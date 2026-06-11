Insta360 Waveが『家電批評』ベストバイを受賞。大人数の会議やリモート会議に適したAIスピーカーフォンとして高評価

Insta360 Japan株式会社

Insta360 Japan株式会社は、AIスピーカーフォン「Insta360 Wave(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-wave)」が、家電専門誌『家電批評』にてベストバイを受賞したことをお知らせいたします。

Insta360 Waveは、AIによる録音・文字起こし・要約機能を備えた、会議向けAIスピーカーフォンです。リモート会議や大人数での会議において、参加者の声をクリアに収音し、会議後の議事録作成や情報共有を効率化します。

今回のレビューでは、マイク音質、収音機能、ノイズ抑制性能、連携のしやすさなどの項目で高く評価されました。特に、複数人が参加する会議でも声を聞き取りやすく、録音音声も十分な音量で確認しやすい点が評価されました。

詳しいレビューはこちら(https://360life.shinyusha.co.jp/articles/-/55294)

大人数の会議やリモート会議に適したAIスピーカーフォン

Insta360 Waveは、最大5mの収音距離に対応し、会議室内の複数の発話者の声をしっかりと捉えます。360°全方向からの収音に加え、会議シーンに応じた複数の収音パターンを備えており、円卓会議、対面での打ち合わせ、オンライン会議など、さまざまなビジネスシーンで活用できます。

また、ノイズ抑制機能により、周囲の雑音を抑えながら、発話者の声をクリアに届けることが可能です。レビュー内でも、マイク性能やノイズ抑制性能について高い評価を獲得しました。

録音・文字起こし・要約まで、会議後の作業を効率化

Insta360 Waveは、会議音声の録音だけでなく、AIによる文字起こしや要約にも対応しています。会議内容を後から確認しやすくすることで、議事録作成や情報共有にかかる時間を削減します。



リモートワークやハイブリッドワークが一般化する中で、会議内容を正確に残し、必要な情報を素早く整理することは、チームの生産性向上において重要な要素です。Insta360 Waveは、こうしたビジネス現場のニーズに応えるAI会議デバイスとして設計されています。

別売りWebカメラ・Insta360 Linkシリーズとの組み合わせで、よりスマートな会議体験へ

Insta360 Waveは、別売りのWebカメラ「Insta360 Link 2シリーズ(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-link2)」「Insta360 Link 2 Proシリーズ(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-link2-pro)」と組み合わせることで、映像を活用した会議体験をさらに拡張できます。

Insta360 Linkシリーズは、話者の自動追跡やデスクビューモード、ホワイトボードモードなど、会議やプレゼンテーションに便利な機能を搭載。資料共有や発表シーンでも活用でき、対面・オンラインを問わず、よりスムーズなコミュニケーションをサポートします。

Insta360 Waveについて

Insta360 Waveは、会議、インタビュー、オンラインミーティングなど、ビジネスシーンでの音声収録と情報整理をサポートするAIスピーカーフォンです。USB-C、Bluetooth 5.2、ドングル接続に対応し、さまざまなデバイスと簡単に接続できます。

本体にはタッチスクリーンを搭載し、録音や音量調整などの操作も直感的に行えます。さらに、AIによる文字起こし・要約機能により、会議後の振り返りや共有もスムーズに行えます。

Insta360について

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

Think Bold Fundについて： https://www.insta360.com/ThinkBoldFund(https://www.insta360.com/ThinkBoldFund)

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