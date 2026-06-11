フォーエム、自社開発のハイパーカジュアルゲームが累計2,500万ダウンロードを突破！成功ノウハウを基にモバイルゲームパブリッシャー支援も強化

株式会社フォーエム

ウェブメディア運営企業及びアプリ開発者向けにメディアパートナー事業を展開する株式会社フォーエム（代表取締役：綿本 和真、以下「当社」）は、モバイルアプリを開発する「Stand App Studio」を通じて制作・配信したハイパーカジュアルゲームの累計ダウンロード数が全世界で2,500万ダウンロード*¹を達成したことをお知らせします。1,500万ダウンロード突破以降もグローバル市場での成長スピードを加速させており、さらなるジャンル拡大を進めています。

*¹：自社開発したモバイルスマホアプリiOS版・Android版を合算した累計ダウンロード数

■Stand App Studioについて

Stand App Studioは、「世界にワクワクを届ける」をコンセプトに、グローバルに向けたモバイルアプリを開発するスタジオです。2022年のビジネス開始以降、巨大なグローバルゲーム市場への参入を進めるとともに、そこで培ったノウハウを還元する形で、アプリ開発者向けの支援体制を強化しています。現在は取り組みに共感いただいた外部のパートナー様にもご参画いただき、拡大を続けています。また本サービスを通して、2022年にはGoogle社主催「GCPP Summit」*²にて『The Transformation Award』を受賞しています。



*²各国のGCPP（Google Certified Publishing Partner｜サイト運営者向けGoogle認定パートナー）が年に一度、一同に会し、Googleからプロダクトアップデートが発表されるとともに、GoogleとGCPP各社間でWebメディアやアプリなどのパブリッシャー支援についてディスカッションを行うイベントです。

■代表的な作品

・Flip Beat：Ragdoll Shooter

「Flip Beat」は空中で回転する武器をタイミングよくタップすることで、キャラクターを倒していくゲームです。2024年10月から配信を開始し、初めてAndroid単体にて500万ダウンロードを達成したタイトルです。



[ジャンル]カジュアルゲーム

[ダウンロード]

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/flip-beat-ragdoll-shooter/id6736675395

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fourm.flipbeat&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fourm.flipbeat&hl=ja)

・Ragdoll Capture

「Ragdoll Capture」はロープを自在に操って敵を捕まえ、引き寄せたり投げ飛ばしたりすることで、コミカルなキャラクターを倒していくゲームです。2024年12月から配信を開始し、Android, iOS合計で300万ダウンロードに迫っている最新タイトルです。



[ジャンル]カジュアルゲーム

[ダウンロード]

App Store：https://apps.apple.com/us/app/ragdoll-capture/id6739234136?l=zh-Hant-TW

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fourm.ragdollcapture&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fourm.ragdollcapture&hl=ja)



■モバイルゲームパブリッシャー支援について

当社は、モバイルゲームパブリッシャーの視点を重視した事業展開を目的に、2022年よりアプリ開発事業に取り組んでいます。これまでメディア・モバイルアプリグロースプラットフォーム「AnyManager」を活用して、幅広いアプリの事業成長に向けた包括的な支援を行ってきました。また自社アプリも、グローバルで支持を得るまでに成長しています 。そこで培ったノウハウをお客様に還元し、さらなる価値を提供し続けます。



モバイルゲームパブリッシャー支援事例：

「爽快3Dアクションゲーム BLEACH Brave Souls / KLab株式会社 | 収益とユーザー体験の両立！リワード広告成功の秘訣」(https://anymindgroup.com/ja/case-study/bleach-brave-souls-klab/)

■株式会社フォーエム代表取締役 綿本和真 のコメント

当社では、アプリパブリッシャーの皆さまの事業成長を支援する事業に加えて、自社においてもアプリの企画・運営に取り組み、グローバルにチャレンジを行う中で、ユーザー獲得やマネタイズに関する知見を蓄積しています 。今回の実績は、グローバル市場における運営ノウハウのさらなる深化につながるものと捉えており、今後の支援サービスの強化にも活用してまいります。

さらに直近では、アクション系だけでなくパズルゲームの開発にも注力しており、新作の『Pic Fit』も順調に成長しております。今後は自社アプリ開発をさらに強化するとともに、アプリ開発・運用で得た知見をアプリパブリッシャーの皆さまへの支援にも生かし、事業成長に貢献してまいります。



■サービスに関するお問い合わせ

https://corp.fourm.jp/contact

■メディア・モバイルアプリグロースプラットフォーム「AnyManager」

メディア・モバイルアプリグロースプラットフォーム「AnyManager」はWebメディア、アプリ、ECサイト向けのオールインワンプラットフォームです。広告収益やサイト分析を行う「Analytics」、広告収益の最大化を実現する「Monetize」、WebブラウザへのPush通知やウェブストーリー形式でコンテンツ配信することにより、エンゲージメントの強化を図る「Growth」の3つのサービスを提供しています。2026年6月末時点で、アジア全域の1,900以上のパブリッシャーにご利用いただいています。

URL：https://anymanager.io/ja/



■フォーエムについて

会社名 ：株式会社フォーエム

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役 綿本 和真

事業内容 ：メディアプロダクト事業／メディアパートナー事業／テクノロジー支援事業

URL ：https://corp.fourm.jp/