わずか5坪の省スペース且つ1人運営で開業できる効率的なビジネスモデルです。初期費用は約950万円～、ロイヤリティは毎月固定と参入しやすく、買取専門で在庫リスクもないことから、独立・起業の有力な選択肢となっています。

最大の特徴は、未経験でも安心して経営できる強力なサポート体制です。写真を送れば本部のプロ鑑定士が査定する「オンライン査定サポート」や、専任担当者による手厚い指導により、店舗継続率は97.9%という極めて高い水準を誇ります。特別な知識がなくても、本部の「仕組み」を活用することで、着実な店舗運営を実現できるのが強みです。

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『買取大吉フランチャイズ』の詳細・資料請求はこちらから

https://www.kaitori-daikichi.jp/fc/

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■企業概要

会社名： 株式会社エンパワー

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 住友不動産新宿オークタワー19階

代表者： 代表取締役 増井 俊介

URL： https://www.en-power.jp/

「すべての人を輝かせ、未来を共に創り出し、常識を変えていく」を企業理念に掲げ、買取専門店の企画・運営、フランチャイズ事業、オークション事業等を展開する企業です。5年で10倍以上の売上成長を実現し、リユース業界を牽引する代表企業へ邁進中です。人の縁（EN）を力（POWER）に変え、リユース事業を通じてより良い社会の実現を目指します。