AIMSTARが「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、「The Best Software by Category」を受賞

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供するマーケティングAI Agent「AIMSTAR(エイムスター)」 は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 黒野 源太）が発表する「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、「The Best Software by Category」を受賞したことをお知らせいたします。今回、「LTV分析ツール部門」「RFM分析ツール部門」の2部門での受賞です。

「ITreview The Best Software in Japan 2026」について

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS‧ソフトウェアやITサービスのTop100を発表する企画です。

ITreview The Best Software in japan 2026

https://www.itreview.jp/lp/award-summary/2026.html

「The Best Software by Category」は、各製品が所属するカテゴリーにおいて、1年間で最も評価が高かった製品を紹介する部門です。この1年でユーザーから多くの声が集まり、注目された製品をそれぞれのカテゴリーで御覧いただけます。

The Best Software by Category

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、東日本旅客鉄道、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai