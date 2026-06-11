【9月3日-4日 仙台開催】東北を代表するビジネスカンファレンス「ATERUI 2026」登壇者第一弾を公開

スパークル株式会社

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基）は、ATERUI2026実行委員会として、「ATERUI2026」を2026年9月3日(木)・4日(金)の2日間、仙台市で開催することをお知らせいたします。

このたび、トークセッションの登壇者としてお招きする豪華ゲストの第一弾を公開いたしました。東北の第一線で活躍するトップランナーたちが続々と決定しており、今後も熱量あふれるゲストがさらに増える予定です。

チケット購入はこちら :https://aterui2026.peatix.com/view

■ATERUI2026について

「ATERUI（Atotsugi and Enterpreneurs’ Regional Unity and Innovation）2026」（以下、「ATERUI2026」）は、「伝統を、拡張せよ。」をコンセプトに掲げ、東北ならではの伝統や資源を活かしながら挑戦を続ける跡継ぎ経営者やベンチャー起業家、支援機関、地域企業など、多様なプレイヤーが一堂に集結する、東北を代表するビジネスカンファレンスです。

計522名が参加した昨年の熱気を引き継ぐ今年の「ATERUI2026」は、開催期間を2日間に延長し、1,000名規模へと大幅にスケールアップいたします 。トークセッションやブース出展枠を大きく拡充したことに加え、次世代の若手が経験豊富な先輩陣に相談できる「壁打ち道場」や、会場を飛び出して震災遺構などを巡り地域の歩みを五感で捉える「エクスカーションツアー」など実践的な新企画も予定しています 。これらの企画を通じて新たな出会いと共創の場を生み出し、次世代の東北経済を牽引する新たな挑戦を後押しします。

■イベント実施概要

【Day1】

・日時：2026年9月3日(木) 9:30~19:30

・会場：SENDAI GIGS

【Day2】

・日時：2026年9月4日(金) 9:00~20:00

・会場：Communication Design Laboratory MEDIUM

【最新情報】

・公式Webサイト ： https://aterui.world/

・チケット購入 ： https://aterui2026.peatix.com/

※7/15(水)まで、通常価格より20％OFFでお買い求めいただける【早割】を実施中です。

お得なこの期間中にぜひお買い求めください。

■トークセッション タイムテーブル（Day1：9/3）

▶ステージA

※セッション時間やタイトル等は変更となる可能性があります。

本セッションでは、東北を動かす「人」にフォーカスします。アトツギの覚悟、スタートアップの挑戦、そして若者たちの視点。地域を動かす「人」が交わり、強固に連帯することで生まれる東北の大きなうねりと未来の形を議論します。

▶ステージB

- 09:30-10:30｜『オープニングセッション「東北の現在地 in 2026」』- 10:45-11:45｜『大学発スタートアップが地域に永続的なエコシステムを創るには』- 12:00-13:00｜『東北跡継ぎ×起業家ピッチ』- 13:45-14:45｜『次世代へ繋ぐ伴走のカタチ。東北から生み出す「アトツギ支援」の型』- 15:00-16:00｜『東北だからこそ見えた、地域でソーシャルビジネスを興すことの価値とは』- 16:15-17:15｜『現役学生が吠える！10年後の東北に私たちが「いる」条件』- 17:30-18:00｜『クロージングセッション「続・将来之東北」』※2026年6月10日時点・随時更新※審査員の方々のご紹介です。

本セッションでは、東北から新しい価値を生み出すための具体的なアプローチを深掘りします。宇宙産業、ディープテック、アートといった最先端のテーマと、地域が持つ資源をどう掛け合わせるのか。絵に描いた餅で終わらせない、実践的な戦略を探ります。

- 10:45-11:45｜ガバメントピッチ- 12:05-13:00｜『東北発・宇宙産業エコシステム創出のWhyとHow』- 13:20-14:15｜『アートが深め、デザインが届ける「東北の魅力」』- 14:35-15:30｜『自社業発展のために外部との連携は本当に必要か？地域企業のためのR&D実践論』- 15:50-16:45｜パートナーセッション※2026年6月10日時点・随時更新

■「東北跡継ぎ×起業家ピッチ」登壇者募集中！

ATERUI 2026では、地域に根づく伝統を受け継ぎつつ革新に挑む「跡継ぎ」と、東北の地で新たな価値の創造に挑戦し続ける「起業家」による熱いピッチイベントを開催いたします。

豪華コメンテーター陣による事業成長に直結するフィードバックはもちろん、東北内外の企業や支援者に向けてあなたのビジョンを発信することで、次の一歩につながる新たな連携や支援のきっかけが生まれる場となります。

東北から次なる一歩を踏み出し、事業を大きく飛躍させたい皆様の熱いエントリーを心よりお待ちしております！

※先行募集期間：6月30日（火）まで

■ブース出展者募集中！

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0dPbS8KwPw5Gbn_ui7B26m75UOp7LyH7JNhBOK6qSBNK1mQ/viewform

ATERUI2026では、一緒にイベントを盛り上げてくださるブース出展・出店者を募集中です！

本イベント最大の魅力は、起業家や投資家、支援機関など、ビジネスを加速させる多様なプレイヤーが一堂に会すること。プロダクトの展示やテストマーケティング、特産品の販売など、貴社の事業フェーズに合わせたアピールを通じて、質の高いリード獲得や事業提携のきっかけを創出します。

東北で新たなビジネスチャンスを掴みたい皆様のエントリーを、心よりお待ちしております！

※先行募集期間：6月30日（火）まで

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZEj4Bp5j9XnrVnrErbJeO69SkG7T9uZOcRm1S5mFE5sftQ/viewform

■サイドイベント募集中！

ATERUI2026では、本イベント及び東北地域を共に盛り上げてくださる、熱い想いをもった仲間を募集しています！公認サイドイベントを開催いただく最大の魅力は、ATERUI2026とタッグを組み、東北に新たな熱狂とビジネスのうねりを共創できる点です。

起業家や投資家、支援機関など、同じく東北の未来に本気で向き合うプレイヤーたちと共に、ビジネスを加速させる熱い繋がりを築き、共に東北から新しい価値を打ち出していきましょう。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7A0EjXztXyPv3jo1mKmt1Y8qWu9fASKqSyo-Uv46jayGAA/viewform

ATERUI2026実行委員会 構成委員

スパークル株式会社

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4-19 アーバンネット仙台中央ビル 2階

設立：2018年8月1日

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL：https://www.spurcle.jp/

株式会社ユーメディア

本社：仙台市若林区六丁の目西町4番12号

設立：昭和35年1月5日

代表者：代表取締役 今野 均

URL：https://www.u-media.jp/

株式会社トークネット

本社：宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7番1号電力ビル

設立：1992年10月27日

代表者：代表取締役 伊藤 篤

URL：https://www.tohknet.co.jp/

■本件や報道に関するお問い合わせ先

ATERUI2026実行委員会

担当者：福留秀基

TEL：022-200-6477

E-mail：aterui@spurcle.jp

※会場（SENDAI GIGS、MEDIUM）への直接のお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。