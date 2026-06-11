米ツアーで活躍する原英莉花プロの夏ゴルフ対策とは？快適にプレーを楽しむ工夫とヒントをPEARLY GATES特設ページで公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、近年ますます厳しさを増す猛暑や湿気の中でも快適にゴルフを楽しむための“COOL対策”をテーマに、契約プロゴルファー・原英莉花選手を起用したスペシャルコンテンツを公開いたしました。

米ツアーで活躍中の原英莉花プロが実践する、クールダウン・ルーティンを公開

年々厳しさを増す猛暑や湿気。夏のゴルフは、プレーそのものだけでなく、暑さとの向き合い方も重要になっています。

2026年より米ツアーを主戦場に戦う原英莉花プロも、「夏のラウンドは、想像以上に過酷」と語るほど、暑さ対策の重要性を実感しています。

本コンテンツでは、過酷な暑さの中で戦う原英莉花プロが実践する、夏ゴルフを快適に楽しむための工夫や対策をご紹介。さらに、ルーキー時代から続けているコンディション維持に欠かせないクールダウン・ルーティンを語っていただきました。

夏ゴルフの悩みに応える、パーリーゲイツの最新COOLアイテム

「汗ジミが目立つかな、と着たい色を諦めることもある」と語る原英莉花プロ。夏のゴルフには、暑さだけでなく汗による不快感やウェア選びの悩みもつきものです。

原プロも「安心してプレーできそう」と語った、パーリーゲイツの最新COOLアイテムがラインアップ。接触冷感や吸水速乾など、見て触って涼しさを感じられる機能性と、パーリーゲイツらしいデザイン性を兼ね備えた、この夏注目のアイテムをご紹介します。

HI-NECK 53-6267600(093) / 55-6267601 \15,400HI-NECK 55-6167515(141) \18,700CART BAG 53-6184519(031) \13,200NECK COOLER 53-6184521(121) \6,380ICE BAG 53-6184520(031) \7,480BIG COOL TOWEL 53-6184523(031) \8,800

アイテムの詳細、原英莉花プロインタビュー内容は下記特設ページから

https://pearlygates.net/special/erikaharacool/2026summer/index.html

パーリーゲイツのCOOLアイテム商品一覧はこちら

https://mix.tokyo/collections/260529-pg-pr

原 英莉花 プロフィール

1999年2月15日生まれ、神奈川県出身。

国内女子ツアー通算5勝(日本女子オープン2勝含むメジャー3勝)。

2026年、米ツアールーキーとして米国を主戦場に挑戦。

【PEARLY GATESについて】

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウェアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウェアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。