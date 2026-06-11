AIで情報収集から資料作成までを効率化、PowerPointとExcelに統合された「think-cell Assist」提供開始

think-cell Japan 株式会社

think-cell Japan株式会社（東京都千代田区、以下 think-cell）は、ドイツ・ベルリンに本社を置くthink-cell Software GmbHが提供するAIアシスタント機能「think-cell Assist」の提供開始を発表しました。

think-cell Assistは、PowerPointおよびExcel上で利用できるAIアシスタントです。情報収集、データ分析、文章作成、翻訳、データ可視化を一つのワークフローで実行できるだけでなく、ユーザー自身がデータやコンテンツ、チャートを確認・編集しながら活用できるよう設計されています。PowerPointとExcelを離れることなく、より効果的で説得力のあるプレゼンテーション作成を支援するとともに、プロフェッショナルの専門性をさらに高めることを目指しています。

PowerPointとExcelに統合されたAIアシスタント「think-cell Assist」PowerPoint上でAIを活用して、情報収集からプロフェッショナル品質のデータ可視化までを可能にプレゼンテーション全体または指定スライドをそのままのフォーマットで翻訳AIを使用したテキスト調整（例：箇条書きへの変更を指示している様子）より効果的なプレゼンテーション作成を支援する5つの機能- 情報収集からプロフェッショナル品質のデータ可視化までをPowerPoint上で実行市場データや業界データなどの外部ソースから統計情報を検索し、そのままPowerPointへグラフとして挿入できます。think-cellのチャート機能を活用することで、プロフェッショナル品質のデータ可視化を実現します。データ収集から可視化までの工程を効率化するとともに、説得力のあるプレゼンテーション作成を支援します。- PowerPoint上でスライド文章を直接編集スライド全体、または指定したスライド内の文章に対して、要約、リライト、箇条書き化、トーン調整、表現改善などを実行できます。ユーザーは修正したい箇所を指定しながら細かな指示を与えることができるため、手作業による編集の負担を軽減しながら、意図に沿った文章改善を行えます。- プレゼンテーション全体をPowerPoint上で翻訳100以上の言語に対応し、レイアウトや書式を維持したままプレゼンテーション全体を翻訳できます。海外拠点との情報共有やグローバル向け提案資料の作成を効率化します。- PowerPoint上でストーリー構築とプレゼンテーション作成を支援think-cellライブラリに収録された250種類以上のビジネステンプレートを活用することで、スライドをゼロから作成する必要なく、プレゼンテーションのストーリー構築に集中できます。AIがコンテンツ作成や文章編集を支援し、ユーザーは伝えるべきメッセージや意思決定に必要な論点整理により多くの時間を割くことができます。世界トップコンサルティングファーム品質のテンプレートと生成AIを組み合わせることで、短時間で説得力のあるプレゼンテーション作成を支援します。- Excel上でデータ分析から可視化まで実行Excel上でもAIを活用し、データ分析、傾向把握、インサイト抽出、可視化を支援します。分析結果をそのままthink-cellチャートとしてPowerPointへシームレスに連携できるため、データ分析からプレゼンテーション作成までを一つのワークフローで進められます。アジアパシフィック代表 兼 代表取締役社長 松塚展国のコメント

think-cell Japan株式会社のアジアパシフィック代表 兼 代表取締役社長、松塚 展国は次のように述べています。

「プレゼンテーション資料は、単に情報を整理するだけではなく、聞き手の立場や意思決定の背景、企業ごとの暗黙知まで踏まえて作成する必要があります。そのため、AIだけで質の高いプレゼンテーションを完成させるのではなく、人の専門性とAIを組み合わせることが重要だと考えています。

think-cellは20年以上にわたりPowerPointアドインの開発を続けてきました。その中で培ったPowerPointとの深い連携技術と生成AIを組み合わせることで、人とAIが共創しながら「意思決定に資する資料」を「短時間で作る」ことを支援します。

think-cell Assistは、AIに仕事を任せるためのツールではなく、プロフェッショナルの専門性をさらに高めるためのAIアシスタントです。ユーザー自身がデータや文章、チャートをコントロールしながら活用できることで、より効果的で信頼性の高いプレゼンテーション作成を支援します。」



think-cell Japan株式会社

アジアパシフィック代表 兼 代表取締役社長

松塚 展国

無料トライアル提供中

think-cell Assistを含むthink-cellの全機能を無料でお試しいただけます。クレジットカード登録は不要です。

※think-cell Assistはthink-cell Suiteライセンスのオプション機能として提供しており、既存のSuiteライセンスをご利用中のお客様、または新規でSuiteと同時にご購入いただくお客様が対象です。さらに、提供開始を記念し、期間限定で通常価格から70％オフのローンチキャンペーンを実施しています。キャンペーン価格は購入手続き時に適用されます。

無料トライアル：

https://server.think-cell.com/portal/ja/trial.srf

製品情報：

https://www.think-cell.com/ja/product/think-cell-assist

think-cellについて

think-cellは、ドイツ・ベルリンに本社を置く、Microsoft PowerPoint向けプレゼンテーション作成支援ソフトウェアのリーディングカンパニーです。世界180カ国以上、35,000社以上、130万人を超えるユーザーに利用されています。

2002年の創業以来、コンサルティングファーム、金融機関、グローバル企業を中心に採用されており、プレゼンテーション作成における生産性向上とアウトプット品質の向上を支援してきました。

think-cell Japan株式会社は、2022年6月に日本法人として設立され、日本国内における事業展開および顧客支援を行っています。

現在は、PowerPointおよびExcelとの深い連携技術に生成AIを組み合わせることで、プロフェッショナルがより効果的なプレゼンテーションを作成できる環境の実現に取り組んでいます。